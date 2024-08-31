Несмотря на потерю трети урожая, большинство виноделов не поднимут цены

«Весенние холода сократили количество цветов, а влажный июнь принес грибковые заболевания, которые также повредили некоторые из них. Подтвердились предыдущие оценки о снижении урожая примерно на 30%, во многих местах он может быть еще больше», — сказал заместитель председателя Ассоциации виноделов Йиржи Мадерич.



Однако окончательные цифры виноделы узнают только через несколько недель.



«За последние несколько лет расходы выросли примерно на 35%. Это касается заработной платы, оплаты электроэнергии и средств защиты растений. Наш подоходный налог и налог на имущество также увеличились», — добавил он.



Несмотря на значительный ущерб урожаю и растущие расходы, виноделы не собираются значительно повышать цены. Вернее, не могут. Причина — снижение потребления вина в домашних хозяйствах и конкуренция со стороны более дешевого импорта.



«Современное поколение потребляет не вино, а другие напитки. В результате у виноделов на складах остается много вина прошлых сезонов. Эта проблема возникла еще во время ковида. В связи с этим можно предположить, что цены на вино в этом году сильно не вырастут, а плохая погода окажет незначительное влияние», — говорит аграрный аналитик Петр Гавел.



В прошлом году среднее потребление вина снизилось на 8,4% и составило чуть менее 20 литров на человека. Внутреннее производство упало примерно на 13%, но цены на столовое вино выросли всего на 1%.



«В настоящее время самообеспеченность Чехии вином и виноградом составляет чуть менее 30%, поэтому подавляющее большинство вин приходится импортировать, особенно из Венгрии, Италии или Испании», — отметил Гавел.



Если средняя цена чешского столового белого вина в прошлом году составляла 57 крон за литр, то зарубежные белые вина в емкостях до двух литров стоили на 14 крон дешевле.



Самыми дешевыми являются белые вина из Венгрии, которые импортируются сюда по средней цене около 19 крон за литр. Это вина различных категорий в таре до двух литров.



Есть несколько причин, по которым некоторые импортные вина стоят так дешево. «Во-первых, у нас меньшая урожайность винограда с гектара. В Италии разрешено собирать до 50 тонн с гектара, а у нас — только 14. И последнее, но не менее важное, — это размер производственных компаний, которые производят в несколько раз больше того, что производится в Чехии», — добавил Мадерич.



По мнению аграрного аналитика Петра Гавела, причина более высоких цен на местные вина также кроется в размере рынка. «Наши вина зачастую более высокого качества, о чем свидетельствует тот факт, что они ежегодно получают награды на зарубежных винных конкурсах», — отметил Гавел.



Следствием меньшего объема продаж и более дешевой конкуренции является также сокращение числа виноградников. «Уже несколько лет чешские производители не используют в полной мере возможность создавать новые виноградники. Например, в этом году, согласно августовской статистике Центрального института сельскохозяйственной инспекции и тестирования, площадь виноградников в Чехии сократилась на 15 гектаров по сравнению с прошлым годом», — добавил Гавел.



Погода не способствует стабильности в секторе. По мнению экспертов, ситуация будет ухудшаться. «Площади виноградников сокращаются уже три года, и в ближайшее время эта тенденция не изменится. Мы опасаемся, что неопределенность в отношении будущего винодельческой отрасли может привести к сокращению площадей, аналогичному тому, что происходит с фруктовыми садами. Там тоже дешевое иностранное производство вытеснило наши фрукты с рынка. А ведь местное производство — основа всего сельского хозяйства», — говорит Мадерич.



В Чехии насчитывается менее 18 000 гектаров виноградников. «Большинство из них находится в Моравии, где морозы этого года повредили от 20 до 40% урожая. Но есть значительные региональные различия», — говорит Петр Гавел, аналитик сельского хозяйства.



В некоторых районах Богемии потери схожи с потерями фруктов — от 80 до 100%. Расположение виноградника, его здоровье и выращиваемый сорт играют большую роль в борьбе с морозами.



«Благодаря ориентации виноградников на юг, их склонам и высоте над уровнем моря у меня нет серьезных проблем с весенними заморозками. В этом году я оцениваю ущерб в 5%, хотя некоторые коллеги из соседних муниципалитетов сообщают о потерях до 100%», — говорит Доминик Страка, председатель ассоциации Vinaři z Rakvic.



Несмотря на потери винограда, Йиржи Мадерич высоко оценивает качество урожая этого года. Он считает, что он будет лучше, чем в прошлом году. «Урожай этого года выглядит превосходно, судя по текущему качеству. Спелость небывалая на сегодняшний день», — добавил он.