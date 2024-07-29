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Инфляция в еврозоне неожиданно ускорилась в июле до 2,6 процента

Новости 420on
1 августа 2024
11:00
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Уровень инфляции в еврозоне ускорился до 2,6 процента в июле с 2,5 процента в июне, сообщило статистическое бюро Евростат в своем оперативном прогнозе. Это неожиданный результат, поскольку аналитики ожидали ослабления инфляции. Оценка не включает данные по всему Европейскому Союзу и в частности по Чешской Республике.
В июле в Бельгии была самая высокая инфляция в еврозоне — 5,5 процента, инфляция превысила три процента в Эстонии (3,5 процента), Нидерландах (3,5 процента) и Хорватии (3,4 процента). Напротив, Евростат зафиксировал самую низкую инфляцию в Финляндии (0,6 процента) и Латвии (0,8 процента).

Евростат ожидает, что услуги внесли наибольший вклад в общую инфляцию в годовом исчислении в июле. Инфляция в этом сегменте достигает четырех процентов, тогда как в июне она составляла 4,1 процента. Далее следует категория продуктов питания, алкоголя и табачных изделий с уровнем инфляции 2,3 процента по сравнению с июньским показателем в 2,4 процента. Энергетическая инфляция тогда составила 1,3 процента, тогда как в июне она составляла 0,2 процента.

Таким образом, инфляция в еврозоне по-прежнему остается выше целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в два процента. ЕЦБ начал повышать процентные ставки в июле прошлого года с целью взять инфляцию под контроль, но в октябре прошлого года прекратил повышение процентных ставок. С тех пор он удерживал свою базовую процентную ставку на уровне 4,5 процента, пока, как и ожидалось, Совет управляющих не решил снизить процентные ставки на четверть процентного пункта в начале июня этого года. Таким образом, базовая ставка достигла 4,25 процента.

Некоторые представители ЕЦБ сочли июньское снижение ставки поспешным шагом. Они полагали, что прогресс в снижении инфляции до целевого показателя в два процента застопорился. Президент ЕЦБ Кристин Лагард тогда выразила осторожность в отношении дальнейшего снижения процентных ставок.
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