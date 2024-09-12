Шанс или угроза? Чешскую криптовалютную индустрию ждут крупные перемены и важные законы
13 сентября 2024
22:00
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Чешские депутаты вскоре примут закон, который может существенно повлиять на весь криптовалютный рынок. Новые законы должны установить единые правила торговли криптовалютами и упростить для компаний открытие банковских счетов. Опрошенные компании оценивают эту попытку регулирования довольно позитивно, но указывают на возможные негативные аспекты.
Важнейшие события, от которых зависит, будет ли Чехия и дальше входить в число криптовалютных супердержав. Именно так некоторые эксперты описывают предстоящее законодательство, которое в скором времени должно существенно изменить криптовалютную торговлю. Речь идет о Законе о цифровых финансах, который должен внедрить в Чехии европейское регулирование MiCA (Markets in Crypto Assets), и о поправке к Закону о платежах.
Первая поправка направлена на усиление регулирования в этом секторе, что должно улучшить защиту потребителей и обеспечить большее доверие и стабильность всего рынка. Согласно заявлению Министерства финансов, законодательство наделяет новыми полномочиями Чешский национальный банк, который будет лицензировать поставщиков услуг, связанных с криптоактивами, следить за соблюдением установленных обязательств и устранять потенциальные нарушения. Помимо вышеупомянутого постановления MiCA, закон также является ответом на другое европейское постановление — DORA (Digital Operational Resilience Act), которое в первую очередь касается кибербезопасности компаний.
По мнению Чешской криптовалютной ассоциации, окончательная форма этого закона действительно имеет решающее значение, поскольку он может существенно помочь национальной криптоиндустрии и привести к повышению ее конкурентоспособности за рубежом. Однако во многом это будет зависеть от того, в какой форме будет принят закон.
Получить лицензию будет сложно
Опрошенные чешские криптоиндустриальные компании более или менее согласны с тем, что новый закон привнесет в отрасль определенные правила, которых до сих пор не было. «Мы рассматриваем регулирование в первую очередь как возможность, а не как угрозу. Несмотря на некоторые негативные аспекты, мы относимся к нему положительно. Ожидаем, что нормативная база очистит рынок от менее честных провайдеров и будет способствовать укреплению репутации отрасли. Мы верим, что криптовалютный сектор сможет развиваться и завоевать доверие общества», — сказала Анна Штребль, глава компании Confirmo, которая управляет криптовалютным платежным шлюзом.
Аналогичного мнения придерживается и Алеш Кремпа, главный операционный директор чешской криптовалютной биржи Coinmate. «Мы приветствуем тот факт, что будут введены некоторые правила, которые просто необходимы при управлении средствами клиентов. Но очень жаль, что стартапы и другие организации, независимо от их размера на рынке, должны соответствовать тем же условиям, что и крупные банки», — сказал он.
По словам Кремпа, подготовка документации и процессов для получения лицензии требует огромных затрат, как финансовых, так и кадровых. «Мы сделаем все возможное, чтобы получить лицензию. Но это неоправданно замедлит рост многих малых компаний или вообще выведет их из бизнеса», — сказал он, добавив, что, по его мнению, в Чехии будет около пяти успешных предприятий.
Штепан Ухерик, финансовый директор технологической группы SatoshiLabs и Trezor, указывает на другие подводные камни нового законодательства.
Чехи являются одними из глобальных лидеров криптовалютного мира, говорят основатели Stablelabs. Они хотят подготовить свой стейблкоин уже в этом году.
Ухерик также предупредил, что, если окончательная форма регулирования будет некачественной, это будет иметь очень серьезные последствия для всей индустрии. «Если законы будут приняты с опозданием или окажутся более строгими, чем в других странах, некоторые чешские компании могут задуматься о переезде. Это будет означать снижение конкурентоспособности по отношению к иностранным компаниям, а в худшем случае — полный уход из растущей отрасли и потерю налоговых поступлений для Чехии. Но мы надеемся, что чешская версия закона будет успешной», — добавил он.
Криптовалюты наконец-то признаны
Ожидается, что поправка к Закону о платежах, предусматривающая право на банковский счет для компаний, работающих в криптовалютной индустрии, также окажет большое влияние на отрасль. Этот закон призван решить давнюю проблему, когда банки аннулировали текущие счета криптовалютных компаний. В основном это было вызвано опасениями по поводу непрозрачности происхождения денег, что, по их мнению, могло привести к отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Новое регулирование должно это предотвратить, поэтому законодатели хотят гарантировать чешским криптокомпаниям право на банковский счет. Это существенно поможет им в повседневной работе.
«То, что банки должны относиться к криптобизнесу так же, как и ко всем остальным, — это, наверное, желание каждого, кто работает в этом сегменте. Но вопрос в том, можно ли закрепить подобное на законодательном уровне. На мой взгляд, путь будет пролегать через долгосрочную осведомленность, взаимопонимание, образование и построение хороших отношений. К счастью, мы уже видим первые признаки того, что банки понимают, что криптовалюты останутся, и начинают проявлять к ним интерес», — отметил Кремпа из Coinmate.
В SatoshiLabs пока не сталкивались с проблемами банковских счетов, потому что Trezor, по сути, является классическим производителем электроники и поэтому попадает в стандартные рамки банковских форм. «Но мы — одни из немногих счастливчиков. Поэтому мы понимаем усилия поправки, хотя мне кажется печальным, что государство вынуждено вмешиваться в те сферы, где проблемы должна решать свободная конкуренция. Однако профессиональным предпринимателям в криптовалютной индустрии нужно дать шанс вести бизнес, который просто невозможен без банковского счета», — сказал Ухерик.
Первая поправка направлена на усиление регулирования в этом секторе, что должно улучшить защиту потребителей и обеспечить большее доверие и стабильность всего рынка. Согласно заявлению Министерства финансов, законодательство наделяет новыми полномочиями Чешский национальный банк, который будет лицензировать поставщиков услуг, связанных с криптоактивами, следить за соблюдением установленных обязательств и устранять потенциальные нарушения. Помимо вышеупомянутого постановления MiCA, закон также является ответом на другое европейское постановление — DORA (Digital Operational Resilience Act), которое в первую очередь касается кибербезопасности компаний.
По мнению Чешской криптовалютной ассоциации, окончательная форма этого закона действительно имеет решающее значение, поскольку он может существенно помочь национальной криптоиндустрии и привести к повышению ее конкурентоспособности за рубежом. Однако во многом это будет зависеть от того, в какой форме будет принят закон.
Получить лицензию будет сложно
Опрошенные чешские криптоиндустриальные компании более или менее согласны с тем, что новый закон привнесет в отрасль определенные правила, которых до сих пор не было. «Мы рассматриваем регулирование в первую очередь как возможность, а не как угрозу. Несмотря на некоторые негативные аспекты, мы относимся к нему положительно. Ожидаем, что нормативная база очистит рынок от менее честных провайдеров и будет способствовать укреплению репутации отрасли. Мы верим, что криптовалютный сектор сможет развиваться и завоевать доверие общества», — сказала Анна Штребль, глава компании Confirmo, которая управляет криптовалютным платежным шлюзом.
Аналогичного мнения придерживается и Алеш Кремпа, главный операционный директор чешской криптовалютной биржи Coinmate. «Мы приветствуем тот факт, что будут введены некоторые правила, которые просто необходимы при управлении средствами клиентов. Но очень жаль, что стартапы и другие организации, независимо от их размера на рынке, должны соответствовать тем же условиям, что и крупные банки», — сказал он.
По словам Кремпа, подготовка документации и процессов для получения лицензии требует огромных затрат, как финансовых, так и кадровых. «Мы сделаем все возможное, чтобы получить лицензию. Но это неоправданно замедлит рост многих малых компаний или вообще выведет их из бизнеса», — сказал он, добавив, что, по его мнению, в Чехии будет около пяти успешных предприятий.
Штепан Ухерик, финансовый директор технологической группы SatoshiLabs и Trezor, указывает на другие подводные камни нового законодательства.
Чехи являются одними из глобальных лидеров криптовалютного мира, говорят основатели Stablelabs. Они хотят подготовить свой стейблкоин уже в этом году.
Ухерик также предупредил, что, если окончательная форма регулирования будет некачественной, это будет иметь очень серьезные последствия для всей индустрии. «Если законы будут приняты с опозданием или окажутся более строгими, чем в других странах, некоторые чешские компании могут задуматься о переезде. Это будет означать снижение конкурентоспособности по отношению к иностранным компаниям, а в худшем случае — полный уход из растущей отрасли и потерю налоговых поступлений для Чехии. Но мы надеемся, что чешская версия закона будет успешной», — добавил он.
Криптовалюты наконец-то признаны
Ожидается, что поправка к Закону о платежах, предусматривающая право на банковский счет для компаний, работающих в криптовалютной индустрии, также окажет большое влияние на отрасль. Этот закон призван решить давнюю проблему, когда банки аннулировали текущие счета криптовалютных компаний. В основном это было вызвано опасениями по поводу непрозрачности происхождения денег, что, по их мнению, могло привести к отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Новое регулирование должно это предотвратить, поэтому законодатели хотят гарантировать чешским криптокомпаниям право на банковский счет. Это существенно поможет им в повседневной работе.
«То, что банки должны относиться к криптобизнесу так же, как и ко всем остальным, — это, наверное, желание каждого, кто работает в этом сегменте. Но вопрос в том, можно ли закрепить подобное на законодательном уровне. На мой взгляд, путь будет пролегать через долгосрочную осведомленность, взаимопонимание, образование и построение хороших отношений. К счастью, мы уже видим первые признаки того, что банки понимают, что криптовалюты останутся, и начинают проявлять к ним интерес», — отметил Кремпа из Coinmate.
В SatoshiLabs пока не сталкивались с проблемами банковских счетов, потому что Trezor, по сути, является классическим производителем электроники и поэтому попадает в стандартные рамки банковских форм. «Но мы — одни из немногих счастливчиков. Поэтому мы понимаем усилия поправки, хотя мне кажется печальным, что государство вынуждено вмешиваться в те сферы, где проблемы должна решать свободная конкуренция. Однако профессиональным предпринимателям в криптовалютной индустрии нужно дать шанс вести бизнес, который просто невозможен без банковского счета», — сказал Ухерик.
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