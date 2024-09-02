Штрафы за правонарушения не будут вычитаться из социальных пособий, постановил Конституционный суд
4 сентября 2024
21:00
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Правонарушители, получавшие пособия при совершении правонарушений, больше не должны бояться, что государство вычтет часть их средств. Конституционный суд отменил часть закона, которая позволяла конфисковать часть пособий по материальной нужде, то есть пособие на проживание и доплату на жилье, в качестве компенсации за неуплаченные штрафы по делам о правонарушениях.
Суд в полном составе с судьей Йозефом Фиалой в качестве докладчика рассмотрел этот вопрос по ходатайству семнадцати сенаторов. Они отметили, что штрафы налагаются не только на правонарушителя, но и на других лиц из его семьи, что превращает ситуацию в коллективное наказание.
Согласно прежней практике, таким образом можно было взимать штрафы за нарушения общественного порядка и гражданского сосуществования, а также, например, за пренебрежение обязательным посещением школы. Согласно закону, муниципалитеты информировали об этом центры занятости, которые затем принимали решение о вычетах. Если среди совместно начисленных пособий был ребенок-иждивенец, пособие должно было оставаться не ниже прожиточного минимума ребенка.
Хотя судьи признали, что цель состоит в том, чтобы гарантировать, что получатели пособий не совершат противоправных действий и будут мотивированы на возвращение в общество, существующая процедура была слишком суровой и не проходила проверку на необходимость, по мнению суда.
«Суть предоставления пособий по материальным затруднениям заключается в обеспечении такого уровня материальной безопасности, чтобы получатели могли вести хотя бы элементарно достойную жизнь, не будучи „автоматически“ исключенными из общества или полностью утратив личную автономию. Оспариваемое постановление в конечном итоге вмешивается в саму суть права на материальную помощь как социального права», — заявили судьи, отменяя часть закона.
«Действительно, закон о материальной помощи содержит другие, более мягкие механизмы удержания пособий, которые, например, были предоставлены ошибочно. Этого существующего регулирования достаточно для окончательного вычета пособий и в то же время оно гарантирует сохранение хотя бы минимального дохода для получателей. Таким образом, это явно более мягкий подход к гарантированному Конституцией праву на материальную помощь», — добавили судьи.
Согласно прежней практике, таким образом можно было взимать штрафы за нарушения общественного порядка и гражданского сосуществования, а также, например, за пренебрежение обязательным посещением школы. Согласно закону, муниципалитеты информировали об этом центры занятости, которые затем принимали решение о вычетах. Если среди совместно начисленных пособий был ребенок-иждивенец, пособие должно было оставаться не ниже прожиточного минимума ребенка.
Хотя судьи признали, что цель состоит в том, чтобы гарантировать, что получатели пособий не совершат противоправных действий и будут мотивированы на возвращение в общество, существующая процедура была слишком суровой и не проходила проверку на необходимость, по мнению суда.
«Суть предоставления пособий по материальным затруднениям заключается в обеспечении такого уровня материальной безопасности, чтобы получатели могли вести хотя бы элементарно достойную жизнь, не будучи „автоматически“ исключенными из общества или полностью утратив личную автономию. Оспариваемое постановление в конечном итоге вмешивается в саму суть права на материальную помощь как социального права», — заявили судьи, отменяя часть закона.
«Действительно, закон о материальной помощи содержит другие, более мягкие механизмы удержания пособий, которые, например, были предоставлены ошибочно. Этого существующего регулирования достаточно для окончательного вычета пособий и в то же время оно гарантирует сохранение хотя бы минимального дохода для получателей. Таким образом, это явно более мягкий подход к гарантированному Конституцией праву на материальную помощь», — добавили судьи.
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