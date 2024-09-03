Каждый пятый чех работает на государство. Это добром не кончится
4 сентября 2024
22:00
1081
Число бюджетников увеличивается, в основном в сфере образования. Каждый пятый человек в Чехии работает в государственном секторе.
Учителя, пожарные, полицейские, некоторые врачи, госслужащие. На государство работает значительно больше людей, чем 10 лет назад — в Чехии их уже более 900 000.
«Если вы посмотрите на развитие государственного сектора где-то с 2014 или 2015 года, то наблюдается постепенное увеличение количества людей, работающих в государственном секторе. В процентном отношении это около 20% всех работников», — комментирует экономист и председатель Национального бюджетного совета Моймир Хампл в интервью SZ Byznys.
Выплата зарплаты почти миллиону человек — это большая нагрузка для госбюджета, который в следующем году также подвергнется консолидации. «Это создает большое давление на расходы с течением времени. Я был одним из тех, кто говорил здесь в последние годы, что хорошо бы если не спуститься вниз, то хотя бы остановить это. В некоторых департаментах эти цифры уменьшаются, но государственный сектор в целом не сокращается резко», — говорит Хампл.
Экономист также отмечает резкий рост регионального образования. «Количество работников, занятых в региональном образовании, то есть в школах, созданных муниципалитетами и регионами, с 2015 года увеличилось примерно на 70 000, с 220 до 290 000. Это относительно большое увеличение. Без более резкого повышения налогов такие темпы невозможно финансировать».
В бюджете, по которому Чехия будет действовать в следующем году, правительство Петра Фиалы пообещало увеличить сумму денег на зарплаты учителей на 7%, а для других госслужащих — на 5%.
По мнению Хампла, регионы и муниципалитеты, открывающие некоторые школы, должны помочь с финансированием образования. «Мне кажется вполне логичным, что при возникновении проблемы учредители также заглядывают в свои резервы и задаются вопросом, является ли для них образование на местном уровне таким приоритетом».
В отчете о бюджете, который Нацбюджетный совет опубликует в этот четверг, также указывается, что в этом году профицит регионов будет рекордным. «В отчете, который мы опубликуем на этой неделе, мы еще раз напомним, что профицит на уровне муниципалитетов и регионов в этом году, скорее всего, будет рекордным и, похоже, не имеет никакой связи с объемом инвестиций, которые осуществляются на уровне муниципалитетов и регионов», — сообщил Хампл.
Правительство запланировало расходы на следующий год в размере 2,086 триллиона крон, дефицит, как ожидается, будет на 22 миллиарда меньше, чем в этом году.
«Мы как Бюджетный совет хотели бы, чтобы консолидация происходила быстрее, с другой стороны, за последние два с половиной года мы поняли, что темпы консолидации — это абсолютный максимум того, что политически выполнимо в Чешской Республике», — утверждает Моймир Хампл.
Сколько принесет «налог на ČEZ и банки»?
Национальный бюджетный совет менее удовлетворен доходной частью бюджета. Например, в нем прямо не указывается ожидаемый доход от налога на непредвиденные доходы. Об этом говорится в документе в сумме с ожидаемыми налогами на прибыль.
По запросу SZ Byznys Министерство финансов подсчитало, что прогнозируемый доход составит более 30 миллиардов крон. В этом году этот налог принесет в госбюджет 34 миллиарда крон. Это в два раза больше, чем обещал кабмин. «Министерство финансов ожидает, что сбор налогов со сверхприбылей в этом году превысит вдвое запланированную сумму (17 миллиардов крон), а затем будет примерно на 10% ниже в 2025 году», — заявила пресс-секретарь министерства Петра Водстрчилова.
Минфин не озвучил своих ожиданий относительно поступлений от чрезвычайного налога в бюджет, чтобы не повлиять на торговлю акциями ČEZ на бирже, добавила Водстрчилова. Примерно две трети доходов от чрезвычайного налога составляли именно доходы от налогообложения этого полугосударственного предприятия.
«Возможно, для этого есть какие-то причины, которые я могу понять, но я искренне думаю, что, поскольку мы заявляли эти оценки в предыдущие годы, было бы прозрачно публиковать ожидаемую доходность этого налога», — отмечает Моймир Хампл.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
5 СЕНТЯБРЯ 2024
524
Погода с высокими температурами сохранится до конца недели, однако уже следующая неделя принесет небольшое похолодание и дожди в большинстве районов. Тем не менее дневные температуры будут около...
14:00
5 СЕНТЯБРЯ 2024
519
Областной суд в Градце-Кралове завершил рассмотрение дела группы иностранцев, обвиняемых в организации нелегальной миграции из Турции в страны ЕС.
13:00
5 СЕНТЯБРЯ 2024
569
ГЛАВА МИНТОРГА ЧЕХИИ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ ЕВРОКОМИССИИ НА ЧЕШСКУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ, ЕСЛИ ГАЗ НЕ ПОЙДЕТ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ
Чешская транспортная система обладает достаточной мощностью, чтобы заменить нынешний транзит в случае перебоев в поставках российского газа через Украину. Об этом написал министр промышленности и...
11:30
5 СЕНТЯБРЯ 2024
664
Чехи приехали показать себя на крупнейшей выставке бытовой и компьютерной техники IFA 2024. В частности, чешская компания Avive, стоящая за проектом 369sonic, пытается привлечь внимание первым...
09:00
5 СЕНТЯБРЯ 2024
650
Государственная сельскохозяйственная и продовольственная инспекция (SZPI) запретила продажу желатиновых конфет, содержащих вещество мусцимол. Это нейротоксин, мощный депрессант центральной нервной...
08:00
5 СЕНТЯБРЯ 2024
550
Škoda Group поставит в Болгарию 25 электропоездов на сумму 13 миллиардов чешских крон. Базовый контракт предусматривает поставку 20 четырехвагонных составов с безбарьерным доступом, а в качестве...
21:00
4 СЕНТЯБРЯ 2024
441
Правонарушители, получавшие пособия при совершении правонарушений, больше не должны бояться, что государство вычтет часть их средств. Конституционный суд отменил часть закона, которая позволяла...
18:00
4 СЕНТЯБРЯ 2024
2312
В развитых странах — членах ОЭСР различаются не только средние зарплаты до вычета налогов, но и налогообложение зарплат, а также цены на товары и услуги. В каких странах средняя чистая зарплата...
14:00
4 СЕНТЯБРЯ 2024
982
Два дня подряд сотни школ по всей Чехии получали анонимные уведомления о том, что здания заминированы. Полиция не нашла взрывчатки, а в поисках автора угроз отрабатывает несколько версий того, кто...
11:30
4 СЕНТЯБРЯ 2024
1743
Спустя два дней после пропажи полиция обнаружила мертвым психолога Радека Птачека. Его нашли без признаков жизни в Праге. Перед смертью он отправил на мобильный телефон жены сообщения, которые...
10:00
4 СЕНТЯБРЯ 2024
866
ПОЛИЦИЯ РАССЛЕДУЕТ ВЗЯТКУ МЕЖДУ АДВОКАТАМИ. ЭТОТ СЛУЧАЙ СЛЕДОВАТЕЛИ СВЯЗЫВАЮТ С КРУПНЫМ ХИЩЕНИЕМ ДЕНЕГ
«Моя совесть и моя христианская вера», — так молодой бывший юрист Вьет До Фам объясняет, почему он признался в даче взятки коллеге. Кроме того, Национальное центральное управление по борьбе с...
20:00
3 СЕНТЯБРЯ 2024
1436
Полицейские расследуют еще одну угрозу в социальных сетях, которая на этот раз распространяется на все типы школ Чехии и касается среды, 4 сентября.
19:30
3 СЕНТЯБРЯ 2024
519
Подтвердились оценки потерь около 30% урожая винограда в стране. Ситуация осложняется снижением продаж, более дешевой конкуренцией из-за рубежа и сокращением площадей виноградников в Чехии....
16:30
3 СЕНТЯБРЯ 2024
763
Средняя заработная плата до вычета налогов в Чехии во втором квартале этого года увеличилась на 6,5% в годовом исчислении до 45 854 крон. С поправкой на инфляцию рост составил 3,9%, сообщило...
14:00
3 СЕНТЯБРЯ 2024
744
Крупнейший чешский поставщик энергии ČEZ объявил о скидках на электроэнергию и газ для клиентов с договорами на неопределенный срок. Начиная с января цены снизятся для 1,7 млн клиентов компании....