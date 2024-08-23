В правительственном резерве Чехии нет денег на повышение зарплат
26 августа 2024
15:00
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В бюджетном резерве правительства на этот год нет средств на увеличение зарплат в государственном секторе. Однако министерства все еще ищут в своих бюджетах деньги на сентябрьское повышение. Оклады бюджетников и госслужащих вырастут с января, сообщил премьер-министр Петр Фиала. По его словам, дефицит государственного бюджета на следующий год должен составить 231 миллиард чешских крон, а сектор образования получит как минимум на 10 миллиардов чешских крон больше, чем в этом году.
Министерство труда предложило со следующего месяца повысить базовую зарплату на 7%, а для некоторых работников бюджетной сферы и государственных служащих — на 10%. На это потребуется около 4,6 миллиарда крон до конца года или 6,6 миллиарда дополнительно. Профсоюзы требуют 10% прибавки для всех работников государственного сектора. По словам премьер-министра, увеличение зарплат предусмотрено в бюджете на следующий год. Оклады должны быть повышены с января.
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