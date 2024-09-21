Чешское приложение подскажет, за что вы переплачиваете по сравнению с другими пользователями
23 сентября 2024
21:00
613
Оно просканирует ваши банковские счета и найдет неблагоприятные транзакции, например, если вы переплачиваете за отдельные услуги, такие как страхование или энергоснабжение. Чешским приложением Patron Go пользуются почти 250 000 человек в Чехии, Словакии и Польше, и оно зафиксировало семнадцать миллионов транзакций. Чтобы начать экспансию в Польше, а также укрепить свои позиции на существующих рынках, компания закрыла очередной инвестиционный раунд. Вот краткое изложение наиболее важной информации.
Компания разрабатывает бесплатное мобильное приложение, которое помогает пользователям более эффективно управлять своими личными финансами. Оно фокусируется на выявлении невыгодных сделок, будь то страховка по завышенной цене или неэффективный поставщик энергии.
Как работает приложение: Оно подключается к банковскому счету клиента (благодаря PSD2), а затем с помощью машинного обучения анализирует его финансовые привычки и ищет способы сэкономить или оптимизировать финансы. По словам создателей, приложение не только помогает экономить деньги, но и служит руководством для принятия более взвешенных финансовых решений.
Штаб-квартира стартапа находится в пражском районе Смихов, а помимо Чехии он также работает в Словакии и, с недавних пор, в Польше.
Насколько крупный стартап: в Чешской Республике и Словакии компания утверждает, что она зафиксировала более семнадцати миллионов транзакций общей стоимостью 30 миллиардов чешских крон для почти 250 000 пользователей. Команда, стоящая за финтех-решением, в настоящее время насчитывает пятнадцать человек, а к концу года она планирует набрать до пятидесяти человек в свой отдел продаж.
«Инвестиции будут способствовать нашей уже продолжающейся экспансии в Польшу. В последнее время страна переживает экономический рост, а уровень жизни ее жителей повышается, так что мы выходим на рынок в нужное время», - добавляет Вршецкий.
Как работает приложение: Оно подключается к банковскому счету клиента (благодаря PSD2), а затем с помощью машинного обучения анализирует его финансовые привычки и ищет способы сэкономить или оптимизировать финансы. По словам создателей, приложение не только помогает экономить деньги, но и служит руководством для принятия более взвешенных финансовых решений.
Штаб-квартира стартапа находится в пражском районе Смихов, а помимо Чехии он также работает в Словакии и, с недавних пор, в Польше.
Насколько крупный стартап: в Чешской Республике и Словакии компания утверждает, что она зафиксировала более семнадцати миллионов транзакций общей стоимостью 30 миллиардов чешских крон для почти 250 000 пользователей. Команда, стоящая за финтех-решением, в настоящее время насчитывает пятнадцать человек, а к концу года она планирует набрать до пятидесяти человек в свой отдел продаж.
«Инвестиции будут способствовать нашей уже продолжающейся экспансии в Польшу. В последнее время страна переживает экономический рост, а уровень жизни ее жителей повышается, так что мы выходим на рынок в нужное время», - добавляет Вршецкий.
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