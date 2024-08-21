Начинается кризис? Чешский специалист комментирует недавнюю панику на рынке

Комментирует Криштоф Мишек, главный экономист Argos Capital:



«Рассмотрим экономические факты, которые могли бы объяснить ситуацию на рынках. Главным фактором, вызывающим нервозность, является состояние японской иены и экономики США. Следует помнить, что японская иена была по сути свободной, так как в японской экономике уже давно действуют нулевые ставки. Когда стоимость денег равна нулю, вы как инвестор просто берете взаймы и вкладываете их туда, где можно получить разумную прибыль. Однако на прошлой неделе Банк Японии неожиданно повысил процентные ставки до 0,25% — самого высокого уровня с 2008 года. Это сильно обвалило доллар по отношению к иене, что привело к закрытию «carry-позиций», где японская валюта выступала в качестве основной для целей финансирования.



Нормализация многолетней свободной денежно-кредитной политики в этой стране должна была привести к аналогичным потрясениям. В то же время экономика США на прошлой неделе сообщила о создании всего 114 000 (ожидалось 175 000) новых рабочих мест и росте безработицы до 4,3 с 4,1%. Это самый высокий уровень безработицы с октября 2021 года. И последнее, но не менее важное: убийство лидеров ХАМАС и "Хезболлы" усиливает давление на Иран с целью нанесения ответного удара по Израилю. В воздухе витает угроза так называемой большой войны на Ближнем Востоке, где Иран готов нанести удар по израильским целям, что США и Израиль, конечно, не оставят без ответа. Золото, серебро или государственные облигации США могут выступить в качестве безопасного пристанища для инвестиций в данной ситуации.



Поэтому инвесторы должны быть начеку: быстрого снижения процентных ставок от ФРС ожидать не стоит, за исключением, возможно, случаев новой финансовой нестабильности и чрезвычайной угрозы для всей системы. Фискальная политика также не может сделать большего: дефицит государственного бюджета в развитых странах, включая Чехию, уже находится на чрезвычайном уровне. Таким образом, ближайшие недели и месяцы могут быть отмечены продолжающейся волатильностью на финансовых рынках, но системный кризис, подобный 2008 или 2020 году, может обойти нас стороной. Я ожидаю, что после небольшого ответного удара даже напряженность вокруг возможного конфликта между Израилем и Ираном может ослабнуть; дипломатические усилия по этому вопросу крайне интенсивны, и никто не хочет затяжной реальной войны».