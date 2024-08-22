Экономика Чехии нуждается в системных реформах, предупреждает Высшее контрольное управление

Высшая контрольная палата Чехии (NKÚ) в своем заключении по проекту итогового государственного отчета за 2023 год рекомендовала бюджетную осмотрительность и системные реформы.





«2023 год был не очень удачным с точки зрения большинства экономических показателей», — заявил президент NKÚ Милослав Кала. Он отметил, что валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 0,3 процента в реальном выражении также из-за ослабления покупательной способности домохозяйств и уровня инфляции (в среднем 12%), а также уровня задолженности Чехии в период с 2020 по 2023 год (второй по величине в ЕС). По мнению Кала, самый низкий уровень безработицы в ЕС, имеющий положительный эффект, скрывает большие риски, связанные с падением производительности труда.





Осторожность инвесторов и компаний в период экономической неопределенности, высоких цен на энергоносители и ослабления кроны нашла свое отражение в прошлогоднем снижении валового капитала на 6,8 процента в реальном выражении. С другой стороны, восстановление внешней торговли, которая в прошлом году вернулась к значениям до пандемии Covid-19, положительно сказалось на развитии экономики.





По словам Кала, Чехия, которая имеет самую высокую долю добавленной стоимости промышленности в национальной экономике среди всех стран ЕС, особенно сильно пострадала в прошлом году от значительно выше среднего роста цен на энергоносители в ЕС. Предупреждающим сигналом для чешской промышленности является глобальный перенос производства автомобилей в Китай, написал он.





«В условиях глобальных перемен, от последствий которых мы можем защититься лишь в очень ограниченной степени, были бы уместны максимальная бюджетная осмотрительность и системные реформы, которые позволят нам быть к ним готовыми. Однако ничего подобного не происходит», — предупредил президент NKÚ.





Министерство финансов принимает к сведению отчет NKÚ, сообщил Ондржей Макура из пресс-службы Минфина. По данным Минфина, в прошлом году госбюджет был отягощен чрезвычайными расходами на компенсацию в период энергетического кризиса и высокой инфляции.





«Однако в том же году правительство приняло и так называемый пакет восстановления, целью которого является долгосрочная стабилизация государственных финансов. Эффекты пакета, который начал применяться в этом году, уже начинают ощущаться в чешской экономике, о чем свидетельствуют, например, промежуточные результаты государственного бюджета», — заявили в нем. Инфляция снизилась, и правительство изменило тенденцию государственных финансов и остановило резкий рост долга, добавили в министерстве.





Сравнение с Европейским Союзом





По данным NKÚ, Чехия является одной из стран с наименьшей задолженностью в ЕС с долей государственного долга в ВВП в сорок четыре процента, но темпы роста долга были одними из самых высоких в ЕС за последние годы. Государственный долг Чехии за три года увеличился вдвое, тогда как средний рост по ЕС составил четырнадцать процентов. Отмена сверхваловой заработной платы и новое определение подоходного налога с населения, налога на приобретение недвижимого имущества или недостаточная оценка потребительских налогов способствовали увеличению задолженности Чешской Республики, отметил Кала.





«В то же время мы ожидаем большую проблему. В 2023 году расходы на обслуживание государственного долга Чехии достигли 68 миллиардов крон, что составляет треть всех государственных инвестиций за данный период», — отметил он. Он упомянул предположение Минфина, что к 2026 году эти расходы увеличатся более чем на 51 миллиард крон.





«Без радикальных и немедленных системных изменений, направленных на повышение эффективности государства, состояние государственных финансов Чехии не имеет шансов вернуться хотя бы к среднему европейскому уровню», — говорит Кала.