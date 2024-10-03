Чехи считают сегодняшнее положение дел экономическим кризисом

Рост стоимости жилья назвали главной проблемой для личных финансов 18,6% опрошенных. Еще 17,2% считают самой большой угрозой рост цен на энергоносители, для 16,2% респондентов это высокая инфляция, а для 13,9% — снижение реальной заработной платы.



«В целом представители среднего поколения и люди в возрасте от 54 до 65 лет меньше всего беспокоятся о своих финансах. Молодые люди до 35 лет значительно больше переживают из-за роста стоимости жилья и инфляции. С другой стороны, высокие цены на энергоносители вызывают беспокойство у представителей среднего и старшего поколений», — говорит Радомир Яч, главный экономист Generali Investments CEE.



Влияние инфляции, которая в предыдущие два года составляла 15,1% и 10,7% и только в этом году приблизилась к целевому показателю Чешского национального банка (ČNB) в 2%, ощущают 83,4% чехов. Поэтому люди продолжают менять свои покупательские привычки из-за роста цен. Как и год назад, 60% респондентов заявили, что стараются сократить потребление энергии и воды. Аналогичное число экономит на еде. Треть респондентов сократила расходы на досуг, а четверть — сокращает или отменяет подписку на потоковые сервисы или журналы.



Опрос также показал, что значительная часть чехов за последний год изменила подход к своим сбережениям в связи с падением процентных ставок. «Почти четверть опрошенных перевели или планируют перевести свои деньги на сберегательный счет в другом банке, который предлагает более высокую процентную ставку. Более 10% респондентов планируют сохранить свои деньги в другом инвестиционном продукте», — говорит Джак.



Опрос был проведен в середине августа среди репрезентативной выборки из 1 039 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет из всех регионов Чешской Республики. Сбор данных осуществлялся с помощью приложения Ipsos Instant Research.