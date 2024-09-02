У работников какой страны ОЭСР самый высокий уровень жизни при среднем заработке?

В Чешской Республике работники платят подоходный налог, социальное обеспечение и медицинское страхование со своей заработной платы. Работник, получающий среднюю зарплату и применяющий при расчете НДФЛ только базовую льготу, имеет чистую зарплату, получаемую на счет, которая менее чем на 21% ниже зарплаты до вычета налогов. Прямые налоги снижают чистую заработную плату работников и в других странах ОЭСР.



На каком месте находится Чешская Республика?



Именно чистая заработная плата, получаемая на счет, является определяющей для работников, поскольку они используют ее для покупки товаров и услуг. Однако цены на товары и услуги в странах ОЭСР различны. В публикации ОЭСР Taxing Wages 2024 также приводятся средние чистые зарплаты по паритету покупательной способности, то есть с учетом различных уровней цен на товары и услуги.



С учетом различий в ценах на товары и услуги в странах — членах ОЭСР разница в доходах между странами значительно меньше, чем при сравнении средней чистой заработной платы в абсолютном выражении. Фактически, в странах — членах ОЭСР, где заработная плата ниже в номинальном выражении, цены на услуги значительно ниже. В Швейцарии средняя заработная плата также является самой высокой по паритету покупательной способности, несмотря на то, что многие швейцарские города относятся к числу самых дорогих для проживания.



В 11 странах ОЭСР средняя чистая заработная плата по паритету покупательной способности ниже, чем в Чехии, а именно в Словении, Португалии, Эстонии, Литве, Чили, Венгрии, Латвии, Коста-Рике, Словакии, Колумбии и Мексике. Средняя чистая заработная плата по паритету покупательной способности в Чехии в настоящее время не намного ниже, чем в Греции, Испании или Италии, и разрыв с этими странами в последние годы сократился.



В каких странах средняя зарплата лучше всего подходит для жизни?



Страны ОЭСР можно разделить на четыре группы (по ППС, в долларах США) в зависимости от величины средней чистой заработной платы по ППС, то есть с учетом разницы в ценах. Ниже приведены значения на 2023 год, опубликованные в издании ОЭСР Taxing Wages 2024.



Выше 50 000 долларов



С большим отрывом лучшим местом для жизни на среднюю чистую зарплату является Швейцария, где средняя чистая зарплата по ППС составляет $81 465. В других странах она уже не достигает и $60 000 долларов. 13 государств — членов ЕС находятся на уровне выше $50 000, а именно Норвегия ($59 594), Нидерланды ($56 816), Корея ($55 956), Люксембург ($55 929) и Исландия ($55 620), Ирландия ($55 475), Канада ($54 408), Великобритания ($52 790), Дания ($52 734), Австралия ($52 668), Австрия ($51 288), Германия ($50 959) и США ($50 954).



От $40 000 до $50 000



В шести странах — членах ОЭСР средняя чистая заработная плата по паритету покупательной способности варьировалась от 40 000 до 50 000 долларов. Это Бельгия ($48 922), Финляндия ($44 359), Франция ($44 152), Швеция ($43 556), Япония ($41 562) и Новая Зеландия ($40 381).



От $30 000 до $40 000



В семи странах — членах ОЭСР средняя чистая заработная плата по ППС в прошлом году составляла от $30 000 до $40 000: Израиль ($39 975), Италия ($38 114), Испания ($38 064), Турция ($33 314), Греция ($32 983), Польша ($32 636) и Чешская Республика ($30 492).



Меньше $30 000



В 11 странах — членах ОЭСР средняя чистая заработная плата по паритету покупательной способности в 2023 году составит менее $30 000. Это Словения ($29 918), Португалия ($29 328), Эстония ($29 254), Литва ($28 683), Чили ($27 228), Венгрия ($26 544), Латвия ($25 533), Коста-Рика ($24 740), Словакия ($22 614), Колумбия ($16 615) и Мексика ($14 998).