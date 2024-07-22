Сенат одобрил повышение минимальной зарплаты до 47% от средней зарплаты

Сенаторы не выполнили рекомендацию комитета по конституционному праву о том, что в целях равенства гарантированная заработная плата должна предоставляться и работникам компаний. Этого требовали профсоюзы, которые заявили, что обратное приведет к снижению зарплат и расширению теневой экономики. Министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) утверждал, что минимальная зарплата в соответствии с регулярным повышением, установленным поправкой, через пять лет будет выше, чем большинство уровней гарантированной зарплаты.



Гарантированная зарплата представляет собой самый низкий заработок в зависимости от профессионализма, сложности и ответственности работы и выплачивается в восемь ступеней от минимальной зарплаты до удвоенной минимальной зарплаты. Согласно поправкам, в государственном секторе она будет сохранена, но только в четырех ступенях, где самая низкая будет равна минимальной зарплате, а самая высокая — в 1,6 раза больше. Ее отмену в частном секторе сторонники поправки обосновывали спросом на рабочую силу и договоренностями об уровне заработной платы в коллективных договорах.



Сенат одобрил поправку 52 голосами из 70 присутствовавших сенаторов с тем расчетом, чтобы она вступила в силу уже 1 августа, если президент Петр Павел подпишет ее в течение недели. В этом случае министерство сможет повысить минимальную зарплату на следующий год до более чем 20 000 чешских крон, сказал Йозеф Клемент, председатель сенаторов от KDU-ČSL. По его мнению, механизм повышения минимальной зарплаты обеспечивает достаточную защиту от сокращения зарплат сотрудников предприятий.



Зденек Нитра, председатель сенаторов от ODS и TOP 09, отметил, что Палата представителей, скорее всего, проголосует по возможной поправке Сената только в конце августа, что фактически сделает повышение минимальной зарплаты, предусмотренное поправкой, в следующем году невозможным, учитывая правовые нормы. Марек Хилшер и Мирослав Адамек заявили, что на Сенат не следует оказывать давление, чтобы он согласился с этой нормой из-за нехватки времени. Кроме фракции Адамека — ANO и SOCDEM, поправку не поддержали единогласно члены клубов SEN 21 и Piráti, заместитель председателя которых Адела Шипова инициировала сохранение гарантированной заработной платы в частном секторе.



Повышение минимальной зарплаты основано на европейской директиве о справедливой оплате труда. По мнению правительства, расчет минимальной зарплаты должен основываться на прогнозируемой средней зарплате на следующий год, которая будет объявлена Министерством финансов к концу августа. Правительство установит коэффициент, учитывающий покупательную способность, стоимость жизни, уровень и темпы роста заработной платы, а также развитие производительности труда. Министерство труда установит минимальную зарплату на следующий год к концу сентября. Она будет рассчитываться как произведение ожидаемого среднего заработка и коэффициента. При этом, если объявленный новый размер минимальной заработной платы будет ниже предыдущего, будет использоваться последний объявленный размер минимальной заработной платы.



В то же время, учитывая договоренность Министерства здравоохранения с врачами о продолжительности и оценке сверхурочной работы, поправка позволит вводить смены продолжительностью до 24 часов для работников учреждений здравоохранения с непрерывным режимом работы, таких как службы скорой помощи или больницы. За такие длительные смены они будут получать установленную надбавку. Парамедики теперь могут работать по двадцать четыре часа в сутки. Однако, согласно принятому в прошлом году закону, смена может длиться не более 12 часов с возможным привлечением к сверхурочной работе.



Двадцатичетырехчасовая смена медработников не означает их активной занятости на этот период, но длительность их пребывания на рабочем месте не повлияет на качество обслуживания пациентов, заверили сенаторов их коллеги из медицинской профессии. Доплата за полный рабочий день должна составлять не менее 20% от среднего часового заработка для работников, получающих оклад, и 20% для работников, получающих фиксированную заработную плату.