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В первом полугодии на жилищные пособия было потрачено 9,9 млрд чешских крон

Новости и статьи
20 сентября 2024
18:00
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В первом полугодии этого года бюро по трудоустройству потратило почти 9,9 млрд крон на жилищные пособия. Это на 20% больше, чем год назад, и почти в три раза больше, чем три года назад, следует из ежемесячных отчетов департамента о выплатах пособий.
Пособие на жилье могут получить семьи, которые тратят на него более 30% своего чистого дохода. Государство будет участвовать в их расходах, но только в пределах нормативных пределов, основанных на размере жилья и количестве человек в семье. 

В настоящее время Министерство труда готовит реформу пособий. С июля следующего года жилищное пособие и три других пособия будут заменены единым — его размер будет зависеть от дохода и трудовой активности. На предмет права на получение государственной помощи также будет оцениваться имущество.

Пособие на жилье должно по-прежнему предоставляться тем, кто отчисляет на эти нужды более 30% своего дохода. Теперь оно должно рассчитываться на основе стандартной арендной платы и единой ставки за коммунальные услуги.

Количество выплаченных пособий колеблется от месяца к месяцу. 

Самый высокий показатель в этом году был зафиксирован в марте и составил 285 300. В июне 2012 года деньги от государства получили 175 500 человек. В послекризисные годы число июньских пособий росло вплоть до 2015 года, когда власти выдали 246 400 пособий. Затем пособия сократились во время кризиса и ковида. Самый низкий показатель был зафиксирован в июне 2021 года, незадолго до роста цен после прекращения деятельности Bohemia Energy и других поставщиков — помощь от государства получили 163 400 человек. Полугодовые расходы тогда также были самыми низкими — 3,47 миллиарда крон. За последние три года они выросли более чем в 2,8 раза, а количество субсидий увеличилось на 72%.

Помимо резкого роста цен на энергоносители, рост числа получателей пособий и расходов был обусловлен медленным увеличением доходов, корректировкой пособий и упрощением процедуры оформления. 

Правительство изменило и сместило нормы, благодаря чему пособия выросли, особенно для небольших домохозяйств. Поддержка также оказывается при сдаче жилья в субаренду или для отдыха. Условия для заявителей в Праге были смягчены. Если раньше на жилье должно было уходить не менее 35% дохода, то теперь порог составляет 30%, как и для других. Заявки упрощены, и с лета 2022 года их можно подавать онлайн через портал Jenda.

Количество получателей жилищных пособий в июне и расходы в первом полугодии в миллиардах крон по годам
Таблица Данных
Год Количество получателей Расходы в млрд. крон
2012 175 500 2,82
2013 208 000 3,57
2014 238 200 4,41
2015 246 400 4,69
2016 241 000 4,76
2017 229 600 4,51
2018 209 300 4,05
2019 182 300 3,71
2020 172 500 3,73
2021 163 400 3,47
2022 177 400 3,83
2023 267 300 8,18
2024 281 200 9,88
пособия Чехия

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