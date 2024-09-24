Ответственность за пенсионное обеспечение постепенно перейдет к гражданам
26 сентября 2024
18:00
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Учитывая состояние государственных финансов, неудивительно, что государство перекладывает часть ответственности за пенсионное обеспечение на граждан. Положительная сторона этого заключается в том, что каждый будет распоряжаться своим финансовым будущим. Пенсионная реформа не означает, что в будущем у нас не будет пенсий, но соотношение между пенсиями и средней зарплатой изменится. В настоящее время пенсионеры являются самыми «богатыми» по отношению к зарплате, но в будущем реальная стоимость пенсий будет падать.
«У всех нас будут некоторые пенсии, даже более высокие в номинальном выражении, чем нынешние. В настоящее время пенсионеры являются самыми "богатыми", какими они когда-либо были, по отношению к заработной плате до вычета налогов — примерно 55% к зарплате. Соотношение с чистой зарплатой, конечно, другое — около 60%. Поэтому номинально пенсии будут продолжать расти, но в реальном выражении они будут падать», — говорит Иржи Файт, специалист по инвестициям в FinGO.
Проблемы пенсионной системы
Одной из главных проблем является неблагоприятное демографическое развитие. Количество экономически активных людей на одного пенсионера постоянно сокращается. Если 30 лет назад на одного пенсионера приходилось 5 экономически активных людей, то сегодня — 3,5, а через 30 лет их будет всего 2. К этому следует добавить удлинение продолжительности жизни на пенсии. 50 лет назад пенсионеры проводили на пенсии в среднем 15 лет, сегодня — уже 24 года, в то время как «эталонный» срок, по мнению экспертов, составляет около 21,5 года.
Пенсионная система Чешской Республики сталкивается с серьезными проблемами, требующими быстрого и эффективного решения. Текущие расходы на пенсионное обеспечение составляют примерно треть государственного бюджета, то есть чуть менее 600 миллиардов чешских крон в год. Из этой суммы государству приходится занимать 75 миллиардов чешских крон, что эквивалентно 1% ВВП Чехии. Если не будут предприняты серьезные изменения, ожидается, что к середине этого века долг может достигнуть 5% ВВП. При сегодняшних ценах это означает, что только на выплату пенсий государству придется занимать более 350 миллиардов чешских крон ежегодно.
Необходимость пенсионной реформы
«Недавно утвержденная пенсионная реформа — это шаг в правильном направлении, хотя это скорее незначительная корректировка, чем реальная реформа. Чтобы сделать пенсионную систему действительно устойчивой, необходимы более радикальные меры. Один из таких шагов — переложить большую ответственность за пенсионные накопления на граждан. Этот шаг должен сопровождаться государственной поддержкой, чтобы у людей была дополнительная причина инвестировать в свою пенсию», — говорит Иржи Файт.
Как правильно финансово подготовиться к выходу на пенсию?
Финансовая безопасность на пенсии должна быть приоритетом для каждого человека. Вот несколько основных шагов по подготовке к выходу на пенсию:
- Начните планировать как можно раньше: чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше. Даже небольшая, регулярно инвестируемая сумма может вырасти до значительной суммы благодаря сложным процентам.
- Не полагайтесь только на один вид инвестиций. Распределение средств по разным инвестиционным инструментам позволяет снизить риск и повысить шансы на получение желаемой прибыли.
- Следите за своими инвестициями и проводите ребалансировку: регулярно следите за своим финансовым портфелем и корректируйте его в соответствии с вашей личной ситуацией.
- Снижайте риски и используйте возможности страхования жизни: страхование жизни может обеспечить финансовую безопасность в случае непредвиденных обстоятельств и защитить ваши инвестиции для выхода на пенсию.
- Отслеживайте инфляцию и старайтесь ее превзойти: инвестиции должны обеспечивать реальную доходность, превышающую инфляцию.
- Воспользуйтесь продуктами, поддерживаемыми государством: дополнительные пенсионные накопления и долгосрочные инвестиционные продукты предлагают преимущества в виде государственных взносов, налоговых льгот и отчислений работодателя.
- Обращайтесь за профессиональной консультацией: консультация с финансовым консультантом может быть очень полезной при составлении эффективного инвестиционного плана.
Проблемы пенсионной системы
Одной из главных проблем является неблагоприятное демографическое развитие. Количество экономически активных людей на одного пенсионера постоянно сокращается. Если 30 лет назад на одного пенсионера приходилось 5 экономически активных людей, то сегодня — 3,5, а через 30 лет их будет всего 2. К этому следует добавить удлинение продолжительности жизни на пенсии. 50 лет назад пенсионеры проводили на пенсии в среднем 15 лет, сегодня — уже 24 года, в то время как «эталонный» срок, по мнению экспертов, составляет около 21,5 года.
Пенсионная система Чешской Республики сталкивается с серьезными проблемами, требующими быстрого и эффективного решения. Текущие расходы на пенсионное обеспечение составляют примерно треть государственного бюджета, то есть чуть менее 600 миллиардов чешских крон в год. Из этой суммы государству приходится занимать 75 миллиардов чешских крон, что эквивалентно 1% ВВП Чехии. Если не будут предприняты серьезные изменения, ожидается, что к середине этого века долг может достигнуть 5% ВВП. При сегодняшних ценах это означает, что только на выплату пенсий государству придется занимать более 350 миллиардов чешских крон ежегодно.
Необходимость пенсионной реформы
«Недавно утвержденная пенсионная реформа — это шаг в правильном направлении, хотя это скорее незначительная корректировка, чем реальная реформа. Чтобы сделать пенсионную систему действительно устойчивой, необходимы более радикальные меры. Один из таких шагов — переложить большую ответственность за пенсионные накопления на граждан. Этот шаг должен сопровождаться государственной поддержкой, чтобы у людей была дополнительная причина инвестировать в свою пенсию», — говорит Иржи Файт.
Как правильно финансово подготовиться к выходу на пенсию?
Финансовая безопасность на пенсии должна быть приоритетом для каждого человека. Вот несколько основных шагов по подготовке к выходу на пенсию:
- Начните планировать как можно раньше: чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше. Даже небольшая, регулярно инвестируемая сумма может вырасти до значительной суммы благодаря сложным процентам.
- Не полагайтесь только на один вид инвестиций. Распределение средств по разным инвестиционным инструментам позволяет снизить риск и повысить шансы на получение желаемой прибыли.
- Следите за своими инвестициями и проводите ребалансировку: регулярно следите за своим финансовым портфелем и корректируйте его в соответствии с вашей личной ситуацией.
- Снижайте риски и используйте возможности страхования жизни: страхование жизни может обеспечить финансовую безопасность в случае непредвиденных обстоятельств и защитить ваши инвестиции для выхода на пенсию.
- Отслеживайте инфляцию и старайтесь ее превзойти: инвестиции должны обеспечивать реальную доходность, превышающую инфляцию.
- Воспользуйтесь продуктами, поддерживаемыми государством: дополнительные пенсионные накопления и долгосрочные инвестиционные продукты предлагают преимущества в виде государственных взносов, налоговых льгот и отчислений работодателя.
- Обращайтесь за профессиональной консультацией: консультация с финансовым консультантом может быть очень полезной при составлении эффективного инвестиционного плана.
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