Подаренные вертолеты оцениваются в десять миллиардов, Чехия заплатит треть из них

«Общая стоимость восьми вертолетов системы H-1 составит 8,1 миллиарда крон. Большая часть этой суммы будет выплачена США в качестве компенсации за материалы, переданные Чехией Украине», — заявил пресс-секретарь Министерства обороны Ростислав Фридрих. Правительство вчера приняло к сведению эту информацию.



Оборона выделит из своего бюджета 1,4 миллиарда крон на реконструкцию, а 6,7 миллиарда крон — из пожертвования США. На НДС, резерв обменного курса, таможенные и лицензионные расходы, транспорт, летный тренажер и запасные части оборона должна выделить еще 2,25 миллиарда крон.



За последние годы министерство получило от правительства США в качестве пожертвования 306 миллионов долларов, что составляет около 7,2 миллиарда крон по текущему курсу. Эти деньги в основном пойдут на ремонт шести ударных вертолетов AH-1Z Viper и двух UH-1 Venom, которые в прошлом служили в морской пехоте на Гавайях.



Средства из бюджета обороны выплачены в размере 3,65 миллиарда крон. «Приобретенные таким образом вертолеты экономически выгоднее, чем покупка совершенно новых машин, что означало бы увеличение стоимости контракта на 7,6-8,2 миллиарда крон с учетом НДС», — сказал Фридрих. Армия должна получить отремонтированные вертолеты в следующем году и в 2026 году.



Цены взлетели до небес

В общей сложности чешские военно-воздушные силы получат 20 вертолетов Bell. Еще в 2019 году Министерство обороны подписало контракт на приобретение двенадцати вертолетов H-1, включая восемь многоцелевых UH-1Y Venom и четыре боевых AH-1Z Viper, за 646 миллионов долларов, что по курсу на тот момент составляло 14,8 миллиарда крон без учета НДС. Все двенадцать вертолетов уже находятся на службе в аэропорту Намнести-над-Ославой.



Министр Яна Чернохова (ODS) согласилась с передачей вертолетов в дар во время своего визита в Вашингтон в 2022 году. В мае прошлого года Госдепартамент США одобрил, что Bell Helicopter, Textron и General Electric могут продать чешскому правительству оборудование для модернизации истребителей AH-1Z и вертолетов UH-1Y за 650 миллионов долларов (по тогдашнему курсу 13,8 миллиарда крон). Это та же цена, которую Чехия заплатила за двенадцать новых вертолетов четыре года назад. Из-за войны в Украине вся военная техника резко подорожала.



«Сумма в 650 миллионов долларов — это общая стоимость контракта, то есть стоимость подаренных вертолетов, ремонтных работ и другого оборудования», — сказал тогда пресс-секретарь Министерства обороны Йиржи Таборский. По мнению министерства, отремонтированные вертолеты должны быть на том же техническом уровне, что и новые машины. Они должны получить новые двигатели, навигационное оборудование, радиостанции, пулеметы M240 и системы радиоэлектронной борьбы.



Кроме того, министерство уже подписало с государственной компанией LOM контракт на ремонт вертолетов на сумму 1,3 миллиарда крон. На прошлой неделе правительство согласилось купить у чешской фирмы STV Group боеприпасы на сумму 3,74 миллиарда крон.