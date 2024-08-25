Спустя годы Чехия обрела энергетическую независимость, говорит Фиала
27 августа 2024
19:00
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Чехия за короткий срок сумела полностью перенастроить свои энергетические процессы и после многих лет вновь обеспечила себе энергетическую независимость, заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS), выступая в Чернинском дворце перед чешскими послами за рубежом. Чехия также ответственно подошла к модернизации и цифровизации государственного управления, хотя пока не все работает как надо.
По словам Фиалы, Чехия избавилась от зависимости от российского природного газа и весной следующего года добьется того же в отношении нефти благодаря расширению Трансатлантического трубопровода (TAL). Атомные электростанции переходят на западных поставщиков топлива. Новые атомные блоки на АЭС «Дукованы» будут построены корейской компанией KHNP. Премьер-министр считает, что дальнейшие цели энергетической безопасности могут быть достигнуты благодаря сбалансированному подходу к расширению использования возобновляемых источников энергии и, в частности, атомной энергетики.
Поддержка чешских компаний также является важной частью чешской внешней политики. По мнению Фиалы, можно способствовать развитию инноваций, чтобы чешские компании не ограничивались наименее прибыльными сегментами цепочек поставок. По словам премьер-министра, экспортная стратегия до 2033 года отвечает мировому спросу и предусматривает снижение энергоемкости, модернизацию автомобильной промышленности или развитие перспективных секторов, таких как водородная энергетика, чипы, полупроводники или искусственный интеллект.
«Мы ответственно подошли к модернизации и цифровизации государственного управления, хотя здесь я должен сказать, что, к сожалению, не все идет на 100% по плану», — также отметил Фиала, говоря о цифровизации управления строительством. Однако в воскресенье в эфире CNN Prima News он заявил, что уход из правительства министра регионального развития и вице-премьера по цифровизации Ивана Бартоша не является решением проблем.
Трудности, связанные с введением новой системы с 1 июля, необходимо постепенно разрешать, сказал Фиала. Он добавил, что ситуация, связанная с процедурой строительства, не поставит под угрозу функционирование правительства. К концу каникул, по словам премьер-министра, должно быть ясно, как будет действовать Министерство регионального развития.
Поддержка чешских компаний также является важной частью чешской внешней политики. По мнению Фиалы, можно способствовать развитию инноваций, чтобы чешские компании не ограничивались наименее прибыльными сегментами цепочек поставок. По словам премьер-министра, экспортная стратегия до 2033 года отвечает мировому спросу и предусматривает снижение энергоемкости, модернизацию автомобильной промышленности или развитие перспективных секторов, таких как водородная энергетика, чипы, полупроводники или искусственный интеллект.
«Мы ответственно подошли к модернизации и цифровизации государственного управления, хотя здесь я должен сказать, что, к сожалению, не все идет на 100% по плану», — также отметил Фиала, говоря о цифровизации управления строительством. Однако в воскресенье в эфире CNN Prima News он заявил, что уход из правительства министра регионального развития и вице-премьера по цифровизации Ивана Бартоша не является решением проблем.
Трудности, связанные с введением новой системы с 1 июля, необходимо постепенно разрешать, сказал Фиала. Он добавил, что ситуация, связанная с процедурой строительства, не поставит под угрозу функционирование правительства. К концу каникул, по словам премьер-министра, должно быть ясно, как будет действовать Министерство регионального развития.
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