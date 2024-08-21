Чешские СМИ: золото преодолело отметку стоимости в 2 500 долларов, это исторический рекорд

Важно сказать, что 2 500 долларов США за унцию — это не просто круглое число, а историческая веха, поскольку впервые в истории стандартный золотой сплав весом 400 унций стал стоить 1 миллион долларов США. Итак, давайте посмотрим, что привело к росту цены на золото и есть ли у нее еще потенциал для роста.



На первый взгляд, рост цен на золото может быть не совсем логичным, ведь факторов, поддерживающих рост цен, было не так много. Негативное влияние на цену должно было оказать повышение процентных ставок с 2022 года, что, как обычно, сделало более привлекательным другой относительно безрисковый актив, а именно казначейские облигации США. Стоимость доллара также оказала довольно нейтральное влияние на цену золота, поскольку она находится именно там, где мы видели ее в начале года. Тем не менее цены на золото продолжали расти. В последнее время розничные инвесторы также начали искать более рискованные активы и выводить свои капиталы из золотых ETF, что опять же должно негативно сказаться на ценах на золото.



Однако причинами роста цен стали неопределенность экономической ситуации, возросшие геополитические риски, а также высокий спрос со стороны центральных банков, стремящихся диверсифицировать свои резервы после того, как российский Центробанк заморозил валютные резервы. Таким образом, центральные банки стояли за высоким инвестиционным спросом, независимо от состояния процентных ставок и стоимости доллара, что положительно сказалось на ценах. Кроме того, в настоящее время золото пользуется другими положительными факторами, поскольку процентные ставки по облигациям снижаются, а стоимость доллара также начинает падать. Таким образом, в нынешних условиях золото выглядит все более привлекательным для инвесторов.



Перспектива снижения ставок и текущее ослабление доллара также поддерживают цену, поскольку золото станет дешевле для иностранных инвесторов, а инвесторы будут искать альтернативные безопасные активы. Наконец, золото привлекает все больше внимания СМИ, что может привлечь дополнительный спрос со стороны инвесторов, которые до сих пор ориентировались на более рискованные активы. Таким образом, остаток года может оказаться благоприятным для развития цен. Однако финансовые рынки не всегда ведут себя рационально, и всегда нужно быть бдительными.