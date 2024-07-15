Правительство внедряет Green Deal. Бензин и уголь для отопления станут дороже

Заправка на бензоколонках в будущем станет дороже. Бензин попадет в систему квот на выбросы.



Государственная энергетическая концепция, политика защиты климата и Национальный план по климату и энергетике представляют собой своеобразный чешский график «Зеленой сделки». Она призывает страны ЕС отказаться от ископаемого топлива не позднее 2050 года. К 2030 году они должны сократить выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с 1990 годом.



«Это дорожная карта по сокращению выбросов и декарбонизации 50 крупнейших компаний», — сказал министр окружающей среды Петр Хладик (KDU-ČSL).



Достижение поставленных целей обойдется в триллионы крон. По оценкам, от одного до 1,5 триллиона из европейских и национальных источников пойдут на «зеленые» преобразования. Еще 2 триллиона потратит частный сектор, то есть компании и домохозяйства.



Зеленая сделка и связанные с ней действия стали одним из главных вопросов на недавних европейских выборах. Некоторые вновь избранные депутаты Европарламента призывают к изменениям. Поэтому можно предположить, что некоторые конкретные предложения еще могут быть изменены. Это касается, например, пересмотра уже утвержденного запрета на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.



Уголь станет на треть дороже

Однако отказ от угля практически несомненен. Этому поспособствует расширение системы квот на выбросы, которая с 2027 года будет распространяться и на бытовые котлы, работающие на ископаемом топливе. «Угольное отопление подорожает примерно на 30%», — говорит Зденек Личка, президент Ассоциации предприятий отопительной техники.



Павел Замыслицкий, директор Департамента энергетики и защиты климата Министерства окружающей среды, оценил аналогичный рост. По данным издания Ekonomický deník, в прошлом году он заявил, что уголь может подорожать на треть — до 536,80 кроны за гигаджоуль, а природный газ — с 2 615 до 2 844 крон за мегаватт-час.



С 2027 года квоты на выбросы также будут отражаться в ценах на топливо. По словам Замыслицкого, это может привести к удорожанию бензина на 3 кроны за литр.



Аналитик ENA Йиржи Гавор ожидает аналогичного влияния на цены. Борис Томчак из компании Finlord считает, что первоначально рост цен может быть меньше, если оптовая маржа нефтеперерабатывающих заводов, которая сейчас выше обычной, снизится.



Это произойдет, если разрешение не будет стоить дороже 45 евро, что должно стать его потолком. Если же цена будет выше, то можно будет выпускать на рынок больше разрешений раз в год, что приведет к снижению их стоимости.



Бензин за 50 крон

Некоторые аналитики, например главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда, ожидают, что цены на топливо значительно вырастут, поскольку такие крупные страны, как Германия и Франция, отстают от своих целей по декарбонизации.



«Поэтому им придется покупать гораздо больше квот на выбросы, чтобы избежать крупных штрафов со стороны Брюсселя. Но в ЕС существует только один рынок квот. Если такой крупный игрок, как Германия, и ее компании будут значительно их скупать, это приведет к росту цен на квоты», — сказал он.



Он отметил, что, по данным немецкого аналитического центра Agora Energiewende, это может произойти на 0,38 евро (примерно 10 крон) за литр. Даже с учетом НДС это означает рост цены литра топлива более чем на 12 крон.



«Но 10 крон — это худший сценарий, который очень маловероятен», — сказал Томчак. Однако Гавор считает, что из-за роста цен на разрешения цена на бензин постепенно приблизится к 50 кронам за литр.



Солнечные батареи и зеленые здания

В вышеупомянутых документах правительство предусматривает увеличение доли возобновляемых источников энергии. Предполагается, что к концу текущего десятилетия они будут покрывать 30,1% всего потребления энергии. В первоначальном предложении речь шла даже о 33%. Однако в итоге министерство решило пойти навстречу критикам, которые указывали, например, на то, что Чехия не просчитала реальные последствия такого целевого показателя.



Однако отход от более амбициозного видения был раскритикован экологическими организациями. «Повышение целевого показателя по возобновляемым источникам энергии как минимум до 33% было рекомендовано Чешской Республике Европейской комиссией, и люди также выразили свою поддержку этому в ходе общественных консультаций», — сказала Мириам Макурова, руководитель климатической ассоциации Greenpeace.



Планы, которые будут обсуждаться правительством, также включают постепенную декарбонизацию зданий. К 2050 году все здания в ЕС должны стать климатически нейтральными, за исключением, например, церквей и исторических зданий.



Документы также предусматривают, что в городах предпочтение будет отдаваться общественному транспорту, а не автомобилям. Кроме того, в документах говорится о нагрузке на видовое разнообразие лесов и продвижении органического земледелия.