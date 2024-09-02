У работников какой страны ОЭСР самый высокий уровень жизни при среднем заработке?
4 сентября 2024
18:00
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В развитых странах — членах ОЭСР различаются не только средние зарплаты до вычета налогов, но и налогообложение зарплат, а также цены на товары и услуги. В каких странах средняя чистая зарплата является наиболее приемлемой для жизни? Как Чешская Республика выделяется на международном уровне?
В Чешской Республике работники платят подоходный налог, социальное обеспечение и медицинское страхование со своей заработной платы. Работник, получающий среднюю зарплату и применяющий при расчете НДФЛ только базовую льготу, имеет чистую зарплату, получаемую на счет, которая менее чем на 21% ниже зарплаты до вычета налогов. Прямые налоги снижают чистую заработную плату работников и в других странах ОЭСР.
На каком месте находится Чешская Республика?
Именно чистая заработная плата, получаемая на счет, является определяющей для работников, поскольку они используют ее для покупки товаров и услуг. Однако цены на товары и услуги в странах ОЭСР различны. В публикации ОЭСР Taxing Wages 2024 также приводятся средние чистые зарплаты по паритету покупательной способности, то есть с учетом различных уровней цен на товары и услуги.
С учетом различий в ценах на товары и услуги в странах — членах ОЭСР разница в доходах между странами значительно меньше, чем при сравнении средней чистой заработной платы в абсолютном выражении. Фактически, в странах — членах ОЭСР, где заработная плата ниже в номинальном выражении, цены на услуги значительно ниже. В Швейцарии средняя заработная плата также является самой высокой по паритету покупательной способности, несмотря на то, что многие швейцарские города относятся к числу самых дорогих для проживания.
В 11 странах ОЭСР средняя чистая заработная плата по паритету покупательной способности ниже, чем в Чехии, а именно в Словении, Португалии, Эстонии, Литве, Чили, Венгрии, Латвии, Коста-Рике, Словакии, Колумбии и Мексике. Средняя чистая заработная плата по паритету покупательной способности в Чехии в настоящее время не намного ниже, чем в Греции, Испании или Италии, и разрыв с этими странами в последние годы сократился.
В каких странах средняя зарплата лучше всего подходит для жизни?
Страны ОЭСР можно разделить на четыре группы (по ППС, в долларах США) в зависимости от величины средней чистой заработной платы по ППС, то есть с учетом разницы в ценах. Ниже приведены значения на 2023 год, опубликованные в издании ОЭСР Taxing Wages 2024.
Выше 50 000 долларов
С большим отрывом лучшим местом для жизни на среднюю чистую зарплату является Швейцария, где средняя чистая зарплата по ППС составляет $81 465. В других странах она уже не достигает и $60 000 долларов. 13 государств — членов ЕС находятся на уровне выше $50 000, а именно Норвегия ($59 594), Нидерланды ($56 816), Корея ($55 956), Люксембург ($55 929) и Исландия ($55 620), Ирландия ($55 475), Канада ($54 408), Великобритания ($52 790), Дания ($52 734), Австралия ($52 668), Австрия ($51 288), Германия ($50 959) и США ($50 954).
От $40 000 до $50 000
В шести странах — членах ОЭСР средняя чистая заработная плата по паритету покупательной способности варьировалась от 40 000 до 50 000 долларов. Это Бельгия ($48 922), Финляндия ($44 359), Франция ($44 152), Швеция ($43 556), Япония ($41 562) и Новая Зеландия ($40 381).
От $30 000 до $40 000
В семи странах — членах ОЭСР средняя чистая заработная плата по ППС в прошлом году составляла от $30 000 до $40 000: Израиль ($39 975), Италия ($38 114), Испания ($38 064), Турция ($33 314), Греция ($32 983), Польша ($32 636) и Чешская Республика ($30 492).
Меньше $30 000
В 11 странах — членах ОЭСР средняя чистая заработная плата по паритету покупательной способности в 2023 году составит менее $30 000. Это Словения ($29 918), Португалия ($29 328), Эстония ($29 254), Литва ($28 683), Чили ($27 228), Венгрия ($26 544), Латвия ($25 533), Коста-Рика ($24 740), Словакия ($22 614), Колумбия ($16 615) и Мексика ($14 998).
На каком месте находится Чешская Республика?
Именно чистая заработная плата, получаемая на счет, является определяющей для работников, поскольку они используют ее для покупки товаров и услуг. Однако цены на товары и услуги в странах ОЭСР различны. В публикации ОЭСР Taxing Wages 2024 также приводятся средние чистые зарплаты по паритету покупательной способности, то есть с учетом различных уровней цен на товары и услуги.
С учетом различий в ценах на товары и услуги в странах — членах ОЭСР разница в доходах между странами значительно меньше, чем при сравнении средней чистой заработной платы в абсолютном выражении. Фактически, в странах — членах ОЭСР, где заработная плата ниже в номинальном выражении, цены на услуги значительно ниже. В Швейцарии средняя заработная плата также является самой высокой по паритету покупательной способности, несмотря на то, что многие швейцарские города относятся к числу самых дорогих для проживания.
В 11 странах ОЭСР средняя чистая заработная плата по паритету покупательной способности ниже, чем в Чехии, а именно в Словении, Португалии, Эстонии, Литве, Чили, Венгрии, Латвии, Коста-Рике, Словакии, Колумбии и Мексике. Средняя чистая заработная плата по паритету покупательной способности в Чехии в настоящее время не намного ниже, чем в Греции, Испании или Италии, и разрыв с этими странами в последние годы сократился.
В каких странах средняя зарплата лучше всего подходит для жизни?
Страны ОЭСР можно разделить на четыре группы (по ППС, в долларах США) в зависимости от величины средней чистой заработной платы по ППС, то есть с учетом разницы в ценах. Ниже приведены значения на 2023 год, опубликованные в издании ОЭСР Taxing Wages 2024.
Выше 50 000 долларов
С большим отрывом лучшим местом для жизни на среднюю чистую зарплату является Швейцария, где средняя чистая зарплата по ППС составляет $81 465. В других странах она уже не достигает и $60 000 долларов. 13 государств — членов ЕС находятся на уровне выше $50 000, а именно Норвегия ($59 594), Нидерланды ($56 816), Корея ($55 956), Люксембург ($55 929) и Исландия ($55 620), Ирландия ($55 475), Канада ($54 408), Великобритания ($52 790), Дания ($52 734), Австралия ($52 668), Австрия ($51 288), Германия ($50 959) и США ($50 954).
От $40 000 до $50 000
В шести странах — членах ОЭСР средняя чистая заработная плата по паритету покупательной способности варьировалась от 40 000 до 50 000 долларов. Это Бельгия ($48 922), Финляндия ($44 359), Франция ($44 152), Швеция ($43 556), Япония ($41 562) и Новая Зеландия ($40 381).
От $30 000 до $40 000
В семи странах — членах ОЭСР средняя чистая заработная плата по ППС в прошлом году составляла от $30 000 до $40 000: Израиль ($39 975), Италия ($38 114), Испания ($38 064), Турция ($33 314), Греция ($32 983), Польша ($32 636) и Чешская Республика ($30 492).
Меньше $30 000
В 11 странах — членах ОЭСР средняя чистая заработная плата по паритету покупательной способности в 2023 году составит менее $30 000. Это Словения ($29 918), Португалия ($29 328), Эстония ($29 254), Литва ($28 683), Чили ($27 228), Венгрия ($26 544), Латвия ($25 533), Коста-Рика ($24 740), Словакия ($22 614), Колумбия ($16 615) и Мексика ($14 998).
Комментарии:
jonny 4 сентября 2024 19:12
а мне вот кажется что по количеству товаров и услуг, которые можно купить на зарплату, Чехия на последнем месте. Особенно если учитывать еще и качество продуктов, все мясо и рыба - порезанное в пластике (соответственно вы это оплачиваете ценой), и так далее. А кто эти рейтинги составляет - для меня очень большая загадка.
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