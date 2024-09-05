В августе инфляция замедлилась, приблизившись к двум процентам
8 сентября 2024
11:00
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Инфляция в годовом исчислении замедлилась в августе и приблизилась к двум процентам, возможно, даже опустившись ниже этого уровня впервые в этом году. Так предполагают аналитики, опрошенные ЧТК и прогноз Чешского национального банка (ЧНБ). Аналитики, однако, предупреждают, что эта оценка отягощена неопределенностью из-за колебаний цен на продукты питания.
Чешское статистическое управление (ČSÚ) опубликует официальные данные по инфляции за август во вторник.
«В августе, по сравнению с предыдущим месяцем, у нас было более дешевое топливо. Одежда и обувь, продукты питания, вероятно, также немного подешевели. Напротив, секции отдыха и культуры, общественного питания и проживания, видимо, продолжили подорожать. Мы ожидаем стагнации цен на жилье, а также на бытовую технику. Итого, по нашим данным, месячный прирост уровня цен составил всего лишь 0,05 процента, что в годовом сравнении означало бы инфляцию ровно на уровне Центрального банка, то есть на уровне двух процентов», — сказал ČTK главный экономист Cyrrus Вит Градил.
Аналитики Райффайзенбанка настроены несколько более оптимистично. «Мы ожидаем, что в августе инфляция в годовом исчислении снизилась с 2,2 процента до 1,9 процента, а падение цен на топливо после длительного периода оказало положительное влияние на инфляцию. По нашей оценке, цены на продукты питания снижались такими же темпами, как и в июле, но мы не можем исключать и их существенное снижение. В таком случае инфляция окажется значительно ниже целевого показателя», — сказали они.
В то же время они отметили, что инфляция в последние месяцы часто отличалась от ожиданий финансового рынка, главным образом из-за неустойчивого развития цен на продукты питания. «Их цены часто отклоняются от обычных сезонных влияний, в том числе в связи со снижением НДС с 15 процентов до 12 процентов, а также падением цен на сельскохозяйственную продукцию, конкурентной борьбой и все более осторожным отношением потребителей. Таким образом, все прогнозы обременены значительной степенью неопределенности», — отмечают аналитики Райффайзенбанка.
Макроэкономический прогноз ЧНБ на начало августа предполагает, что в прошлом месяце инфляция замедлилась до 1,7 процента. Но в сентябре, по данным ЦБ, темпы роста потребительских цен вновь увеличатся до 2,2 процента в годовом исчислении.
Чехия боролась с двузначной инфляцией в 2022 и 2023 годах, в июне прошлого года она упала ниже десяти процентов. В январе этого года инфляция резко упала до 2,3 процента, с тех пор она находится в верхней половине диапазона допуска ЧНБ.
«В августе, по сравнению с предыдущим месяцем, у нас было более дешевое топливо. Одежда и обувь, продукты питания, вероятно, также немного подешевели. Напротив, секции отдыха и культуры, общественного питания и проживания, видимо, продолжили подорожать. Мы ожидаем стагнации цен на жилье, а также на бытовую технику. Итого, по нашим данным, месячный прирост уровня цен составил всего лишь 0,05 процента, что в годовом сравнении означало бы инфляцию ровно на уровне Центрального банка, то есть на уровне двух процентов», — сказал ČTK главный экономист Cyrrus Вит Градил.
Аналитики Райффайзенбанка настроены несколько более оптимистично. «Мы ожидаем, что в августе инфляция в годовом исчислении снизилась с 2,2 процента до 1,9 процента, а падение цен на топливо после длительного периода оказало положительное влияние на инфляцию. По нашей оценке, цены на продукты питания снижались такими же темпами, как и в июле, но мы не можем исключать и их существенное снижение. В таком случае инфляция окажется значительно ниже целевого показателя», — сказали они.
В то же время они отметили, что инфляция в последние месяцы часто отличалась от ожиданий финансового рынка, главным образом из-за неустойчивого развития цен на продукты питания. «Их цены часто отклоняются от обычных сезонных влияний, в том числе в связи со снижением НДС с 15 процентов до 12 процентов, а также падением цен на сельскохозяйственную продукцию, конкурентной борьбой и все более осторожным отношением потребителей. Таким образом, все прогнозы обременены значительной степенью неопределенности», — отмечают аналитики Райффайзенбанка.
Макроэкономический прогноз ЧНБ на начало августа предполагает, что в прошлом месяце инфляция замедлилась до 1,7 процента. Но в сентябре, по данным ЦБ, темпы роста потребительских цен вновь увеличатся до 2,2 процента в годовом исчислении.
Чехия боролась с двузначной инфляцией в 2022 и 2023 годах, в июне прошлого года она упала ниже десяти процентов. В январе этого года инфляция резко упала до 2,3 процента, с тех пор она находится в верхней половине диапазона допуска ЧНБ.
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