Владеете недвижимостью в Чехии и сдаете туристам? Теперь обязательна регистрация в системе eTurista

Поправка позволяет муниципалитетам регулировать краткосрочную аренду квартир и жилых домов, предлагаемую через онлайн-платформы, такие как Airbnb или Booking.



Министерство регионального развития (MMR) надеется получить более полное представление о количестве краткосрочного жилья, предлагаемого через онлайн-платформы, и, как следствие, собрать больше с налога на проживание, который идет муниципалитетам, и подоходного налога. По оценкам ведомства, стоимость создания и эксплуатации системы eTurista в течение 5 лет составит 92,3 млн крон, при этом 30 млн чешских крон выделено на проект в рамках Европейского плана национального восстановления.



Согласно MMR, несмотря на то, что с 2020 года операторы онлайн-платформ обязаны предоставлять информацию о предлагаемом жилье по запросу отдела лицензирования торговли, на практике некоторые не делают этого и рискуют получить штрафы, применение которых затруднено, учитывая, что онлайн-платформы в основном базируются за рубежом, говорится в пояснительном отчете.



«Можно предположить, что, оцифровав и упростив условия ведения бизнеса в сфере предоставления услуг по размещению, некоторые (хотя, конечно, не все) перейдут к легальной деятельности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту Министерства промышленности и торговли. Вероника Хешикова, пресс-секретарь ведомства, ранее сообщила, что около 40-70% поставщиков услуг краткосрочного размещения в Чешской Республике не зарегистрированы на онлайн-платформах.



Согласно MMR, поставщики услуг размещения в настоящее время обязаны регистрировать туристов в так называемой регистрационной книге, а затем и в домовой книге, если это иностранцы, что иногда приводит к двойным записям. Ожидается, что система eTurista снизит административную нагрузку на бизнес, поскольку данные нужно будет заполнять только один раз. Система также должна присваивать регистрационный номер операторам размещения, по одному на каждое место. Затем реестр будет автоматически отправлять информацию в соответствующие органы. Чешское статистическое управление, например, сможет лучше оценить состояние туризма в стране благодаря более полному обзору объектов размещения через онлайн-платформы.



В прошлом году чешские муниципалитеты собрали 1,46 млрд крон в виде сборов, уплаченных туристами в гостиницах и пансионах. По сравнению с 2022 годом доход от этого сбора вырос на 34%, а по сравнению с 2019 годом до пандемии коронавируса — вдвое, свидетельствуют данные на сайте государственного агентства CzechTourism. Размер сбора устанавливают сами муниципалитеты, и в 2021 году его максимальная ставка выросла на 29 крон до 50 крон.



В MMR ожидают, что муниципалитеты решат ввести больше сборов за проживание в свете измененного закона. Увеличение поступлений от них будет постепенным и может составить 332 млн крон во второй год после запуска регистра, сказала ранее Хешикова. ММК ожидает, что после вступления закона в силу поступления от подоходного налога вырастут на 216 млн крон и составят 792 млн крон.