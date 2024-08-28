Пражская фондовая биржа укрепила свои позиции, чему способствовали акции ČEZ, Erste и Moneta

«Пражская фондовая биржа сегодня повторила позитивное развитие событий на окружающих рынках и в Западной Европе. Индекс PX, таким образом, компенсировал большую часть потерь среды», — сообщил брокер. Общий объем торгов на пражском рынке достиг 464 миллионов крон.



В банковском секторе наилучшие результаты показал Erste Bank, прибавивший 0,99% до 1 228,50 кроны. Moneta повысилась на 0,93% до 108 крон. Однако росту индекса PX помешал Komerční banka, акции которого подешевели на 0,2% до 760 крон.



Ценные бумаги сети аптек Pilulka выросли на 6,21% до 171 кроны.