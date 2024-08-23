В правительственном резерве Чехии нет денег на повышение зарплат

Анастасия Князева 26 августа 2024 15:00 240

В бюджетном резерве правительства на этот год нет средств на увеличение зарплат в государственном секторе. Однако министерства все еще ищут в своих бюджетах деньги на сентябрьское повышение. Оклады бюджетников и госслужащих вырастут с января, сообщил премьер-министр Петр Фиала. По его словам, дефицит государственного бюджета на следующий год должен составить 231 миллиард чешских крон, а сектор образования получит как минимум на 10 миллиардов чешских крон больше, чем в этом году.