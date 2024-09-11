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Net4Gas добился успеха в суде с «Газпромом». Россиянам придется платить за неиспользуемые трубы

Новости 420on
13 сентября 2024
11:30
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Net4Gas выиграл арбитражное разбирательство с российским «Газпромом». Поставщик газа также должен оплатить с процентами суммы за неиспользуемые газопроводы, которые он не платил с конца 2022 года. Сколько должны заплатить россияне, пока не ясно.
Компания Net4Gas, которая управляет магистральной сетью газопроводов в Чехии и обеспечивает транзит природного газа, с прошлого года судится с российской государственной газовой компанией «Газпром». В конце 2022 года экспортное подразделение «Газпрома» прекратило платить чешской компании за аренду трубопровода.

После безуспешных переговоров с российской стороной Net4Gas решила взыскать сумму через суд. Сейчас ситуация меняется в пользу чехов.

Из заявления Net4Gas, которым располагает SZ Byznys, следует, что арбитражный суд признал доводы компании и принял решение в ее пользу. Он обязал «Газпром» выплатить запрошенную сумму вместе с процентами за просрочку платежа и возместить Net4Gas судебные издержки. Сколько должны платить россияне, из решения не ясно.

«Net4Gas теперь рассмотрит свои дальнейшие действия в отношении возможного исполнения своего иска», — говорится в заявлении компании.

Споры между «Газпромом» и чешской компанией Net4Gas продолжаются с января 2023 года, когда Net4Gas сообщила, что не получила последних ежемесячных платежей за использование газотранспортной системы, предусмотренных контрактами.

Поэтому Net4Gas решила возбудить арбитражное разбирательство против российского поставщика газа, чтобы защитить свои права и взыскать причитающуюся сумму.

Однако в марте этого года «Газпром» нанес ответный удар и возбудил дело против Net4Gas в суде Санкт-Петербурга. Тогда суд определил, что в случае нарушения его решения Net4Gas должна выплатить российской компании 112,96 млн евро (около 2,8 млрд крон). В августе Net4Gas подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ на запрет продолжать разбирательство с российской газовой компанией за рубежом.

«Газпром» арендовал газопроводы на территории Чехии, чтобы иметь возможность поставлять газ с севера Германии на ее юг, в Австрию и Словакию. Однако после разрушения газопровода «Северный поток — 1» российский газ перестал поступать в Чехию, а некоторые транзитные маршруты остались неиспользованными. В результате Net4Gas потерял миллиарды крон.

Основным источником дохода компании были именно транзитные сборы, которые она потеряла из-за перебоев в транспортировке газа и неплатежей «Газпрома». Нулевые продажи в сочетании с долгами в 33 млрд крон привели Net4Gas к еще большим финансовым трудностям.

Домохозяйства и компании теперь должны вносить более высокий вклад в работу компании, чем раньше, в рамках регулируемой составляющей цены на газ. Управление по регулированию энергетики, которое принимает решения по регулируемой части цен на энергию, должно принять во внимание перебои в транзите. Поэтому существует риск того, что потребители будут платить за газ больше, чем в прошлом году.

С прошлого года Net4Gas находится в руках государства через ČEPS. Правительство заплатило 7,9 млрд крон, включая все долги. Она оправдала покупку главным образом тем, что это критически важная инфраструктура, которую полезно держать под контролем в целях энергетической безопасности.
Чехия газ суды Россия

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