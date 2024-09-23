Результаты опроса: сколько чехи откладывают на пенсию
24 сентября 2024
18:00
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Чехи, имеющие пенсионные накопления, чаще всего считают разумным иметь на пенсии от 1 до 2 миллионов крон, так считают более четверти респондентов. Почти 20% полагают, что для достойной жизни на пенсии им потребуется от 2 до 3 миллионов крон. В то же время 40% жителей Чехии считают, что у них не будет даже 1 миллиона сбережений, а почти треть не могут оценить эту сумму. Результаты июньского опроса, проведенного совместно с агентством STEM/MARK, предоставила ČTK компания ČSOB Penzijní společnost.
По оценке, 42% из почти 1 200 участников опроса, имеющих пенсионные накопления, будут иметь на пенсию менее 1 миллиона крон. 14% считают эту сумму разумной. Наличие от 1 до 2 миллионов считают целесообразным 26%, но такая сумма будет только у 15%. Откладывать на пенсию от 2 до 3 миллионов крон считают разумным 19% респондентов, и лишь 7% рассчитывают накопить такую сумму.
Накопления в размере более 3, 4 и 5миллионов крон считают целесообразными менее 10% людей, имеющих пенсионные сбережения, и не более 3% рассчитывают иметь такую сумму. «Тем не менее более половины респондентов уверены, что у них будет достаточно средств для реализации своих мечтаний и планов на пенсии. Наиболее оптимистично настроены люди моложе 25 лет и респонденты с высшим образованием», — сообщает ČSOB Penzijní společnost.
Накопления в размере более 3, 4 и 5миллионов крон считают целесообразными менее 10% людей, имеющих пенсионные сбережения, и не более 3% рассчитывают иметь такую сумму. «Тем не менее более половины респондентов уверены, что у них будет достаточно средств для реализации своих мечтаний и планов на пенсии. Наиболее оптимистично настроены люди моложе 25 лет и респонденты с высшим образованием», — сообщает ČSOB Penzijní společnost.
По данным мартовского опроса, проведенного компанией OVB Allfinanz среди 1 000 жителей Чешской Республики, 65% чехов откладывают средства сверх обязательных взносов в традиционную государственную пенсионную систему. Чаще всего они откладывают до 2 000 крон в месяц на сберегательные счета или срочные вклады.
С июля государство изменило правила оформления взносов в пенсионные накопления. Нижняя граница для назначения государственной поддержки по дополнительным пенсиям увеличилась с 300 до 500 крон в месяц для действующих договоров. Верхний предел взноса участника, выше которого государственный взнос больше не увеличивается, изменился с 1 000 до 1 700 крон в месяц. Государственный взнос теперь является линейным и составляет 20% от взноса участника. Государственный взнос на дополнительные пенсионные накопления перестал выплачиваться пенсионерам, ведущим накопления.
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