В первом полугодии на жилищные пособия было потрачено 9,9 млрд чешских крон

Пособие на жилье могут получить семьи, которые тратят на него более 30% своего чистого дохода. Государство будет участвовать в их расходах, но только в пределах нормативных пределов, основанных на размере жилья и количестве человек в семье.



В настоящее время Министерство труда готовит реформу пособий. С июля следующего года жилищное пособие и три других пособия будут заменены единым — его размер будет зависеть от дохода и трудовой активности. На предмет права на получение государственной помощи также будет оцениваться имущество.





Пособие на жилье должно по-прежнему предоставляться тем, кто отчисляет на эти нужды более 30% своего дохода. Теперь оно должно рассчитываться на основе стандартной арендной платы и единой ставки за коммунальные услуги.



Количество выплаченных пособий колеблется от месяца к месяцу.



Самый высокий показатель в этом году был зафиксирован в марте и составил 285 300. В июне 2012 года деньги от государства получили 175 500 человек. В послекризисные годы число июньских пособий росло вплоть до 2015 года, когда власти выдали 246 400 пособий. Затем пособия сократились во время кризиса и ковида. Самый низкий показатель был зафиксирован в июне 2021 года, незадолго до роста цен после прекращения деятельности Bohemia Energy и других поставщиков — помощь от государства получили 163 400 человек. Полугодовые расходы тогда также были самыми низкими — 3,47 миллиарда крон. За последние три года они выросли более чем в 2,8 раза, а количество субсидий увеличилось на 72%.





Помимо резкого роста цен на энергоносители, рост числа получателей пособий и расходов был обусловлен медленным увеличением доходов, корректировкой пособий и упрощением процедуры оформления.