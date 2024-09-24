Ответственность за пенсионное обеспечение постепенно перейдет к гражданам

«У всех нас будут некоторые пенсии, даже более высокие в номинальном выражении, чем нынешние. В настоящее время пенсионеры являются самыми "богатыми", какими они когда-либо были, по отношению к заработной плате до вычета налогов — примерно 55% к зарплате. Соотношение с чистой зарплатой, конечно, другое — около 60%. Поэтому номинально пенсии будут продолжать расти, но в реальном выражении они будут падать», — говорит Иржи Файт, специалист по инвестициям в FinGO.



Проблемы пенсионной системы



Одной из главных проблем является неблагоприятное демографическое развитие. Количество экономически активных людей на одного пенсионера постоянно сокращается. Если 30 лет назад на одного пенсионера приходилось 5 экономически активных людей, то сегодня — 3,5, а через 30 лет их будет всего 2. К этому следует добавить удлинение продолжительности жизни на пенсии. 50 лет назад пенсионеры проводили на пенсии в среднем 15 лет, сегодня — уже 24 года, в то время как «эталонный» срок, по мнению экспертов, составляет около 21,5 года.



Пенсионная система Чешской Республики сталкивается с серьезными проблемами, требующими быстрого и эффективного решения. Текущие расходы на пенсионное обеспечение составляют примерно треть государственного бюджета, то есть чуть менее 600 миллиардов чешских крон в год. Из этой суммы государству приходится занимать 75 миллиардов чешских крон, что эквивалентно 1% ВВП Чехии. Если не будут предприняты серьезные изменения, ожидается, что к середине этого века долг может достигнуть 5% ВВП. При сегодняшних ценах это означает, что только на выплату пенсий государству придется занимать более 350 миллиардов чешских крон ежегодно.



Необходимость пенсионной реформы



«Недавно утвержденная пенсионная реформа — это шаг в правильном направлении, хотя это скорее незначительная корректировка, чем реальная реформа. Чтобы сделать пенсионную систему действительно устойчивой, необходимы более радикальные меры. Один из таких шагов — переложить большую ответственность за пенсионные накопления на граждан. Этот шаг должен сопровождаться государственной поддержкой, чтобы у людей была дополнительная причина инвестировать в свою пенсию», — говорит Иржи Файт.



Как правильно финансово подготовиться к выходу на пенсию?



Финансовая безопасность на пенсии должна быть приоритетом для каждого человека. Вот несколько основных шагов по подготовке к выходу на пенсию:



- Начните планировать как можно раньше: чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше. Даже небольшая, регулярно инвестируемая сумма может вырасти до значительной суммы благодаря сложным процентам.

- Не полагайтесь только на один вид инвестиций. Распределение средств по разным инвестиционным инструментам позволяет снизить риск и повысить шансы на получение желаемой прибыли.

- Следите за своими инвестициями и проводите ребалансировку: регулярно следите за своим финансовым портфелем и корректируйте его в соответствии с вашей личной ситуацией.

- Снижайте риски и используйте возможности страхования жизни: страхование жизни может обеспечить финансовую безопасность в случае непредвиденных обстоятельств и защитить ваши инвестиции для выхода на пенсию.

- Отслеживайте инфляцию и старайтесь ее превзойти: инвестиции должны обеспечивать реальную доходность, превышающую инфляцию.

- Воспользуйтесь продуктами, поддерживаемыми государством: дополнительные пенсионные накопления и долгосрочные инвестиционные продукты предлагают преимущества в виде государственных взносов, налоговых льгот и отчислений работодателя.

- Обращайтесь за профессиональной консультацией: консультация с финансовым консультантом может быть очень полезной при составлении эффективного инвестиционного плана.