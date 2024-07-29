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Центробанк Чехии замедляется. Ключевая ставка снижена всего на четверть пункта

Новости 420on
1 августа 2024
15:00
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Чешский национальный банк (ЧНБ) продолжает снижать процентные ставки, но замедлил темпы. На заседании в четверг банковский совет, состоящий из семи членов, решил снизить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта — до 4,5%. На предыдущих четырех заседаниях в этом году совет каждый раз снижал ставки на полпроцента.
Базовая процентная ставка, на основе которой рассчитываются проценты по ипотечным кредитам и депозитам, в последний раз в марте 2022 года составляла 4,5 процента.

Большинство аналитиков прогнозировали, что Совет Банка замедлит темпы и продолжит снижение на четверть процентного пункта.

«Хотя июньская инфляция упала больше, чем ожидалось, и достигла двухпроцентной отметки, основными причинами в основном были часто колеблющиеся статьи, такие как продукты питания, топливо или алкоголь и напитки, которые могут быстро обратить вспять свой антиинфляционный эффект. В то же время сама инфляция цен на услуги остается высокой и составляет около пяти процентов. Именно по этим причинам правление банка, вероятно, решило снизить процентные ставки, но меньше по сравнению с предыдущими шагами», — сказал Якуб Сейдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации, оценивая решение центрального банка.

По его словам, снижение ставок после «четвергов», вероятно, продолжится и на следующих заседаниях. «К концу года основная ставка центрального банка может достичь от 4 до 3,75 процента», — добавил Сейдлер.

Снижение ставок в четверг еще больше поддержит растущий интерес претендентов на ипотеку, говорит Иржи Пилуша, финансовый директор девелоперской компании Neocity. «Судя по нашим данным, мы уже наблюдаем растущий спрос, который явно превышает предложение на рынке недвижимости, что, вероятно, приведет к росту цен на жилую недвижимость в ближайшие месяцы», — добавил он.
процентные ставки банки кредитование инфляция

Комментарии:
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Dz 1 августа 2024 16:51
Ну и правильно зачем опускать ставки , можно ведь неплохо заработать, да жилья и так нету, зачем смердам кредиты, на 180 тысячный город 28 квартир 2+1, выбирай не хочу 😂
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