Число неплательщиков арендной платы сократилось

Причиной улучшения ситуации, по мнению арендодателей и экспертов по недвижимости, является улучшение экономического положения домохозяйств. «Это оказывает прямое и довольно значительное влияние на количество неплательщиков», — прокомментировал Якуб Высоцкий, президент Ассоциации арендного жилья.



Ассоциация уже долгое время отслеживает данные о неплательщиках. Она объединяет арендодателей из числа крупных компаний, которым принадлежит около 60 000 квартир, сдаваемых в аренду на рынке.



Неплательщиком считается арендатор, который задолжал более 1 000 крон более чем на 30 дней, но при этом продолжает снимать жилье.



По словам представителей ассоциации, ситуация может быть иной у отдельных арендодателей, чьи квартиры не попадают в статистику. Некоторые из них не так тщательно проверяют своих жильцов и не так внимательно относятся к долгам.



«Смеем предположить, что процент неплательщиков аренды среди таких домовладельцев во много раз выше, чем в целом по стране», — говорит Томаш Кашпар, вице-президент ассоциации.



По мнению Михала Хрбаты, главы компании UlovDomov, которая занимается подбором клиентов для учреждений и мелких арендодателей, снижение числа неплательщиков связано с улучшением финансового положения домохозяйств. Инфляция снизилась до 2%, а реальная заработная плата начала расти после двухлетнего спада.



Хрбаты считает, что добиться дальнейшего улучшения ситуации будет не так просто. «Мы постепенно начинаем вставать на ноги», — считает он.