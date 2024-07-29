Центробанк Чехии замедляется. Ключевая ставка снижена всего на четверть пункта
1 августа 2024
15:00
270
Чешский национальный банк (ЧНБ) продолжает снижать процентные ставки, но замедлил темпы. На заседании в четверг банковский совет, состоящий из семи членов, решил снизить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта — до 4,5%. На предыдущих четырех заседаниях в этом году совет каждый раз снижал ставки на полпроцента.
Базовая процентная ставка, на основе которой рассчитываются проценты по ипотечным кредитам и депозитам, в последний раз в марте 2022 года составляла 4,5 процента.
Большинство аналитиков прогнозировали, что Совет Банка замедлит темпы и продолжит снижение на четверть процентного пункта.
«Хотя июньская инфляция упала больше, чем ожидалось, и достигла двухпроцентной отметки, основными причинами в основном были часто колеблющиеся статьи, такие как продукты питания, топливо или алкоголь и напитки, которые могут быстро обратить вспять свой антиинфляционный эффект. В то же время сама инфляция цен на услуги остается высокой и составляет около пяти процентов. Именно по этим причинам правление банка, вероятно, решило снизить процентные ставки, но меньше по сравнению с предыдущими шагами», — сказал Якуб Сейдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации, оценивая решение центрального банка.
По его словам, снижение ставок после «четвергов», вероятно, продолжится и на следующих заседаниях. «К концу года основная ставка центрального банка может достичь от 4 до 3,75 процента», — добавил Сейдлер.
Снижение ставок в четверг еще больше поддержит растущий интерес претендентов на ипотеку, говорит Иржи Пилуша, финансовый директор девелоперской компании Neocity. «Судя по нашим данным, мы уже наблюдаем растущий спрос, который явно превышает предложение на рынке недвижимости, что, вероятно, приведет к росту цен на жилую недвижимость в ближайшие месяцы», — добавил он.
Комментарии:
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
1 АВГУСТА 2024
186
Цены на топливо в Чехии продолжают падать. Самый продаваемый бензин Natural 95 за неделю подешевел на 19 геллеров и стоит в среднем 38,15 крон/л. Литр дизельного топлива продается в среднем за...
11:00
1 АВГУСТА 2024
255
Уровень инфляции в еврозоне ускорился до 2,6 процента в июле с 2,5 процента в июне, сообщило статистическое бюро Евростат в своем оперативном прогнозе. Это неожиданный результат, поскольку...
09:00
1 АВГУСТА 2024
1007
ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА НА УЛИЦЕ В ПРАГЕ, ГДЕ ПРОХОДИЛА АКЦИЯ ПОЛКА «АЗОВ». НА МЕСТЕ РАБОТАЛ ПИРОТЕХНИК
На улице Харватова в центре Праги, где проходила демонстрация против акции ветеранов полка «Азов», полицейские обнаружили сумку, в которой, по словам очевидцев, находилась коробка с торчащими из...
22:00
31 ИЮЛЯ 2024
1539
Евродепутат от партии «Пираты» Маркета Грегорова назвала Ондржея Достала, также избранного по списку кандидатов «Достаточно!» во главе с Катержиной Конечной, пророссийским. Ее беспокоит тот факт,...
15:30
31 ИЮЛЯ 2024
1005
В ближайшие дни высокие температуры в Чехии будут сопровождаться грозами и сильными дождями. В четверг грозы пройдут в юго-западной половине Чешской Республики, где может выпасть около 60...
12:00
31 ИЮЛЯ 2024
1697
УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ СЕГОДНЯ ПРОВЕДУТ РЕКРУТИНГ В ПРАГЕ. ОДНАКО КЛУБ ОТКАЗАЛ ИМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Бойцы одного из элитных подразделений Украины организуют европейское турне, чтобы показать украинцам, чем они занимаются, и, возможно, даже их в свои ряды. Они также заедут в Прагу. Но в других...
11:00
31 ИЮЛЯ 2024
845
14-й фестиваль Prague Pride в этом году предложит 213 мероприятий с 5 по 11 августа в нескольких местах мегаполиса. На этот раз лозунгом мероприятия, посвященной темам геев, лесбиянок, бисексуалов...
21:00
30 ИЮЛЯ 2024
969
Украина гарантирует бесперебойный транзит нефти для компаний, не подпадающих под санкции, и готова решить проблемы транзита со Словакией. Как сообщает Reuters, об этом сегодня заявил заместитель...
15:00
30 ИЮЛЯ 2024
4486
Во вторник и среду утром на небе можно будет увидеть ряд небесных скоплений, состоящих из тройки планет Солнечной системы, Луны и звездных скоплений Плеяды и Гиады. Впечатляющее небесное зрелище...
14:00
30 ИЮЛЯ 2024
639
Во втором квартале этого года чешская экономика выросла на 0,4% в годовом исчислении, в основном за счет потребления домохозяйств. В квартальном сравнении валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на...
11:30
30 ИЮЛЯ 2024
1923
«КАТЕРЖИНА, ХВАТИТ», — ЛИПАВСКИЙ РЕАГИРУЕТ НА ЖАЛОБЫ КОММУНИСТОВ НА ВИЗИТ УКРАИНСКОЙ БРИГАДЫ ПОЛКА «АЗОВ» В ПРАГУ
Лидер коммунистов и депутат Европарламента Катержина Конечна выступила против визита членов украинской бригады полка «Азов» в Прагу. По ее словам, они неонацисты. Российская пропаганда использует...
10:50
30 ИЮЛЯ 2024
1695
Автомобильная магистраль D7 закрыта из-за аварии с участием двух грузовиков и фургонов. По данным полиции, водитель грузовика врезался в неподвижные машины техобслуживания при перестроении в правую...
20:40
29 ИЮЛЯ 2024
1018
Временный поверенный в делах Чехии Ян Ондржейка был вызван в МИД России, ему выражен протест в связи с попыткой контрабанды сильнодействующих веществ сотрудником чешского посольства. Об этом...
19:30
29 ИЮЛЯ 2024
2429
Средняя цена подержанных легковых автомобилей, продаваемых на чешском рынке, в первом полугодии снизилась на 3% в годовом исчислении, до 287 000 крон, утверждает компания Cebia, занимающейся...
18:00
29 ИЮЛЯ 2024
1179
На рубеже июля и августа температура воздуха будет выше средней и достигнет 35°C. Во второй половине предстоящей недели к ним присоединятся многочисленные грозы, сообщила метеоролог Дагмар Гонсова.