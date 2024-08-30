Фиала радуется рекордным инвестициям, в то время как бюджет трещит по швам. На что пойдет бюджетный «пирог»?
2 сентября 2024
16:30
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Проект бюджета на следующий год включает в себя наибольшее количество средств на инвестиции, правительство также собирается сократить дефицит валового внутреннего продукта до 2%. Об этом премьер-министр Петр Фиала заявил в воскресенье. «Это было непросто, но я доволен результатом», — сказал премьер-министр. По его словам, кабинет министров инвестирует в развитие дорог и магистралей, исследования и инновации, образование и оборону.
С другой стороны, вице-премьер, министр регионального развития и лидер партии «Пираты» Иван Бартош не удовлетворен бюджетом и требует увеличить на 7 млрд крон программу жилищного строительства.
Министерство финансов предложило бюджет на следующий год с дефицитом в 230 млрд крон. Оно должно и дальше сокращать дефицит: на этот год запланировано 252 млрд крон, а в прошлом году было 288,5 млрд крон. Министерство разместило информацию о предложении на своем сайте в полночь.
«В следующем году мы добавим 20 млрд крон к зарплатам тех, кто работает на государство, будь то полицейские, работники культуры или социальных служб», — отметил премьер-министр.
По словам председателя партии Маркеты Пекаровой-Адамовой, TOP 09 разочаровывает то, что некоторые партнеры по коалиции недостаточно настаивают на серьезных изменениях в своих министерствах, которые привели бы к возможности более резкого сокращения дефицита.
«Среди наших ключевых приоритетов в бюджете на следующий год, помимо сокращения дефицита, было увеличение поддержки науки и исследований, инвестиций и обороны. Эти приоритеты были выполнены», — сказала она.
«В опубликованном проекте государственного бюджета на 2025 год предусмотрено увеличение расходов на образование на 15,6 млрд крон по сравнению с текущим годом. Я рассматриваю это предложение как следующий шаг в процессе подготовки бюджета, который будет дополнительно обсуждаться правительством в сентябре», — сказал министр образования Микулаш Бек.
Помимо покрытия обязательных расходов, он хочет обеспечить деньгами достаточное количество непедагогического персонала и еще больше укрепить бюджет государственных университетов.
По словам лидера оппозиционного движения SPD Томио Окамуры, правительство Фиалы замышляет дальнейшие огромные долги для Чехии и продолжает ликвидацию экономики.
«Правительство повысило налоги на население больше всего за всю историю Чехии и сократило пенсии, но огромная задолженность государства сохраняется, поскольку правительство отправляет миллиарды за границу и на избыточные расходы. Движение SPD, напротив, поддерживает сбалансированные бюджеты», — написал Окамура.
По словам Алены Шиллеровой, бывшего главы государственного казначейства и заместителя председателя оппозиционного движения ANO, правительство сокращает дефицит медленно и только за счет среднего класса, семей с детьми, предпринимателей и владельцев недвижимости. «Выигрывают банки, отдельные энергетические гиганты и иностранные торговые сети», — отметила она в сети X.
Проект бюджета предполагает увеличение расходов по большинству разделов бюджета. Наибольший процентный рост ожидается в Министерстве здравоохранения — на 52,9% до 17,5 млрд крон, затем в Министерстве транспорта — на 34,5% до 139,4 млрд крон.
С другой стороны, наибольшее снижение расходов ожидается в Министерстве регионального развития, где они сократятся на 12,9% до 13,3 млрд крон, и в Министерстве промышленности и торговли, где они уменьшатся на 9,8% до 35,8 млрд крон.
Министерство финансов предложило бюджет на следующий год с дефицитом в 230 млрд крон. Оно должно и дальше сокращать дефицит: на этот год запланировано 252 млрд крон, а в прошлом году было 288,5 млрд крон. Министерство разместило информацию о предложении на своем сайте в полночь.
«В следующем году мы добавим 20 млрд крон к зарплатам тех, кто работает на государство, будь то полицейские, работники культуры или социальных служб», — отметил премьер-министр.
По словам председателя партии Маркеты Пекаровой-Адамовой, TOP 09 разочаровывает то, что некоторые партнеры по коалиции недостаточно настаивают на серьезных изменениях в своих министерствах, которые привели бы к возможности более резкого сокращения дефицита.
«Среди наших ключевых приоритетов в бюджете на следующий год, помимо сокращения дефицита, было увеличение поддержки науки и исследований, инвестиций и обороны. Эти приоритеты были выполнены», — сказала она.
«В опубликованном проекте государственного бюджета на 2025 год предусмотрено увеличение расходов на образование на 15,6 млрд крон по сравнению с текущим годом. Я рассматриваю это предложение как следующий шаг в процессе подготовки бюджета, который будет дополнительно обсуждаться правительством в сентябре», — сказал министр образования Микулаш Бек.
Помимо покрытия обязательных расходов, он хочет обеспечить деньгами достаточное количество непедагогического персонала и еще больше укрепить бюджет государственных университетов.
По словам лидера оппозиционного движения SPD Томио Окамуры, правительство Фиалы замышляет дальнейшие огромные долги для Чехии и продолжает ликвидацию экономики.
«Правительство повысило налоги на население больше всего за всю историю Чехии и сократило пенсии, но огромная задолженность государства сохраняется, поскольку правительство отправляет миллиарды за границу и на избыточные расходы. Движение SPD, напротив, поддерживает сбалансированные бюджеты», — написал Окамура.
По словам Алены Шиллеровой, бывшего главы государственного казначейства и заместителя председателя оппозиционного движения ANO, правительство сокращает дефицит медленно и только за счет среднего класса, семей с детьми, предпринимателей и владельцев недвижимости. «Выигрывают банки, отдельные энергетические гиганты и иностранные торговые сети», — отметила она в сети X.
Проект бюджета предполагает увеличение расходов по большинству разделов бюджета. Наибольший процентный рост ожидается в Министерстве здравоохранения — на 52,9% до 17,5 млрд крон, затем в Министерстве транспорта — на 34,5% до 139,4 млрд крон.
С другой стороны, наибольшее снижение расходов ожидается в Министерстве регионального развития, где они сократятся на 12,9% до 13,3 млрд крон, и в Министерстве промышленности и торговли, где они уменьшатся на 9,8% до 35,8 млрд крон.
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