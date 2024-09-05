Чехия — страна, где сложнее всего выбраться из бедности, утверждает ОЭСР
6 сентября 2024
16:30
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По словам эксперта, сравнение, возможно, не совсем корректно, но число людей, которым грозит бедность, растет. И выбраться обратно очень сложно.
Насколько сложно выбраться из бедности в Чехии? Согласно данным ОЭСР, намного сложнее, чем кажется. Организация экономического сотрудничества и развития утверждает, что Чехия — одна из трех стран, где обычной рабочей недели, или 40 часов работы, недостаточно для того, чтобы изменить жизнь. По крайней мере, если вы получаете минимальную зарплату.
По оценкам ОЭСР, для родителей-одиночек с двумя детьми в Чехии требуется 63 часа работы в неделю — больше всех среди стран, участвовавших в исследовании, — чтобы вывести такое домохозяйство за установленную черту бедности, которая, по данным ОЭСР, составляет половину медианного местного располагаемого дохода (дохода всех зарабатывающих членов домохозяйства).
Таким образом, в международном сравнении страна входит в число стран, где выход из бедности наиболее сложен. По крайней мере, на бумаге.
Но, по словам социолога и основателя PAQ Research Даниэля Прокопа, измерить ее гораздо сложнее. «Они рассматривают бедность как доход, где они берут пятьдесят процентов от медианного местного располагаемого дохода», — описывает методологию Прокоп. Для тех, кто живет один, он составляет примерно 13 900 и увеличивается с ростом размера семьи.
«Поэтому для каждой страны порог разный, в зависимости от того, где находится медиана», — продолжает Прокоп объяснять процесс расчета. Затем в каждой стране устанавливается прожиточный минимум. «Прожиточный минимум для отдельного человека составляет всего 4,8 тыс. чешских крон», — добавляет он, указывая конкретные переменные для Чехии и домохозяйства человека.
По словам социолога, хотя при расчете различных пособий используется кратная величина прожиточного минимума, уже давно раздается критика, что эта величина ничего не значит. По его словам, это микросумма, произвольно устанавливаемая министерством. «У нас прожиточный минимум ужасно низкий по сравнению с чертой бедности».
Второй эффект заключается в том, что в стране относительно низкая заработная плата. «Поэтому увеличивается количество часов, необходимых для преодоления этого разрыва», — продолжает он. Поэтому сравнивать страны по этому показателю, по мнению эксперта, сложно.
Прожить на прожиточный минимум невозможно, число уязвимых растет
«Это абсурд», — говорит Прокоп, отвечая на вопрос, можно ли прожить в Чехии на прожиточный минимум. По его словам, это невозможно даже при вышеупомянутой черте бедности — половине медианного дохода. «Прожиточный минимум в Чехии не означает, что на него можно прожить. Может быть, если у вас есть собственное жилье, и то с большим трудом», — добавляет эксперт.
По его словам, в исследованиях Евростата доля крайне бедных в Чехии ниже среднего, но в то же время, согласно его собственным исследованиям, около четверти домохозяйств находятся «в пределах видимости» бедности. «Это группа домохозяйств, которые ничего не откладывают в месяц и в то же время не имеют никаких сбережений», — поясняет он, добавляя, что число таких нестабильных и уязвимых домохозяйств растет.
Так как же обстоят дела с бедностью в Чешской Республике? Насколько трудно впасть в бедность и выйти из нее? Одной из причин возможного впадения в бедность Прокоп считает обычную проблему — доступность жилья.
«Недоступность коммерческого жилья в некоторых регионах и небольшой фонд социального жилья в некоторых регионах мешают выбраться», — объясняет социолог один из ключевых факторов. Но он также добавляет, что минимальный уровень безработицы означает, что люди, которые не являются инвалидами, матерями-одиночками или подвергаются дискриминации на рынке труда, скорее всего, найдут работу.
«С другой стороны, обратная сторона заключается в том, что мы забираем даже более 35% стоимости рабочей силы в виде налогов и сборов с самых низких доходов, минимальной зарплаты, неполной занятости», — отмечает он.
«Таким образом, выход из бедности сдерживается отсутствием жилищной политики и очень высоким налогообложением низких зарплат», — заключает он. «Налоговая система не помогает, и, к сожалению, она становится все хуже. Потому что не увеличиваются базовые налоговые вычеты, льготы на детей, и в то же время вы не можете использовать все эти вычеты».
По оценкам ОЭСР, для родителей-одиночек с двумя детьми в Чехии требуется 63 часа работы в неделю — больше всех среди стран, участвовавших в исследовании, — чтобы вывести такое домохозяйство за установленную черту бедности, которая, по данным ОЭСР, составляет половину медианного местного располагаемого дохода (дохода всех зарабатывающих членов домохозяйства).
Таким образом, в международном сравнении страна входит в число стран, где выход из бедности наиболее сложен. По крайней мере, на бумаге.
Но, по словам социолога и основателя PAQ Research Даниэля Прокопа, измерить ее гораздо сложнее. «Они рассматривают бедность как доход, где они берут пятьдесят процентов от медианного местного располагаемого дохода», — описывает методологию Прокоп. Для тех, кто живет один, он составляет примерно 13 900 и увеличивается с ростом размера семьи.
«Поэтому для каждой страны порог разный, в зависимости от того, где находится медиана», — продолжает Прокоп объяснять процесс расчета. Затем в каждой стране устанавливается прожиточный минимум. «Прожиточный минимум для отдельного человека составляет всего 4,8 тыс. чешских крон», — добавляет он, указывая конкретные переменные для Чехии и домохозяйства человека.
По словам социолога, хотя при расчете различных пособий используется кратная величина прожиточного минимума, уже давно раздается критика, что эта величина ничего не значит. По его словам, это микросумма, произвольно устанавливаемая министерством. «У нас прожиточный минимум ужасно низкий по сравнению с чертой бедности».
Второй эффект заключается в том, что в стране относительно низкая заработная плата. «Поэтому увеличивается количество часов, необходимых для преодоления этого разрыва», — продолжает он. Поэтому сравнивать страны по этому показателю, по мнению эксперта, сложно.
Прожить на прожиточный минимум невозможно, число уязвимых растет
«Это абсурд», — говорит Прокоп, отвечая на вопрос, можно ли прожить в Чехии на прожиточный минимум. По его словам, это невозможно даже при вышеупомянутой черте бедности — половине медианного дохода. «Прожиточный минимум в Чехии не означает, что на него можно прожить. Может быть, если у вас есть собственное жилье, и то с большим трудом», — добавляет эксперт.
По его словам, в исследованиях Евростата доля крайне бедных в Чехии ниже среднего, но в то же время, согласно его собственным исследованиям, около четверти домохозяйств находятся «в пределах видимости» бедности. «Это группа домохозяйств, которые ничего не откладывают в месяц и в то же время не имеют никаких сбережений», — поясняет он, добавляя, что число таких нестабильных и уязвимых домохозяйств растет.
Так как же обстоят дела с бедностью в Чешской Республике? Насколько трудно впасть в бедность и выйти из нее? Одной из причин возможного впадения в бедность Прокоп считает обычную проблему — доступность жилья.
«Недоступность коммерческого жилья в некоторых регионах и небольшой фонд социального жилья в некоторых регионах мешают выбраться», — объясняет социолог один из ключевых факторов. Но он также добавляет, что минимальный уровень безработицы означает, что люди, которые не являются инвалидами, матерями-одиночками или подвергаются дискриминации на рынке труда, скорее всего, найдут работу.
«С другой стороны, обратная сторона заключается в том, что мы забираем даже более 35% стоимости рабочей силы в виде налогов и сборов с самых низких доходов, минимальной зарплаты, неполной занятости», — отмечает он.
«Таким образом, выход из бедности сдерживается отсутствием жилищной политики и очень высоким налогообложением низких зарплат», — заключает он. «Налоговая система не помогает, и, к сожалению, она становится все хуже. Потому что не увеличиваются базовые налоговые вычеты, льготы на детей, и в то же время вы не можете использовать все эти вычеты».
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