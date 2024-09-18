В первом полугодии на жилищные пособия было потрачено 9,9 млрд чешских крон
20 сентября 2024
18:00
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В первом полугодии этого года бюро по трудоустройству потратило почти 9,9 млрд крон на жилищные пособия. Это на 20% больше, чем год назад, и почти в три раза больше, чем три года назад, следует из ежемесячных отчетов департамента о выплатах пособий.
Пособие на жилье могут получить семьи, которые тратят на него более 30% своего чистого дохода. Государство будет участвовать в их расходах, но только в пределах нормативных пределов, основанных на размере жилья и количестве человек в семье.
В настоящее время Министерство труда готовит реформу пособий. С июля следующего года жилищное пособие и три других пособия будут заменены единым — его размер будет зависеть от дохода и трудовой активности. На предмет права на получение государственной помощи также будет оцениваться имущество.
В настоящее время Министерство труда готовит реформу пособий. С июля следующего года жилищное пособие и три других пособия будут заменены единым — его размер будет зависеть от дохода и трудовой активности. На предмет права на получение государственной помощи также будет оцениваться имущество.
Пособие на жилье должно по-прежнему предоставляться тем, кто отчисляет на эти нужды более 30% своего дохода. Теперь оно должно рассчитываться на основе стандартной арендной платы и единой ставки за коммунальные услуги.
Количество выплаченных пособий колеблется от месяца к месяцу.
Самый высокий показатель в этом году был зафиксирован в марте и составил 285 300. В июне 2012 года деньги от государства получили 175 500 человек. В послекризисные годы число июньских пособий росло вплоть до 2015 года, когда власти выдали 246 400 пособий. Затем пособия сократились во время кризиса и ковида. Самый низкий показатель был зафиксирован в июне 2021 года, незадолго до роста цен после прекращения деятельности Bohemia Energy и других поставщиков — помощь от государства получили 163 400 человек. Полугодовые расходы тогда также были самыми низкими — 3,47 миллиарда крон. За последние три года они выросли более чем в 2,8 раза, а количество субсидий увеличилось на 72%.
Помимо резкого роста цен на энергоносители, рост числа получателей пособий и расходов был обусловлен медленным увеличением доходов, корректировкой пособий и упрощением процедуры оформления.
Правительство изменило и сместило нормы, благодаря чему пособия выросли, особенно для небольших домохозяйств. Поддержка также оказывается при сдаче жилья в субаренду или для отдыха. Условия для заявителей в Праге были смягчены. Если раньше на жилье должно было уходить не менее 35% дохода, то теперь порог составляет 30%, как и для других. Заявки упрощены, и с лета 2022 года их можно подавать онлайн через портал Jenda.
Количество получателей жилищных пособий в июне и расходы в первом полугодии в миллиардах крон по годам
|Год
|Количество получателей
|Расходы в млрд. крон
|2012
|175 500
|2,82
|2013
|208 000
|3,57
|2014
|238 200
|4,41
|2015
|246 400
|4,69
|2016
|241 000
|4,76
|2017
|229 600
|4,51
|2018
|209 300
|4,05
|2019
|182 300
|3,71
|2020
|172 500
|3,73
|2021
|163 400
|3,47
|2022
|177 400
|3,83
|2023
|267 300
|8,18
|2024
|281 200
|9,88
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