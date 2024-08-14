Впервые в истории цена на золото пересекла порог в $2 500 за тройскую унцию

По данным Reuters, цена на золото выросла до $2 500,99 за унцию, а затем частично снизила свою прибыль. Вскоре после 20:00 акции SELČ продемонстрировали рост примерно на 1,7% и колебались в районе $2 499 за унцию. С начала года они прибавили более 20%.



«Золото поднялось до исторического максимума и преодолело отметку в $2 500», — сказал Тай Вонг, независимый трейдер металлами из Нью-Йорка. По его словам, внимание теперь будет сосредоточено на встрече глав центральных банков мира на американском горном курорте Джексон-Хоул, которая состоится на следующей неделе. На встрече выступит глава ФРС Джером Пауэлл.



Золото не приносит никакой прибыли своим держателям, но ему благоприятствуют низкие процентные ставки. Это снижает привлекательность финансовых продуктов, таких как сберегательные счета или срочные депозиты.



«Падение процентных ставок сделает процентные депозиты менее привлекательными, поэтому часть средств будет переведена в золото. Поэтому для золота, вероятно, еще впереди хорошие времена, несмотря на то, что снижение ставок может быть медленнее, чем рынок. в настоящее время ожидает», — сказал ČTK аналитик XTB Томаш Цверна.



По мнению аналитика Эверетта Миллмана из Gainesville Coins, сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке и продолжающаяся война между Украиной и Россией способствуют росту цен на золото. Инвесторы рассматривают золото как безопасную гавань во времена неопределенности.