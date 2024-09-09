Паевые инвестиционные фонды приносят больше дохода, чем сберегательные счета. Какие риски?
11 сентября 2024
19:30
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Паевые инвестиционные фонды относятся к тем продуктам, которые могут заработать значительно больше, чем сберегательные счета с медленно снижающимися процентами. Но у них есть минусы, которые необходимо учитывать. В том числе и то, что, в отличие от сберегательных счетов, они являются платными.
Основной принцип работы паевого инвестиционного фонда заключается в том, что несколько инвесторов доверяют свои средства профессиональному менеджеру, который управляет ими и приносит прибыль. Это совокупность ценных бумаг и денежных средств, разделенных на отдельные акции.
Одним из главных преимуществ ПИФов является то, что они зачастую значительно выгоднее срочных или сберегательных счетов. Последние, например, в настоящее время приносят максимум около 5%.
Согласно индексу чешских инвесторов CII750, составленному компанией Swiss Life Select, средний чешский сберегатель за последний год получил доходность в паевых фондах около 12,2%.
Однако рост стоимости зависит от правильного выбора фонда. Главное — определить уровень риска. «Кому-то больше подойдет менее рискованный фонд с более низкой ожидаемой доходностью, а кому-то — более рискованный фонд с более высокой доходностью», — говорит Петр Ермарж из Banky.cz.
Средняя доходность варьируется соответственно. «Она варьируется от единичных процентов для менее рискованных фондов до двузначных чисел для более рискованных фондов», — добавил Ермарж.
Выбрать подходящий фонд может быть очень сложно для начинающего инвестора. В Чешской Республике их сотни. Поэтому лучше получить консультацию в банке или у финансовых консультантов, предпочтительно у авторитетных компаний.
Однако даже с ними необходимо проверить некоторые моменты. «Как правило, фонд должен достигать определенного объема управляемых средств, по крайней мере порядка сотен миллионов крон. Кроме того, он должен демонстрировать определенный послужной список, приличные чистые показатели, сопоставимые с конкурентами. Кроме того, он должен управляться надежной инвестиционной компанией», — говорит Ричард Бехник из Swiss Life Select.
Также важно знать свой финансовый горизонт, то есть когда вам понадобятся деньги. Конечно, может случиться так, что они понадобятся сразу из-за какого-то неожиданного события. «Тогда можно попросить продать паи в любой момент, и фонд обязан это сделать», — говорит Лукаш Урбанек, финансовый консультант компании Partners. Перевод денег — дело нескольких дней.
Комиссионные и колебания рынка
Конечно, у фондов есть свои риски, например, колебания рынка. Стоимость сбережений может как упасть, так и вырасти. В зависимости от этого определяется инвестиционный горизонт.
Также необходимо учитывать комиссионные сборы. В большинстве случаев это плата за вход или выход. «Вступительные взносы самые низкие для краткосрочных инвестиционных фондов, где они могут составлять от 0,5 до 1,5%», — говорит Урбанек.
«За ними следуют фонды облигаций или недвижимости — от 2 до 3%. Самые высокие вступительные взносы в размере от 3 до 5% связаны с фондами акций», — добавил он.
Плата за управление обычно составляет от 0,5 до 2,5% от активов. Однако она вычитается до оценки, которая затем показывается после вычета. «Так что если мы видим, что фонд заработал 8%, это и есть фактическая доходность», — сказал Урбанек.
«Если бы человек сразу вложил в фонд 100 000 крон, а затем ежемесячно отправлял по 500 крон, то при ежегодном росте стоимости на 7% он получил бы через год 113 232 кроны после вычета комиссионных», — подсчитал Том Кадержабек из Swiss Life Select. Через пять лет эта сумма составит более 176 000 крон.
Одним из главных преимуществ ПИФов является то, что они зачастую значительно выгоднее срочных или сберегательных счетов. Последние, например, в настоящее время приносят максимум около 5%.
Согласно индексу чешских инвесторов CII750, составленному компанией Swiss Life Select, средний чешский сберегатель за последний год получил доходность в паевых фондах около 12,2%.
Однако рост стоимости зависит от правильного выбора фонда. Главное — определить уровень риска. «Кому-то больше подойдет менее рискованный фонд с более низкой ожидаемой доходностью, а кому-то — более рискованный фонд с более высокой доходностью», — говорит Петр Ермарж из Banky.cz.
Средняя доходность варьируется соответственно. «Она варьируется от единичных процентов для менее рискованных фондов до двузначных чисел для более рискованных фондов», — добавил Ермарж.
Выбрать подходящий фонд может быть очень сложно для начинающего инвестора. В Чешской Республике их сотни. Поэтому лучше получить консультацию в банке или у финансовых консультантов, предпочтительно у авторитетных компаний.
Однако даже с ними необходимо проверить некоторые моменты. «Как правило, фонд должен достигать определенного объема управляемых средств, по крайней мере порядка сотен миллионов крон. Кроме того, он должен демонстрировать определенный послужной список, приличные чистые показатели, сопоставимые с конкурентами. Кроме того, он должен управляться надежной инвестиционной компанией», — говорит Ричард Бехник из Swiss Life Select.
Также важно знать свой финансовый горизонт, то есть когда вам понадобятся деньги. Конечно, может случиться так, что они понадобятся сразу из-за какого-то неожиданного события. «Тогда можно попросить продать паи в любой момент, и фонд обязан это сделать», — говорит Лукаш Урбанек, финансовый консультант компании Partners. Перевод денег — дело нескольких дней.
Комиссионные и колебания рынка
Конечно, у фондов есть свои риски, например, колебания рынка. Стоимость сбережений может как упасть, так и вырасти. В зависимости от этого определяется инвестиционный горизонт.
Также необходимо учитывать комиссионные сборы. В большинстве случаев это плата за вход или выход. «Вступительные взносы самые низкие для краткосрочных инвестиционных фондов, где они могут составлять от 0,5 до 1,5%», — говорит Урбанек.
«За ними следуют фонды облигаций или недвижимости — от 2 до 3%. Самые высокие вступительные взносы в размере от 3 до 5% связаны с фондами акций», — добавил он.
Плата за управление обычно составляет от 0,5 до 2,5% от активов. Однако она вычитается до оценки, которая затем показывается после вычета. «Так что если мы видим, что фонд заработал 8%, это и есть фактическая доходность», — сказал Урбанек.
«Если бы человек сразу вложил в фонд 100 000 крон, а затем ежемесячно отправлял по 500 крон, то при ежегодном росте стоимости на 7% он получил бы через год 113 232 кроны после вычета комиссионных», — подсчитал Том Кадержабек из Swiss Life Select. Через пять лет эта сумма составит более 176 000 крон.
Комментарии:
jonny 11 сентября 2024 21:37
риски максимальные, да и налоги с таких доходов тоже никто не отменял (которые и самостоятельно заполнять надо или нанимать бухгалтера). Да и реальная инфляция нынче процентов 50 в год, если не больше. В альберт или теско сходите, ценник сохраните - а через год проверьте. Вот и увидите такой уровень цен. А тут 12.2% с рисками, даже если выплатят то 15% налог с дохода (+ оплата бухгалтера которая на небольших суммах превысит весь доход). В общем не выгодно все это.
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