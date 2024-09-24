Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Ответственность за пенсионное обеспечение постепенно перейдет к гражданам

Новости и статьи
26 сентября 2024
18:00
519
Учитывая состояние государственных финансов, неудивительно, что государство перекладывает часть ответственности за пенсионное обеспечение на граждан. Положительная сторона этого заключается в том, что каждый будет распоряжаться своим финансовым будущим. Пенсионная реформа не означает, что в будущем у нас не будет пенсий, но соотношение между пенсиями и средней зарплатой изменится. В настоящее время пенсионеры являются самыми «богатыми» по отношению к зарплате, но в будущем реальная стоимость пенсий будет падать.
«У всех нас будут некоторые пенсии, даже более высокие в номинальном выражении, чем нынешние. В настоящее время пенсионеры являются самыми "богатыми", какими они когда-либо были, по отношению к заработной плате до вычета налогов — примерно 55% к зарплате. Соотношение с чистой зарплатой, конечно, другое — около 60%. Поэтому номинально пенсии будут продолжать расти, но в реальном выражении они будут падать», — говорит Иржи Файт, специалист по инвестициям в FinGO.

Проблемы пенсионной системы

Одной из главных проблем является неблагоприятное демографическое развитие. Количество экономически активных людей на одного пенсионера постоянно сокращается. Если 30 лет назад на одного пенсионера приходилось 5 экономически активных людей, то сегодня — 3,5, а через 30 лет их будет всего 2. К этому следует добавить удлинение продолжительности жизни на пенсии. 50 лет назад пенсионеры проводили на пенсии в среднем 15 лет, сегодня — уже 24 года, в то время как «эталонный» срок, по мнению экспертов, составляет около 21,5 года.

Пенсионная система Чешской Республики сталкивается с серьезными проблемами, требующими быстрого и эффективного решения. Текущие расходы на пенсионное обеспечение составляют примерно треть государственного бюджета, то есть чуть менее 600 миллиардов чешских крон в год. Из этой суммы государству приходится занимать 75 миллиардов чешских крон, что эквивалентно 1% ВВП Чехии. Если не будут предприняты серьезные изменения, ожидается, что к середине этого века долг может достигнуть 5% ВВП. При сегодняшних ценах это означает, что только на выплату пенсий государству придется занимать более 350 миллиардов чешских крон ежегодно.

Необходимость пенсионной реформы

«Недавно утвержденная пенсионная реформа — это шаг в правильном направлении, хотя это скорее незначительная корректировка, чем реальная реформа. Чтобы сделать пенсионную систему действительно устойчивой, необходимы более радикальные меры. Один из таких шагов — переложить большую ответственность за пенсионные накопления на граждан. Этот шаг должен сопровождаться государственной поддержкой, чтобы у людей была дополнительная причина инвестировать в свою пенсию», — говорит Иржи Файт.

Как правильно финансово подготовиться к выходу на пенсию?

Финансовая безопасность на пенсии должна быть приоритетом для каждого человека. Вот несколько основных шагов по подготовке к выходу на пенсию:

- Начните планировать как можно раньше: чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше. Даже небольшая, регулярно инвестируемая сумма может вырасти до значительной суммы благодаря сложным процентам.
- Не полагайтесь только на один вид инвестиций. Распределение средств по разным инвестиционным инструментам позволяет снизить риск и повысить шансы на получение желаемой прибыли.
- Следите за своими инвестициями и проводите ребалансировку: регулярно следите за своим финансовым портфелем и корректируйте его в соответствии с вашей личной ситуацией.
- Снижайте риски и используйте возможности страхования жизни: страхование жизни может обеспечить финансовую безопасность в случае непредвиденных обстоятельств и защитить ваши инвестиции для выхода на пенсию.
- Отслеживайте инфляцию и старайтесь ее превзойти: инвестиции должны обеспечивать реальную доходность, превышающую инфляцию.
- Воспользуйтесь продуктами, поддерживаемыми государством: дополнительные пенсионные накопления и долгосрочные инвестиционные продукты предлагают преимущества в виде государственных взносов, налоговых льгот и отчислений работодателя.
- Обращайтесь за профессиональной консультацией: консультация с финансовым консультантом может быть очень полезной при составлении эффективного инвестиционного плана.
пенсия пенсионеры Чехия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
26 СЕНТЯБРЯ 2024
191
ОБЩЕСТВО
NISSAN GT-R МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В ЕВРОПУ
16:30
26 СЕНТЯБРЯ 2024
334
ОБЩЕСТВО
БУДУТ ЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ТАКЖЕ СЛЕДИТЬ ЗА ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ ОТ АВТОМОБИЛЕЙ? ВЕДУТСЯ АКТИВНЫЕ СПОРЫ
15:00
26 СЕНТЯБРЯ 2024
1111
ОБЩЕСТВО
У КАНАТНОЙ ДОРОГИ НА СНЕЖКУ ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ КОЛЯСКА, РЕБЕНОК ПОГИБ
14:00
26 СЕНТЯБРЯ 2024
2818
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ БОЛЬШЕ НЕ ДЕШЕВАЯ СТРАНА. ЭКОНОМИСТ ОБЪЯСНЯЕТ, ПОЧЕМУ ЭТО ХОРОШО
08:00
26 СЕНТЯБРЯ 2024
4892
ОБЩЕСТВО
ПРОВЕРКИ ПРАЖСКОЙ ПОЛИЦИИ ПО ДЕЛАМ ИНОСТРАНЦЕВ: ПОДДЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛЮДИ, НЕ ПРОЖИВАЮЩИЕ ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ
22:00
25 СЕНТЯБРЯ 2024
2201
ЭКОНОМИКА
КАК ЧЕШСКИЕ НАЛОГИ УСУГУБЛЯЮТ НЕРАВЕНСТВО
19:30
25 СЕНТЯБРЯ 2024
524
ОБЩЕСТВО
ФУНИКУЛЕР НА ПЕТРШИНЕ ДОСРОЧНО ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ И БУДЕТ ВНОВЬ ОТКРЫТ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
14:00
25 СЕНТЯБРЯ 2024
1280
ОБЩЕСТВО
КАК В ФИЛЬМАХ ТАРАНТИНО: СОТРУДНИК ОБМЕННОГО ПУНКТА СТРЕЛЯЛ В НАПАДАВШИХ, ТРОЕ ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ
13:00
25 СЕНТЯБРЯ 2024
600
ОБЩЕСТВО
ZÁSILKOVNA ЧЕРЕЗ ГОД НАКОНЕЦ-ТО ДОСТАВИЛА ПОСЫЛКИ, ЗАСТРЯВШИЕ В ДЕПО ПОД ЛИБЕРЦЕМ
11:30
25 СЕНТЯБРЯ 2024
1846
ОБЩЕСТВО
КАТАСТРОФА. В ЧЕШСКОЙ СТОЛИЦЕ НЕКОМУ УЧИТЬ ДЕТЕЙ
10:00
25 СЕНТЯБРЯ 2024
2380
ОБЩЕСТВО
УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ НЕДОСТАТОЧНО, АРЕНДНАЯ ПЛАТА РАСТЕТ БЫСТРЕЕ
22:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
835
ОБЩЕСТВО
В ОСТРАВЕ БУДЕТ СОЗДАНО 2 000 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК БУДЕТ РАСШИРЕН
18:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
2158
ЭКОНОМИКА
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА: СКОЛЬКО ЧЕХИ ОТКЛАДЫВАЮТ НА ПЕНСИЮ
16:30
24 СЕНТЯБРЯ 2024
2557
ОБЩЕСТВО
ТУРИСТ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ УБИЛ МУЖЧИНУ, РАЗБИВ ЕМУ О ГОЛОВУ БУТЫЛКУ ВОДКИ
13:30
24 СЕНТЯБРЯ 2024
754
ПОЛИТИКА
БАРТОШ БУДЕТ СНЯТ С ПОСТА МИНИСТРА ЗА ПРОВАЛ ЦИФРОВИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ