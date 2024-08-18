Владеете недвижимостью в Чехии и сдаете туристам? Теперь обязательна регистрация в системе eTurista
20 августа 2024
16:30
591
Объекты размещения в Чешской Республике с середины следующего года смогут обязать регистрироваться в новой электронной системе eTurista. Это предусмотрено поправкой к Закону о туристическом бизнесе, которая была одобрена правительством без каких-либо существенных изменений.
Поправка позволяет муниципалитетам регулировать краткосрочную аренду квартир и жилых домов, предлагаемую через онлайн-платформы, такие как Airbnb или Booking.
Министерство регионального развития (MMR) надеется получить более полное представление о количестве краткосрочного жилья, предлагаемого через онлайн-платформы, и, как следствие, собрать больше с налога на проживание, который идет муниципалитетам, и подоходного налога. По оценкам ведомства, стоимость создания и эксплуатации системы eTurista в течение 5 лет составит 92,3 млн крон, при этом 30 млн чешских крон выделено на проект в рамках Европейского плана национального восстановления.
Согласно MMR, несмотря на то, что с 2020 года операторы онлайн-платформ обязаны предоставлять информацию о предлагаемом жилье по запросу отдела лицензирования торговли, на практике некоторые не делают этого и рискуют получить штрафы, применение которых затруднено, учитывая, что онлайн-платформы в основном базируются за рубежом, говорится в пояснительном отчете.
«Можно предположить, что, оцифровав и упростив условия ведения бизнеса в сфере предоставления услуг по размещению, некоторые (хотя, конечно, не все) перейдут к легальной деятельности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту Министерства промышленности и торговли. Вероника Хешикова, пресс-секретарь ведомства, ранее сообщила, что около 40-70% поставщиков услуг краткосрочного размещения в Чешской Республике не зарегистрированы на онлайн-платформах.
Согласно MMR, поставщики услуг размещения в настоящее время обязаны регистрировать туристов в так называемой регистрационной книге, а затем и в домовой книге, если это иностранцы, что иногда приводит к двойным записям. Ожидается, что система eTurista снизит административную нагрузку на бизнес, поскольку данные нужно будет заполнять только один раз. Система также должна присваивать регистрационный номер операторам размещения, по одному на каждое место. Затем реестр будет автоматически отправлять информацию в соответствующие органы. Чешское статистическое управление, например, сможет лучше оценить состояние туризма в стране благодаря более полному обзору объектов размещения через онлайн-платформы.
В прошлом году чешские муниципалитеты собрали 1,46 млрд крон в виде сборов, уплаченных туристами в гостиницах и пансионах. По сравнению с 2022 годом доход от этого сбора вырос на 34%, а по сравнению с 2019 годом до пандемии коронавируса — вдвое, свидетельствуют данные на сайте государственного агентства CzechTourism. Размер сбора устанавливают сами муниципалитеты, и в 2021 году его максимальная ставка выросла на 29 крон до 50 крон.
В MMR ожидают, что муниципалитеты решат ввести больше сборов за проживание в свете измененного закона. Увеличение поступлений от них будет постепенным и может составить 332 млн крон во второй год после запуска регистра, сказала ранее Хешикова. ММК ожидает, что после вступления закона в силу поступления от подоходного налога вырастут на 216 млн крон и составят 792 млн крон.
Министерство регионального развития (MMR) надеется получить более полное представление о количестве краткосрочного жилья, предлагаемого через онлайн-платформы, и, как следствие, собрать больше с налога на проживание, который идет муниципалитетам, и подоходного налога. По оценкам ведомства, стоимость создания и эксплуатации системы eTurista в течение 5 лет составит 92,3 млн крон, при этом 30 млн чешских крон выделено на проект в рамках Европейского плана национального восстановления.
Согласно MMR, несмотря на то, что с 2020 года операторы онлайн-платформ обязаны предоставлять информацию о предлагаемом жилье по запросу отдела лицензирования торговли, на практике некоторые не делают этого и рискуют получить штрафы, применение которых затруднено, учитывая, что онлайн-платформы в основном базируются за рубежом, говорится в пояснительном отчете.
«Можно предположить, что, оцифровав и упростив условия ведения бизнеса в сфере предоставления услуг по размещению, некоторые (хотя, конечно, не все) перейдут к легальной деятельности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту Министерства промышленности и торговли. Вероника Хешикова, пресс-секретарь ведомства, ранее сообщила, что около 40-70% поставщиков услуг краткосрочного размещения в Чешской Республике не зарегистрированы на онлайн-платформах.
Согласно MMR, поставщики услуг размещения в настоящее время обязаны регистрировать туристов в так называемой регистрационной книге, а затем и в домовой книге, если это иностранцы, что иногда приводит к двойным записям. Ожидается, что система eTurista снизит административную нагрузку на бизнес, поскольку данные нужно будет заполнять только один раз. Система также должна присваивать регистрационный номер операторам размещения, по одному на каждое место. Затем реестр будет автоматически отправлять информацию в соответствующие органы. Чешское статистическое управление, например, сможет лучше оценить состояние туризма в стране благодаря более полному обзору объектов размещения через онлайн-платформы.
В прошлом году чешские муниципалитеты собрали 1,46 млрд крон в виде сборов, уплаченных туристами в гостиницах и пансионах. По сравнению с 2022 годом доход от этого сбора вырос на 34%, а по сравнению с 2019 годом до пандемии коронавируса — вдвое, свидетельствуют данные на сайте государственного агентства CzechTourism. Размер сбора устанавливают сами муниципалитеты, и в 2021 году его максимальная ставка выросла на 29 крон до 50 крон.
В MMR ожидают, что муниципалитеты решат ввести больше сборов за проживание в свете измененного закона. Увеличение поступлений от них будет постепенным и может составить 332 млн крон во второй год после запуска регистра, сказала ранее Хешикова. ММК ожидает, что после вступления закона в силу поступления от подоходного налога вырастут на 216 млн крон и составят 792 млн крон.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
20 АВГУСТА 2024
335
Полиция разыскивает жертв мужчины, который принуждал женщин в квартире в Праге 6 к принудительным сексуальным действиям. Он искал женщин через объявления, в которых предлагал оплачиваемую работу...
17:30
20 АВГУСТА 2024
763
По мнению сенатского комитета по безопасности, правительство должно поручить спецслужбам расследовать угрозу злоупотребления православными церквями в Чехии для проведения российских операций по...
14:00
20 АВГУСТА 2024
707
За первый год действия закона, защищающего так называемых осведомителей, в Министерство юстиции обратились 166 человек. На данный момент 52 из этих сообщений были переданы в соответствующие органы,...
13:00
20 АВГУСТА 2024
806
Дания хочет положить конец бесчинству банд, пришедших из Швеции. Страна обеспокоена прибытием киллеров из Швеции. В этом году 10 людям со шведским гражданством, более половины из которых...
11:30
20 АВГУСТА 2024
424
Часть доходов от замороженных российских активов в Евросоюзе будет потрачена на поставки для Украины боеприпасов, которые закупит Чехия. Таким образом, появится возможность закупить еще сотни тысяч...
10:00
20 АВГУСТА 2024
927
Согласно опросу агентства Insa, немцы чувствуют себя все менее безопасно в своей стране. Каждый второй немец считает, что безопасность в стране за последние пять лет снизилась. Статистика МВД за...
08:00
20 АВГУСТА 2024
696
Вступление Украины в НАТО не должно быть обусловлено полным контролем над всей ее территорией, заявил президент Чехии Петр Павел. Он ожидает, что в ближайшие годы Украина сможет договориться с...
22:00
19 АВГУСТА 2024
766
Водители в Германии скоро смогут садиться за руль, имея до 3,5 нанограмма THC на миллилитр сыворотки крови. Соответствующая поправка, увеличивающая лимиты употребления этого наркотического вещества...
15:45
19 АВГУСТА 2024
518
Приглашаем вас на семинар по финансовой грамотности, который состоится 24 августа в городе Пльзень. Под руководством опытного специалиста Константина Панаско вы сможете получить ценные знания о...
15:00
19 АВГУСТА 2024
1082
На днях в Карловых Варах полиция арестовала украинца, на которого власти Бельгии выдали европейский ордер по подозрению в финансировании деятельности исламских террористов. Областной суд в Пльзене...
14:00
19 АВГУСТА 2024
938
Примерно 50 000 новых и десятки тысяч существующих студентов сталкиваются с перенаселенностью общежитий и усилением конкуренции при просмотре частных квартир. К тому же, по сравнению с прошлым...
12:30
19 АВГУСТА 2024
7306
Словацкого секретаря Министерства окружающей среды Штефана Куффу вывели из зала театра в деревне Мала-Франкова после того, как он прервал представление и попытался решить, для кого оно подходит. О...
10:00
19 АВГУСТА 2024
837
Велосипедисты, роллеры и дети смогли первыми опробовать шесть километров новой трассы между Прагой и Карловыми Варами на различных транспортных средствах. В воскресенье открылся участок в районе...
08:30
19 АВГУСТА 2024
4704
Утром 19 августа из-за неисправности тяговой линии была прервана работа пражского метрополитена на линии А между станциями Dejvická и Náměstí Míru. Примерно до 7:45 поезда не ходили, а пассажиры...
18:30
18 АВГУСТА 2024
14439
В последние недели осы в Чехии стали появляться в больших количествах везде, где хочется полакомиться чем-нибудь сладким, поесть или выпить. Пожарные и спасатели также сообщают об увеличении...