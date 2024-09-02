Штрафы за правонарушения не будут вычитаться из социальных пособий, постановил Конституционный суд

Суд в полном составе с судьей Йозефом Фиалой в качестве докладчика рассмотрел этот вопрос по ходатайству семнадцати сенаторов. Они отметили, что штрафы налагаются не только на правонарушителя, но и на других лиц из его семьи, что превращает ситуацию в коллективное наказание.



Согласно прежней практике, таким образом можно было взимать штрафы за нарушения общественного порядка и гражданского сосуществования, а также, например, за пренебрежение обязательным посещением школы. Согласно закону, муниципалитеты информировали об этом центры занятости, которые затем принимали решение о вычетах. Если среди совместно начисленных пособий был ребенок-иждивенец, пособие должно было оставаться не ниже прожиточного минимума ребенка.



Хотя судьи признали, что цель состоит в том, чтобы гарантировать, что получатели пособий не совершат противоправных действий и будут мотивированы на возвращение в общество, существующая процедура была слишком суровой и не проходила проверку на необходимость, по мнению суда.



«Суть предоставления пособий по материальным затруднениям заключается в обеспечении такого уровня материальной безопасности, чтобы получатели могли вести хотя бы элементарно достойную жизнь, не будучи „автоматически“ исключенными из общества или полностью утратив личную автономию. Оспариваемое постановление в конечном итоге вмешивается в саму суть права на материальную помощь как социального права», — заявили судьи, отменяя часть закона.



«Действительно, закон о материальной помощи содержит другие, более мягкие механизмы удержания пособий, которые, например, были предоставлены ошибочно. Этого существующего регулирования достаточно для окончательного вычета пособий и в то же время оно гарантирует сохранение хотя бы минимального дохода для получателей. Таким образом, это явно более мягкий подход к гарантированному Конституцией праву на материальную помощь», — добавили судьи.