Подаренные вертолеты оцениваются в десять миллиардов, Чехия заплатит треть из них
25 июля 2024
15:00
249
Счет за восемь вертолетов Bell, которые правительство США сняло с эксплуатации, отремонтировало и передало в дар чешской армии, в итоге вырос до 10,35 миллиарда крон. Большую часть этой суммы Министерство обороны оплатит из средств, полученных от правительства США в качестве компенсации за помощь Украине. Из собственных средств Министерство обороны выделит 3,65 миллиарда.
«Общая стоимость восьми вертолетов системы H-1 составит 8,1 миллиарда крон. Большая часть этой суммы будет выплачена США в качестве компенсации за материалы, переданные Чехией Украине», — заявил пресс-секретарь Министерства обороны Ростислав Фридрих. Правительство вчера приняло к сведению эту информацию.
Оборона выделит из своего бюджета 1,4 миллиарда крон на реконструкцию, а 6,7 миллиарда крон — из пожертвования США. На НДС, резерв обменного курса, таможенные и лицензионные расходы, транспорт, летный тренажер и запасные части оборона должна выделить еще 2,25 миллиарда крон.
За последние годы министерство получило от правительства США в качестве пожертвования 306 миллионов долларов, что составляет около 7,2 миллиарда крон по текущему курсу. Эти деньги в основном пойдут на ремонт шести ударных вертолетов AH-1Z Viper и двух UH-1 Venom, которые в прошлом служили в морской пехоте на Гавайях.
Средства из бюджета обороны выплачены в размере 3,65 миллиарда крон. «Приобретенные таким образом вертолеты экономически выгоднее, чем покупка совершенно новых машин, что означало бы увеличение стоимости контракта на 7,6-8,2 миллиарда крон с учетом НДС», — сказал Фридрих. Армия должна получить отремонтированные вертолеты в следующем году и в 2026 году.
Цены взлетели до небес
В общей сложности чешские военно-воздушные силы получат 20 вертолетов Bell. Еще в 2019 году Министерство обороны подписало контракт на приобретение двенадцати вертолетов H-1, включая восемь многоцелевых UH-1Y Venom и четыре боевых AH-1Z Viper, за 646 миллионов долларов, что по курсу на тот момент составляло 14,8 миллиарда крон без учета НДС. Все двенадцать вертолетов уже находятся на службе в аэропорту Намнести-над-Ославой.
Министр Яна Чернохова (ODS) согласилась с передачей вертолетов в дар во время своего визита в Вашингтон в 2022 году. В мае прошлого года Госдепартамент США одобрил, что Bell Helicopter, Textron и General Electric могут продать чешскому правительству оборудование для модернизации истребителей AH-1Z и вертолетов UH-1Y за 650 миллионов долларов (по тогдашнему курсу 13,8 миллиарда крон). Это та же цена, которую Чехия заплатила за двенадцать новых вертолетов четыре года назад. Из-за войны в Украине вся военная техника резко подорожала.
«Сумма в 650 миллионов долларов — это общая стоимость контракта, то есть стоимость подаренных вертолетов, ремонтных работ и другого оборудования», — сказал тогда пресс-секретарь Министерства обороны Йиржи Таборский. По мнению министерства, отремонтированные вертолеты должны быть на том же техническом уровне, что и новые машины. Они должны получить новые двигатели, навигационное оборудование, радиостанции, пулеметы M240 и системы радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, министерство уже подписало с государственной компанией LOM контракт на ремонт вертолетов на сумму 1,3 миллиарда крон. На прошлой неделе правительство согласилось купить у чешской фирмы STV Group боеприпасы на сумму 3,74 миллиарда крон.
Оборона выделит из своего бюджета 1,4 миллиарда крон на реконструкцию, а 6,7 миллиарда крон — из пожертвования США. На НДС, резерв обменного курса, таможенные и лицензионные расходы, транспорт, летный тренажер и запасные части оборона должна выделить еще 2,25 миллиарда крон.
За последние годы министерство получило от правительства США в качестве пожертвования 306 миллионов долларов, что составляет около 7,2 миллиарда крон по текущему курсу. Эти деньги в основном пойдут на ремонт шести ударных вертолетов AH-1Z Viper и двух UH-1 Venom, которые в прошлом служили в морской пехоте на Гавайях.
Средства из бюджета обороны выплачены в размере 3,65 миллиарда крон. «Приобретенные таким образом вертолеты экономически выгоднее, чем покупка совершенно новых машин, что означало бы увеличение стоимости контракта на 7,6-8,2 миллиарда крон с учетом НДС», — сказал Фридрих. Армия должна получить отремонтированные вертолеты в следующем году и в 2026 году.
Цены взлетели до небес
В общей сложности чешские военно-воздушные силы получат 20 вертолетов Bell. Еще в 2019 году Министерство обороны подписало контракт на приобретение двенадцати вертолетов H-1, включая восемь многоцелевых UH-1Y Venom и четыре боевых AH-1Z Viper, за 646 миллионов долларов, что по курсу на тот момент составляло 14,8 миллиарда крон без учета НДС. Все двенадцать вертолетов уже находятся на службе в аэропорту Намнести-над-Ославой.
Министр Яна Чернохова (ODS) согласилась с передачей вертолетов в дар во время своего визита в Вашингтон в 2022 году. В мае прошлого года Госдепартамент США одобрил, что Bell Helicopter, Textron и General Electric могут продать чешскому правительству оборудование для модернизации истребителей AH-1Z и вертолетов UH-1Y за 650 миллионов долларов (по тогдашнему курсу 13,8 миллиарда крон). Это та же цена, которую Чехия заплатила за двенадцать новых вертолетов четыре года назад. Из-за войны в Украине вся военная техника резко подорожала.
«Сумма в 650 миллионов долларов — это общая стоимость контракта, то есть стоимость подаренных вертолетов, ремонтных работ и другого оборудования», — сказал тогда пресс-секретарь Министерства обороны Йиржи Таборский. По мнению министерства, отремонтированные вертолеты должны быть на том же техническом уровне, что и новые машины. Они должны получить новые двигатели, навигационное оборудование, радиостанции, пулеметы M240 и системы радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, министерство уже подписало с государственной компанией LOM контракт на ремонт вертолетов на сумму 1,3 миллиарда крон. На прошлой неделе правительство согласилось купить у чешской фирмы STV Group боеприпасы на сумму 3,74 миллиарда крон.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
25 ИЮЛЯ 2024
1434
Ремонт Баррандовского моста в Праге займет больше времени, чем ожидалось. Причина — ухудшение состояния консолей. Точная дата окончания ремонта пока не названа, но все же есть вероятность, что...
11:30
25 ИЮЛЯ 2024
458
Недавно в больницу Угерске-Градиште прибыл пациент на госпитализацию с почти миллионом крон. Он нес банкноты разного достоинства и монеты в нескольких пластиковых пакетах. О случившемся сообщили в...
10:00
25 ИЮЛЯ 2024
287
ЕВРОКОМИССИЯ: ЧЕХИЯ ДОБИЛАСЬ ПРОГРЕССА В СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ, НО ИМЕЕТ ПРОБЛЕМЫ В РАССЛЕДОВАНИИ КОРРУПЦИИ
За последний год Чешская Республика добилась значительного прогресса в реформировании прокуратуры, а также завершила пересмотр законодательства о конфликте интересов, однако у нее все еще есть...
16:30
24 ИЮЛЯ 2024
540
Поправка о том, что важнейшие военные объекты в будущем будут принадлежать только государству, будет обсуждаться сегодня на заседании правительства. На повестке дня также поправка к закону о...
15:00
24 ИЮЛЯ 2024
609
Воскресенье, 21 июля, стало самым жарким днем в мире с 1940 года. Об этом сообщают агентства, ссылаясь на заявление метеорологической службы ЕС Copernicus. До этого температурный рекорд продержался...
14:00
24 ИЮЛЯ 2024
2035
Воспитание детей должно быть свободным от шлепков, побоев и других физических наказаний. Правительство Чехии согласилось изменить закон, признав телесные наказания детей недопустимыми. Это не...
12:48
24 ИЮЛЯ 2024
2137
«Мы всегда будем стоять на стороне захваченного государства, то есть Украины. Мы занимаем четкую антироссийскую позицию, — говорит министр внутренних дел Вит Ракушан. — Мы также ведем дискуссии о...
09:00
24 ИЮЛЯ 2024
1970
В 2028 году около 1 100 сотрудников мэрии Праги должны покинуть Škodův palác и переехать в большое здание на углу Вацлавской площади и улицы Штепанска. В понедельник члены совета подтвердили...
15:45
23 ИЮЛЯ 2024
1703
В Варшаве 26-летний мужчина ранил ножом двух 15-летних украинцев, которые впоследствии были доставлены в больницу. Польская газета Wyborcza сообщает, что нападавший — узбек, который уже арестован...
15:00
23 ИЮЛЯ 2024
1806
С этим знаком, наверное, каждый водитель. Из-за ремонта шоссе или дороги выстраивается длинная очередь через узкое место, но на соседней закрытой полосе работы мало, а с наступлением вечера рабочие...
13:00
23 ИЮЛЯ 2024
1479
По словам директора Финансово-аналитического управления (FAÚ) Йиржи Хилмара, увеличение числа предоставленных исключений связано с тем, что антироссийские санкции затрагивают все большее количество...
11:30
23 ИЮЛЯ 2024
959
Немецкая прокуратура обвинила трех мужчин в изнасиловании двух чешских женщин, которые в прошлом году находились в городе Гера по студенческому обмену, сообщает MDR. Полиция только сейчас...
10:30
23 ИЮЛЯ 2024
1274
РОССИЙСКИЙ СУД ОТПРАВИЛ В ТЮРЬМУ ЖУРНАЛИСТКУ, ПРОЖИВАЮЩУЮ В ЧЕХИИ. ОНА ПРИГОВОРЕНА К 6,5 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Суд в Казани в пятницу отправил в тюрьму российско-американскую журналистку Алсу Курмашеву. За распространение ложной информации о российских военных она была приговорена к 6,5 годам лишения...
19:30
22 ИЮЛЯ 2024
516
В течение июля и августа Украина получит 100 000 единиц артиллерийских боеприпасов, которые страны предоставляют в рамках Чешской инициативы. Об этом заявил министр иностранных дел Ян Липавский в...
16:30
22 ИЮЛЯ 2024
1143
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо связался на выходных со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем по поводу проблем с поставками российской нефти. Об этом сообщила пресс-служба словацкого...