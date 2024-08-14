Число неплательщиков арендной платы сократилось
17 августа 2024
16:30
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Весной только 2% людей, проживающих в многоквартирных домах, принадлежащих институциональным арендодателям, испытывали проблемы с оплатой аренды. Таким образом, во втором квартале число неплательщиков снизилось на 0,4% по сравнению с первыми тремя месяцами года. В это же время в прошлом году проблемы с платежами были у 2,3% арендаторов.
Причиной улучшения ситуации, по мнению арендодателей и экспертов по недвижимости, является улучшение экономического положения домохозяйств. «Это оказывает прямое и довольно значительное влияние на количество неплательщиков», — прокомментировал Якуб Высоцкий, президент Ассоциации арендного жилья.
Ассоциация уже долгое время отслеживает данные о неплательщиках. Она объединяет арендодателей из числа крупных компаний, которым принадлежит около 60 000 квартир, сдаваемых в аренду на рынке.
Неплательщиком считается арендатор, который задолжал более 1 000 крон более чем на 30 дней, но при этом продолжает снимать жилье.
По словам представителей ассоциации, ситуация может быть иной у отдельных арендодателей, чьи квартиры не попадают в статистику. Некоторые из них не так тщательно проверяют своих жильцов и не так внимательно относятся к долгам.
«Смеем предположить, что процент неплательщиков аренды среди таких домовладельцев во много раз выше, чем в целом по стране», — говорит Томаш Кашпар, вице-президент ассоциации.
По мнению Михала Хрбаты, главы компании UlovDomov, которая занимается подбором клиентов для учреждений и мелких арендодателей, снижение числа неплательщиков связано с улучшением финансового положения домохозяйств. Инфляция снизилась до 2%, а реальная заработная плата начала расти после двухлетнего спада.
Хрбаты считает, что добиться дальнейшего улучшения ситуации будет не так просто. «Мы постепенно начинаем вставать на ноги», — считает он.
Ассоциация уже долгое время отслеживает данные о неплательщиках. Она объединяет арендодателей из числа крупных компаний, которым принадлежит около 60 000 квартир, сдаваемых в аренду на рынке.
Неплательщиком считается арендатор, который задолжал более 1 000 крон более чем на 30 дней, но при этом продолжает снимать жилье.
По словам представителей ассоциации, ситуация может быть иной у отдельных арендодателей, чьи квартиры не попадают в статистику. Некоторые из них не так тщательно проверяют своих жильцов и не так внимательно относятся к долгам.
«Смеем предположить, что процент неплательщиков аренды среди таких домовладельцев во много раз выше, чем в целом по стране», — говорит Томаш Кашпар, вице-президент ассоциации.
По мнению Михала Хрбаты, главы компании UlovDomov, которая занимается подбором клиентов для учреждений и мелких арендодателей, снижение числа неплательщиков связано с улучшением финансового положения домохозяйств. Инфляция снизилась до 2%, а реальная заработная плата начала расти после двухлетнего спада.
Хрбаты считает, что добиться дальнейшего улучшения ситуации будет не так просто. «Мы постепенно начинаем вставать на ноги», — считает он.
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