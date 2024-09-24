Чехия больше не дешевая страна. Экономист объясняет, почему это хорошо

Чехия перестала быть дешевой страной. Волна инфляции повысила цены, поглотила часть сбережений и реальной заработной платы населения. Когда мы сравниваем другие страны ЕС по паритету покупательной способности, то есть по тому, сколько его жители могут купить на среднюю зарплату, мы находимся в худшем положении, чем в 2019 году.





«У нас вырос уровень цен. Люди видят, что на их зарплату не купят столько, сколько в 2019 году. Это связано с падением зарплат», — объясняет экономист Яна Матешова в подкасте Ve váta. При среднем доходе жители страны с учетом уровня цен могут купить примерно столько же, сколько жители Словении или Литвы. Например, средняя зарплата в Польше в последние годы быстро выросла.





Итальянцы и финны живут лучше, и, конечно, немцы. "За среднюю зарплату при местном уровне цен немец может купить на 80 процентов больше товаров и услуг, чем чех", - подсчитал экономист. С другой стороны, грек или португалец за свою среднюю зарплату могут купить меньше, чем чех.





«Словакия примерно как Португалия, то есть уровень цен там относительно высок по сравнению с тем, сколько они в среднем зарабатывают. За нами также стоят болгары и румыны", - сравнивает Яна Матешова.





Даже в 2020 году цены практически на все, кроме услуг оператора, были ниже, чем в среднем по Евросоюзу. Одежда, еда, алкоголь, стоимость жилья... С волной инфляции все существенно изменилось. Инфляция в Чехии была одной из самых высоких наряду с аналогичными показателями в странах Балтии, она началась рано и продолжалась долгое время. Во время этого многие цены сравнялись со средними показателями по ЕС.





«Цены на продукты питания до начала, фактически в 2019 или 2020 году, составляли 89 процентов от среднего уровня цен на продукты питания в Европейском Союзе и быстро росли, особенно в 2022 году, почти до этого среднего показателя. Это был большой рост. Цены на одежду также выросли, хотя нигде в Европе они не росли. Цены на электронику в других странах Евросоюза падали, но здесь они все равно росли", - подсчитывает экономист в подкасте.





По мнению Яны Матесовой, это можно воспринимать и положительно. «С точки зрения населения быть дешевой страной не почетно. Вы хотите иметь страну с высокими ценами, но также и с высокими заработными платами, которая просто имеет высокую покупательную способность. Так что хорошо, что мы обогнали Португалию, Грецию по паритету покупательной способности. Но нам все равно есть кого привлекать к ответственности", - говорит бывший представитель Чехии во Всемирном банке.





Больше всего зарплаты упали в ЕС



Хотя цены приблизились к «Западу», если судить по чистой медианной заработной плате, чехи остаются «на Востоке».





В исследовании Организации экономического сотрудничества и развития, проведенном в этом году, сравнивались ее страны-члены с точки зрения падения уровня реальной заработной платы в них с конца 2019 года до конца первого квартала этого года. Самое большое падение составило 7,5 процента. Это касалось не только нас, но и Швеции, отметила экономист Матесова.





Инфляция в Чехии также началась раньше, чем в других странах Европы. «У нас уже был крупный энергетический кризис в 2021 году, то есть до агрессии России против Украины, но также и до того, как это правительство пришло к власти, с крахом Bohemia Energy и других компаний. И это значительно увеличило цены на энергоносители для тех, кто либо действовал по спотовым ценам, либо имел контракты, срок действия которых истекал», — вспоминает Яна Матесова.





Тот факт, что Чехия больше не является дешевой страной, также влияет на ее конкурентоспособность. По мнению Матесовой, преимущество дешевой энергии и ресурсов должно быть заменено крупными инновациями. «Чрезвычайно важно будет сосредоточиться на большой инновационной активности в неэнергоемких сферах, потому что дешевой энергии у нас не будет. Мы не хотим иметь дешевую работу, поэтому нам нужно что-то, что будет иметь большой инновационный потенциал».