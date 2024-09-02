Каждый пятый чех уже работает на государство. Это добром не кончится

Учителя, пожарные, полицейские, некоторые врачи, госслужащие. На государство работает значительно больше людей, чем десять лет назад – в Чехии их уже более 900 тысяч.





«Если вы посмотрите на развитие государственного сектора где-то с 2014 или 2015 года, то наблюдается постепенное увеличение количества людей, работающих в государственном секторе. В процентном отношении это около 20 процентов всех работников», — комментирует экономист и председатель Национального бюджетного совета Моймир Хампл в интервью SZ Byznys.





Выплата зарплаты почти миллиону человек – это большая нагрузка для госбюджета, который в следующем году также подвергнется консолидации. «Это создает большое давление на расходы с течением времени. Я был одним из тех, кто говорил здесь в последние годы, что хорошо бы если не спуститься вниз, то хотя бы остановить это. В некоторых департаментах эти цифры уменьшаются, но государственный сектор в целом не сокращается резко», — говорит Хэмпл.





Экономист также отмечает резкий рост силы регионального образования. «Количество работников, занятых в региональном образовании, то есть в школах, созданных муниципалитетами и регионами, с 2015 года увеличилось примерно на 70 тысяч. От 220 до каких-то 290 тысяч. Это относительно большое увеличение. Без более резкого повышения налогов такие темпы невозможно финансировать».





В бюджете, по которому Чехия будет действовать в следующем году, правительство Петра Фиалы пообещало увеличить сумму денег на зарплаты учителей на семь процентов, а для других госслужащих - на пять процентов.





По мнению Хампла, регионы и муниципалитеты, открывающие некоторые школы, должны помочь с финансированием образования. «Мне кажется вполне логичным, что при возникновении проблемы учредители также заглядывают в свои резервы и задаются вопросом, является ли для них образование на местном уровне таким приоритетом».





В отчете о бюджете, который Нацбюджетный совет опубликует в этот четверг, также указывается, что в этом году профицит регионов будет рекордным. «В отчете, который мы опубликуем на этой неделе, мы еще раз напомним, что профицит на уровне муниципалитетов и регионов в этом году, скорее всего, будет рекордным и, похоже, не имеет никакой связи с объемом инвестиций, которые осуществляются. на уровне муниципалитетов и регионов», - сообщил Хампл.





Правительство запланировало расходы на следующий год в размере 2,086 триллиона крон, дефицит, как ожидается, будет на 22 миллиарда меньше, чем в этом году.





«Мы, как Бюджетный совет, хотели бы, чтобы консолидация происходила быстрее, с другой стороны, за последние два с половиной года мы поняли, что темпы консолидации — это абсолютный максимум того, что политически «выполнимо» в Чешской Республике», - утверждает Моймир Хампл.





Сколько принесет «налог на ČEZ и банки»?





Национальный бюджетный совет менее удовлетворен доходной частью бюджета. Например, в нем прямо не указывается ожидаемый доход от налога на непредвиденные доходы. Об этом говорится в документе в сумме с ожидаемыми налогами на прибыль.





По запросу SZ Byznys Министерство финансов подсчитало, что прогнозируемый доход составит более 30 миллиардов крон. В этом году этот налог принесет в госбюджет 34 миллиарда крон. Это в два раза больше, чем обещал кабмин. «Министерство финансов ожидает, что сбор налогов со сверхприбылей в этом году превысит вдвое запланированную сумму (17 миллиардов чешских крон), а затем будет примерно на десять процентов ниже в 2025 году», - заявила пресс-секретарь министерства Петра Водстрчилова.





Минфин не озвучил своих ожиданий относительно поступлений от чрезвычайного налога в бюджет, чтобы не повлиять на торговлю акциями ČEZ на бирже, добавила Водстрчилова. Примерно две трети доходов от чрезвычайного налога составляли именно доходы от налогообложения этого полугосударственного предприятия.





«Возможно, для этого есть какие-то причины, которые я могу понять, но я искренне думаю, что, поскольку мы заявляли эти оценки в предыдущие годы, было бы прозрачно публиковать ожидаемую доходность этого налога», - отмечает Моймир Хампл.