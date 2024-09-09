Чехия не осознает в должной мере, как изменился мир после 2019 года
11 сентября 2024
17:00
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Чешская Республика недостаточно осознает, насколько изменился мир и каковы приоритеты в области государственных инвестиций после вспышки пандемии вируса COVID-19 в 2019 году. Об этом заявил экономист и председатель Национального бюджетного совета Моймир Гампл на ежегодной конференции Ассоциации иностранных инвестиций в Праге. Но по сравнению с другими странами региона, сказал он, по крайней мере, в отношении бюджетной политики Чехия может сказать, что она «делает поворот».
По словам Гампла, в результате российской агрессии в Украине Чехия также потеряла три основные опоры, которые были основой её экономического функционирования с 1989 года. Это низкие цены на энергоносители из России, уверенность в безопасности со стороны Соединённых Штатов, а также всё более глубокая глобализация и экспансия на рынки, куда чешские компании экспортировали свою продукцию. По мнению Гампла, чехи также более ленивы, чем в прошлом, по сравнению, например, с Южной Кореей, где трудовая этика сильнее.
Гампл назвал растущий эффект безбилетника основным препятствием для экономического развития Чехии. Но в области фискальной политики можно сказать, что «мы делаем поворот», что означает больше возможностей для инвестиций в будущем, сказал он. «По сравнению с другими странами нашего региона, которые находятся на минимальных скоростях, я чувствую, что они не выбирают этот поворот, а попадают в ещё более крутой занос. И похоже, что во многих случаях они уже оказываются за пределами проезжей части», — отметил он.
Другой докладчик, Давид Марек, член Национального экономического совета при правительстве и советник президента, заявил, что если Чехия хочет быть успешной экономикой в XXI веке, она должна инвестировать в энергетику, транспортную инфраструктуру, образование, науку и исследования. Он подчеркнул, что хотя Чехия и снижает энергоёмкость, она всё ещё остаётся одной из самых энергоёмких экономик в Европе. По его словам, в будущем потребность в инвестициях в энергетический сектор также возрастёт из-за повышения спроса на электроэнергию в результате электрификации железнодорожной сети или большей автоматизации и оцифровки.
По словам Марека, в Чехии также есть недостатки в качестве сети автомобильных дорог. Например, чтобы приблизить чешскую сеть автомагистралей к Германии, её плотность должна быть как минимум вдвое выше. Он отметил, что Чешская Республика инвестирует в образование около 4,6% ВВП, что на 1% меньше, чем в среднем по десяти странам ЕС с самыми высокими расходами в этой области. Если бы Чехия хотела сравняться со средним показателем, это означало бы дополнительные 130 миллиардов чешских крон в год в бюджете.
Яна Матесова, экономист и бывший представитель Чехии во Всемирном банке, назвала оборону инвестиционным приоритетом, а также, как и Марек, энергетическую безопасность или транспортную инфраструктуру. В то же время она не считает, что фискальные требования к некоторым инвестициям должны быть столь высокими. Например, в сфере образования можно сэкономить даже на структуре, говорит она.
«Например, в начальных школах есть много исследований, которые, в частности, говорят, что маленьким школам не место в 21 веке, потому что они не дают лучших результатов», — заявила Мейтс. Давид Навратил, главный экономист компании Česká spořitelna, сказал, что у Чешской Республики есть «полный набор» экономических стратегий, но, по его словам, она не может их реализовать.
Гампл назвал растущий эффект безбилетника основным препятствием для экономического развития Чехии. Но в области фискальной политики можно сказать, что «мы делаем поворот», что означает больше возможностей для инвестиций в будущем, сказал он. «По сравнению с другими странами нашего региона, которые находятся на минимальных скоростях, я чувствую, что они не выбирают этот поворот, а попадают в ещё более крутой занос. И похоже, что во многих случаях они уже оказываются за пределами проезжей части», — отметил он.
Другой докладчик, Давид Марек, член Национального экономического совета при правительстве и советник президента, заявил, что если Чехия хочет быть успешной экономикой в XXI веке, она должна инвестировать в энергетику, транспортную инфраструктуру, образование, науку и исследования. Он подчеркнул, что хотя Чехия и снижает энергоёмкость, она всё ещё остаётся одной из самых энергоёмких экономик в Европе. По его словам, в будущем потребность в инвестициях в энергетический сектор также возрастёт из-за повышения спроса на электроэнергию в результате электрификации железнодорожной сети или большей автоматизации и оцифровки.
По словам Марека, в Чехии также есть недостатки в качестве сети автомобильных дорог. Например, чтобы приблизить чешскую сеть автомагистралей к Германии, её плотность должна быть как минимум вдвое выше. Он отметил, что Чешская Республика инвестирует в образование около 4,6% ВВП, что на 1% меньше, чем в среднем по десяти странам ЕС с самыми высокими расходами в этой области. Если бы Чехия хотела сравняться со средним показателем, это означало бы дополнительные 130 миллиардов чешских крон в год в бюджете.
Яна Матесова, экономист и бывший представитель Чехии во Всемирном банке, назвала оборону инвестиционным приоритетом, а также, как и Марек, энергетическую безопасность или транспортную инфраструктуру. В то же время она не считает, что фискальные требования к некоторым инвестициям должны быть столь высокими. Например, в сфере образования можно сэкономить даже на структуре, говорит она.
«Например, в начальных школах есть много исследований, которые, в частности, говорят, что маленьким школам не место в 21 веке, потому что они не дают лучших результатов», — заявила Мейтс. Давид Навратил, главный экономист компании Česká spořitelna, сказал, что у Чешской Республики есть «полный набор» экономических стратегий, но, по его словам, она не может их реализовать.
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