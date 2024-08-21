Дешевле уже некуда. По словам Фиалы, цены на продукты в Чехии снижаются быстрее всего в ОЭСР

На прошлой неделе Чешское статистическое управление в информации об июльской инфляции сообщило, что цены на продукты питания замедлили свое снижение в годовом исчислении и подешевели примерно на 3%. Данные полевых исследований цен, проведенных статистиками, показывают, что за последние три года цены на продукты питания выросли на десятки процентов для 12 из 13 исследуемых товаров.



«Цены на продукты питания снизились, причем значительно. И они упали больше всех в странах ОЭСР. Снижение за год составляет около 3,8%, и ни одна другая страна — член ОЭСР не может похвастаться таким снижением цен на продукты питания», — сказал Фиала. По его словам, снижение цен произошло в основном благодаря настойчивому давлению со стороны правительства и снижению ставки налога на добавленную стоимость на продукты питания с 15 до 12%.



Выборный согласился с ним, но при этом отметил, что цены на продукты питания в настоящее время являются разумными и нет возможности для их дальнейшего резкого снижения. «Потому что в этом случае негативное воздействие будет направлено в первую очередь на первичное производство, фермеров, аграриев и плодоводов», — добавил министр.



Министр Выборный также отметил, что именно цены на продукты питания привели к снижению инфляции до сегодняшних 2,5%. «В настоящее время цены на продукты питания являются разумными. Но из-за непредвиденных обстоятельств, таких как весенние заморозки, которые в основном затронули производителей фруктов, может произойти рост цен на яблоки, и мы не сможем решить все с помощью импорта», — сказал Выборный.



По мнению аграрного аналитика Петра Гавела, снижение цен на продукты питания обусловлено не только давлением правительства. «Цены на продукты питания снизились в первую очередь потому, что снизились издержки производства для фермеров и производителей продуктов питания: в сельском хозяйстве упали цены на удобрения и корма для животных, а в пищевой промышленности — на энергоносители. Призывы правительства к снижению цен имели скорее психологический эффект, снижение НДС на 3 процентных пункта также оказало влияние, но только на продукты питания как таковые, в то время как НДС на напитки вырос», — сказал Гавел.



ČSÚ отслеживает цены на 13 наиболее распространенных продуктов питания в магазинах. Сравнение данных за август 2021 года с нынешним годом показывает, что за последние три года средние цены на 12 из отслеживаемых товаров выросли более чем на 20%, причем только на яблоки — на 11%. Сахар-песок подорожал за этот период на 65%, хлеб — на 47%, а белая выпечка — на 41%. Больше всего подорожал картофель — на 88%, обычная мука — на 43%, яйца — на 36%, свиное мясо — на 31%. Молоко и сливочное масло за последние три года стали дороже для потребителей примерно на четверть, в то время как цены на белый йогурт, сыр эдам и бутылочное пиво выросли на 22%.



«Продукты питания не вернулись к своей первоначальной цене, печально, что премьер-министр нашей страны даже не знает, сколько стоят вещи», — заявила журналистам в Ческе-Будеевице Маргита Балаштикова, теневой министр сельского хозяйства от оппозиционного движения ANO. По ее словам, правительство многое изменило, чтобы чешские продукты питания и сельское хозяйство не были конкурентоспособными. «Правительство должно проводить такую политику субсидирования, чтобы предприниматели могли инвестировать и верить в отдачу от этих значительных вложений», — добавила она.