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Чехи считают сегодняшнее положение дел экономическим кризисом

Новости и статьи
6 октября 2024
09:00
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Несмотря на стабилизацию чешской экономики после периода высокой инфляции, две трети чехов воспринимают текущую ситуацию как экономический кризис. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Ipsos для Generali Investments CEE, результаты которого имеются в распоряжении ČTK. Больше всего людей беспокоит рост стоимости жилья и высокие цены на энергоносители, также сохраняется страх перед инфляцией.
Рост стоимости жилья назвали главной проблемой для личных финансов 18,6% опрошенных. Еще 17,2% считают самой большой угрозой рост цен на энергоносители, для 16,2% респондентов это высокая инфляция, а для 13,9% — снижение реальной заработной платы.

«В целом представители среднего поколения и люди в возрасте от 54 до 65 лет меньше всего беспокоятся о своих финансах. Молодые люди до 35 лет значительно больше переживают из-за роста стоимости жилья и инфляции. С другой стороны, высокие цены на энергоносители вызывают беспокойство у представителей среднего и старшего поколений», — говорит Радомир Яч, главный экономист Generali Investments CEE.

Влияние инфляции, которая в предыдущие два года составляла 15,1% и 10,7% и только в этом году приблизилась к целевому показателю Чешского национального банка (ČNB) в 2%, ощущают 83,4% чехов. Поэтому люди продолжают менять свои покупательские привычки из-за роста цен. Как и год назад, 60% респондентов заявили, что стараются сократить потребление энергии и воды. Аналогичное число экономит на еде. Треть респондентов сократила расходы на досуг, а четверть — сокращает или отменяет подписку на потоковые сервисы или журналы.

Опрос также показал, что значительная часть чехов за последний год изменила подход к своим сбережениям в связи с падением процентных ставок. «Почти четверть опрошенных перевели или планируют перевести свои деньги на сберегательный счет в другом банке, который предлагает более высокую процентную ставку. Более 10% респондентов планируют сохранить свои деньги в другом инвестиционном продукте», — говорит Джак.

Опрос был проведен в середине августа среди репрезентативной выборки из 1 039 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет из всех регионов Чешской Республики. Сбор данных осуществлялся с помощью приложения Ipsos Instant Research.
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