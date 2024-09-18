ČEZ создаст стратегическое партнерство с Rolls-Royce для модульных реакторов

Как отметил Фиала, Чехия не намерена приобретать готовые малые модульные реакторы, а стремится к участию в их производстве на мировом уровне. Стратегическое партнерство между ČEZ и Rolls-Royce SMR позволит реализовать эту цель. «Rolls-Royce все еще формирует свою международную цепочку поставок. Чешская Республика и местные компании могут быть у истоков и максимально участвовать в ее создании», — заявил премьер-министр.



Фиала назвал строительство малых модульных реакторов важным событием для чешского энергетического сектора, которое усилит энергетическую безопасность и самодостаточность страны. По его словам, первый модульный реактор может быть построен на площадке АЭС «Темелин» уже в начале 2030-х годов.



В первой половине сентября компания ČEZ объявила, что до конца года выберет партнера для разработки и эксплуатации модульных реакторов в Чехии. Рассматривались три кандидата: Westinghouse, GE Hitachi и Rolls-Royce SMR. Компания искала не только поставщика технологий, но и партнера для совместной разработки малых модульных реакторов.



Согласно данным ČEZ, малый модульный реактор от Rolls-Royce SMR — это реактор с водой под давлением, оснащенный как активными, так и пассивными средствами безопасности. Его электрическая мощность ожидается на уровне 470 мегаватт, а срок службы — не менее 60 лет.



ČEZ планирует построить модульные реакторы суммарной мощностью 3 гигаватта к 2050 году. В настоящее время чешские электростанции в Дукованах и Темелине обладают мощностью около 2 гигаватт каждая. Как заявляла компания ранее, модульные реакторы будут в основном использоваться для теплоснабжения и размещены на месте существующих угольных электростанций, например, в Прунержове или Детмаровице.



Модульные реакторы можно производить серийно на заводах и сосредотачивать на одном участке по одному блоку. По мнению экспертов в области атомной энергетики, они отличаются от крупных атомных блоков меньшей мощностью, а также более быстрым и простым строительством. При этом эксплуатация может быть схожей.



В конце августа государство подписало с компанией ČEZ договор о безопасности при разработке малых и средних модульных реакторов. Этот документ призван обеспечить государственные интересы в вопросах безопасности при выборе будущего партнера для разработки и строительства таких реакторов в стране. Например, ČEZ будет информировать государство о ходе выбора подрядчика.