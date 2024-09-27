Долги чешских домохозяйств выросли до 2,33 трлн крон
1 октября 2024
08:00
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Задолженность чешских домохозяйств перед банками выросла на 10,6 млрд крон в месячном исчислении до почти 2,33 трлн в августе этого года. Корпоративные долги, напротив, уменьшились на 5,1 млрд крон по сравнению с июлем, в августе они составили 1,41 трлн крон. Это следует из предварительных данных, опубликованных Чешским национальным банком (ЧНБ) в понедельник. По сравнению с прошлым годом объем кредитов домохозяйствам увеличился на 105,8 млрд крон, а нефинансовым корпорациям — на 76 млрд крон.
Финансовый аналитик Provident Financial Петр Явурек обратил внимание на то, что общий долг домохозяйств в августе рос быстрее, чем в прошлом году.
«Эта тенденция сохранялась и в предыдущие месяцы, и мы ожидаем, что она сохранится до конца года. Более быстрое заимствование обусловлено ипотечными и жилищными кредитами, поскольку процентные ставки по ним немного падают», — сказал Явурек. По его словам, рост потребительских кредитов был аналогичен августу прошлого года.
Долги домохозяйств в банках стабильно растут с февраля 2016 года. Единственным исключением стал апрель 2022 года, когда они снизились в месячном исчислении, что, по мнению ЧНБ, стало следствием отзыва банковской лицензии чешского филиала Сбербанка. Подавляющее большинство долгов домохозяйств — более трех четвертей — составляют долгосрочные жилищные кредиты. В августе, по данным ЧНБ, их объем увеличился на 0,4 процента в месячном исчислении до 1,794 трлн крон.
Объем корпоративного долга колеблется. В этом году задолженность увеличивалась до апреля, уменьшалась в мае, снова выросла в июне и июле и снизилась в августе. Долгосрочные кредиты составляют наиболее значительную долю корпоративного долга. В августе они составили 772 миллиарда крон, т.е. 55 процентов от объема кредитов нефинансовым предприятиям.
Центральный банк публикует статистику каждый месяц. В августе банковская статистика Чехии была составлена на основе исходных данных 45 активно действующих банков и филиалов иностранных банков, без учета ЧНБ.
«Эта тенденция сохранялась и в предыдущие месяцы, и мы ожидаем, что она сохранится до конца года. Более быстрое заимствование обусловлено ипотечными и жилищными кредитами, поскольку процентные ставки по ним немного падают», — сказал Явурек. По его словам, рост потребительских кредитов был аналогичен августу прошлого года.
Долги домохозяйств в банках стабильно растут с февраля 2016 года. Единственным исключением стал апрель 2022 года, когда они снизились в месячном исчислении, что, по мнению ЧНБ, стало следствием отзыва банковской лицензии чешского филиала Сбербанка. Подавляющее большинство долгов домохозяйств — более трех четвертей — составляют долгосрочные жилищные кредиты. В августе, по данным ЧНБ, их объем увеличился на 0,4 процента в месячном исчислении до 1,794 трлн крон.
Объем корпоративного долга колеблется. В этом году задолженность увеличивалась до апреля, уменьшалась в мае, снова выросла в июне и июле и снизилась в августе. Долгосрочные кредиты составляют наиболее значительную долю корпоративного долга. В августе они составили 772 миллиарда крон, т.е. 55 процентов от объема кредитов нефинансовым предприятиям.
Центральный банк публикует статистику каждый месяц. В августе банковская статистика Чехии была составлена на основе исходных данных 45 активно действующих банков и филиалов иностранных банков, без учета ЧНБ.
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