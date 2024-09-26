Чехия стареет и скоро уже не справится с этим экономически, говорит эксперт

Развитие медицины и доступ к качественному здравоохранению являются основными причинами увеличения средней продолжительности жизни в Европе. Чехия не является исключением: по данным Чешского статистического управления, так называемая средняя продолжительность жизни в этом году составит 77 лет для мужчин и 83 года для женщин.



Однако цифра, характеризующая возраст, до которого мы доживем в добром здравии в Чехии, выглядит совсем иначе. Это означает отсутствие серьезных заболеваний, существенно влияющих на то, как мы живем. В среднем это около 62 лет.



Перспектива старости, прожитой в болезни и общем плохом здоровье, никого не привлекает. По словам Лукаша Кнаппа, члена совета директоров Global Partner, есть признаки того, что государство не сможет справиться со старением в Чехии ни экономически, ни с точки зрения персонала.



«С экономической точки зрения мы видим долгосрочный рост расходов на пособия по уходу и тому подобное. Боюсь, что проблема будет еще и кадровая. В Чехии не будет достаточно кадровых ресурсов, которые были бы в состоянии обеспечить растущий спрос на уход в пожилом возрасте», — заявил Кнапп.



Подтверждает прогноз и Штепан Минаржик, руководитель отдела управления продуктами страхования жизни Kooperativa. «Не существует сценария, при котором ситуация в будущем могла бы быть такой же или лучше, чем сейчас. Демографического развития избежать невозможно. В молодых поколениях будет все меньше и меньше людей, которые будут работать, в то же время будет меньше и тех, кто сможет заботиться о своих родителях, например, дома», — сказал он.



По словам Ивана Черновского, директора отделения домов для больных болезнью Альцгеймера в Penta Hospitals, обеспечение старости должно все больше ложиться на самих людей.



«Я думаю, что ответственность все больше ляжет на самих граждан. Нам следует подготовиться к этому более индивидуально», — сказал Иван Черновский.



По словам руководителя управления продуктов страхования жизни Кооператива Штепана Минаржика, фундаментальной проблемой в вопросе ухода за пожилыми людьми является также доступный объем услуг.



«В регионах очень не хватает социальной помощи по регулируемой цене, которая в настоящее время установлена ​​на уровне 155 крон в час», — сказал он.



По словам Ивана Черновского, директора отделения помощи пациентам с болезнью Альцгеймера в Penta Hospitals, проблема с пропускной способностью проявляется, например, и в стационарном лечении. По данным Министерства труда и социальных дел, в Чехии ежегодно не удовлетворяются 65 000 запросов на предоставление социальных услуг по месту жительства.



«Конечно, один человек может отправить больше таких запросов. По реалистичной оценке, примерно от 15 000 до 20 000 человек не получат услуги, в которой объективно нуждается заявитель. Период до получения заявителя социальных услуг длится минимум месяцы, иногда даже больше», — рассказал эксперт.



По мнению Лукаша Кнаппа, члена совета директоров Global Partner, не помогает и существенная непрозрачность всей системы. «Сеть предлагаемых сегодня услуг очень сбивает с толку пожилых людей. Когда у клиента начинаются проблемы, он очень часто не знает, какие варианты решения у него есть», — сказал он.