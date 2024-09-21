Чешское приложение подскажет, за что вы переплачиваете по сравнению с другими пользователями

Новости и статьи 23 сентября 2024 21:00 613

Оно просканирует ваши банковские счета и найдет неблагоприятные транзакции, например, если вы переплачиваете за отдельные услуги, такие как страхование или энергоснабжение. Чешским приложением Patron Go пользуются почти 250 000 человек в Чехии, Словакии и Польше, и оно зафиксировало семнадцать миллионов транзакций. Чтобы начать экспансию в Польше, а также укрепить свои позиции на существующих рынках, компания закрыла очередной инвестиционный раунд. Вот краткое изложение наиболее важной информации.