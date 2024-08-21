Чехия поднялась в рейтинге финансового здоровья домохозяйств на фоне ухудшения ситуации в других странах

На другом конце списка также произошли изменения, но они не столь заметны, как в верхней части. Греция продолжает замыкать тройку стран с наихудшими показателями, занимая 27-е место, а в рейтингах Словакии и Болгарии произошли лишь незначительные изменения: на этот раз соседи показали лучшие результаты, заняв 25-е место.



Значительно улучшилось положение Чехии в рейтинге по показателю, сравнивающему сбережения и доходы. Если в прошлом году Чехия занимала 12-е место, то в этом году она поднялась на 7-е место среди стран ЕС-27.



«Однако это не связано с резким ростом сбережений, которые в Чехии уже второй год подряд остаются на почти одинаковом уровне и составляют около 16,4% от дохода. Резкое движение Чехии вперед связано в основном с падением стран, которые год назад были впереди. Например, сбережения значительно поредели в Ирландии, где в прошлом году населению удавалось откладывать в среднем 24% дохода, а в этом году — всего 12%», — объясняет аналитик.



Особенно проблемная ситуация сложилась в Польше, где показатели сбережений немного ушли в минус (а деньги, накопленные ранее, исчезают), и в Греции, где сбережения домохозяйств находятся на уровне -4%.



«Чехи уже давно являются одной из самых "бережливых" наций в ЕС, и тем более они экономили в худшие времена, такие как пандемия коронавируса, начало российской агрессии в Украине и связанное с этим неопределенное будущее. Большая часть финансовых ресурсов чехов находится на несрочных счетах, где на конец мая этого года было накоплено 2,6 триллиона крон. Примерно половина этой суммы приходится на текущие счета, а другая половина — на различные виды сберегательных счетов», — поясняет аналитик.



«Поскольку процентные ставки выросли с конца 2021 года, интерес к срочным вкладам также увеличился, и в настоящее время чехи держат в два раза больше денег, чем в конце 2021 года. Наши данные также подтверждают, что чехи ищут лучшее соотношение цены и качества для своих денег. Число новых инвесторов в паевые инвестиционные фонды увеличилось более чем на 40 000 по сравнению с прошлым годом и достигло в общей сложности 628 000 инвесторов, а объем инвестиций вырос почти на 20% по сравнению с прошлым годом», — описывает ситуацию аналитик.



Одним из отслеживаемых показателей является так называемое финансовое равенство, которое отслеживается с помощью индекса гендерного равенства. В то время как чешские мужчины и женщины в целом равны с точки зрения риска бедности, женщины находятся в значительно худшем положении с точки зрения доступа к финансовым ресурсам. Поэтому страна занимает 15-е место в ЕС по уровню финансового равенства, как и в прошлом году.



Однако в долгосрочной перспективе в Чешской Республике наблюдается постепенное улучшение ситуации. Если в 2013 году по этому показателю было 73,8 балла из 100, то в 2023 году — 79,4 балла.



А вот по показателю социальной и материальной депривации, напротив, произошло ухудшение: страна опустилась с 4-го на 7-е место — 2,7% домохозяйств в Чехии страдают от депривации. К этому показателю относятся домохозяйства, которые не могут удовлетворить как минимум пять из 13 базовых потребностей, таких как возможность нормально обогреться, заменить сломанную мебель, покрыть непредвиденные расходы и т. д.



Хотя это опасная тенденция, ситуация все же не столь трагична, как в Словакии, где от лишений страдают до 7% домохозяйств. Хуже всего дела обстоят в Румынии, где с этой проблемой сталкивается пятая часть домохозяйств.



«Более половины чехов не имеют финансового резерва хотя бы на три месяца вперед и, таким образом, не готовы к неожиданным финансовым расходам. В банке мы стараемся помочь этим уязвимым клиентам и улучшить их финансовое состояние с помощью персональных консультаций как в приложении банка, так и при личных встречах с банковскими работниками в отделениях», — добавляет он.



Спад в стране произошел и среди малообеспеченных семей с доходом ниже 60% от медианной зарплаты, которые не готовы к непредвиденным расходам. До 56,6% таких домохозяйств не имеют финансового резерва, что ставит Чехию на 12-е место в ЕС по сравнению с 52% в прошлом году.