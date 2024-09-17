Из-за наводнений Минфин Чехии увеличит дефицит бюджета в этом году на 30 млрд крон
19 сентября 2024
13:00
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Из-за наводнений Министерство финансов подготовит поправки к государственному бюджету этого года. Дефицит увеличится на 30 миллиардов крон — до 282 миллиардов крон. Расходы государственного бюджета на следующий год также должны увеличиться на 10 миллиардов крон, его дефицит должен составить 240 миллиардов крон.
Поправка и следующий бюджет должны быть одобрены правительством на следующей неделе, сообщил сегодня журналистам министр финансов Збинек Станюра (ODS) после первого заседания правительственной рабочей группы по финансированию ущерба, причиненного наводнениями.
Министр считает, что необходимые в этом году 30 миллиардов крон являются верхним пределом оценки. По его словам, если ущерб в конечном итоге будет ниже, дефицит сократится пропорционально. Из-за дополнительных расходов государство превысит рамки расходов в этом и следующем году, но Станюра подчеркнул, что чешские и европейские правила допускают такое превышение в случае стихийного бедствия.
Станюра добавил, что в настоящее время он не рассматривает вопрос о создании специального налога, доходы от которого будут использоваться для покрытия ущерба от наводнения. Государство получит деньги за счет допэмиссии облигаций.
Министр также сообщил, что ведет переговоры с оппозицией о графике и порядке утверждения поправок в бюджет этого года. По его словам, это, вероятно, произойдет в условиях чрезвычайного законодательного положения. Дебаты о возможной поддержке поправки оппозицией сейчас преждевременны.
Помимо государственного бюджета, ущерб от наводнения будет финансироваться и из других государственных источников, а именно из бюджетов пострадавших регионов и муниципалитетов, а также из европейских источников. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) обсудит возможную европейскую поддержку с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сегодня во Вроцлаве. По словам Станюры, в дополнение к деньгам Европейского фонда солидарности Чехия также хочет, чтобы комиссия быстро санкционировала изменения в Национальном плане реконструкции, вызванные наводнениями, или быстрее утвердила общественную поддержку в случае льготных кредитов для предприятий, пострадавших от наводнений.
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