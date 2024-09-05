Минфин продал государственных облигаций на 11,6 миллиарда чешских крон, спрос был вдвое больше
6 сентября 2024
21:00
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Министерство финансов продало на первом аукционе в сентябре государственные облигации на сумму 11,6 млрд. чешских крон. Интерес инвесторов превысил предложение более чем в два раза, так как они хотели приобрести облигации на сумму 25,2 миллиарда чешских крон, следует из данных Чешского национального банка (ЧНБ), который организовал аукцион. До конца месяца министерство планирует продать государственные облигации на сумму 10 миллиардов чешских крон.
Инвесторов больше всего интересовали облигации со сроком погашения в 2033 г. Они хотели купить их на 11,4 млрд чешских крон, но министерство предложило их только на сумму 3,4 млрд чешских крон. Средняя доходность составила 3,83% годовых. Облигации со сроком погашения в 2035 году министерство продало за 5,8 миллиарда чешских крон при спросе в 10,3 миллиарда крон и средней доходности 3,91 процента.
Инвесторы были менее заинтересованы в облигациях с плавающей ставкой со сроком погашения в 2043 году. Они хотели приобрести их на сумму 3,5 миллиарда чешских крон, в то время как министерство выставило их на рынок на сумму 2,4 миллиарда чешских крон.
В первом полугодии государство выпустило среднесрочные и долгосрочные облигации номинальной стоимостью 146,3 млрд чешских крон. В третьем квартале министерство планировало выпустить около 75 миллиардов чешских крон.
Согласно июньскому обновлению Стратегии финансирования и управления государственным долгом, объем эмиссии за весь год должен составить от 300 до 400 млрд. чешских крон. Государство использует средства, полученные от продажи облигаций, для финансирования дефицита бюджета этого года, который, согласно утвержденному государственному бюджету, составит 252 млрд. чешских крон, а также для погашения государственных облигаций, выпущенных в прошлом.
По данным министерства финансов на конец августа, к концу этого года должны быть погашены государственные облигации на сумму 68,1 млрд чешских крон.
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