Долги чешских домохозяйств выросли до 2,33 трлн крон

Финансовый аналитик Provident Financial Петр Явурек обратил внимание на то, что общий долг домохозяйств в августе рос быстрее, чем в прошлом году.



«Эта тенденция сохранялась и в предыдущие месяцы, и мы ожидаем, что она сохранится до конца года. Более быстрое заимствование обусловлено ипотечными и жилищными кредитами, поскольку процентные ставки по ним немного падают», — сказал Явурек. По его словам, рост потребительских кредитов был аналогичен августу прошлого года.



Долги домохозяйств в банках стабильно растут с февраля 2016 года. Единственным исключением стал апрель 2022 года, когда они снизились в месячном исчислении, что, по мнению ЧНБ, стало следствием отзыва банковской лицензии чешского филиала Сбербанка. Подавляющее большинство долгов домохозяйств — более трех четвертей — составляют долгосрочные жилищные кредиты. В августе, по данным ЧНБ, их объем увеличился на 0,4 процента в месячном исчислении до 1,794 трлн крон.



Объем корпоративного долга колеблется. В этом году задолженность увеличивалась до апреля, уменьшалась в мае, снова выросла в июне и июле и снизилась в августе. Долгосрочные кредиты составляют наиболее значительную долю корпоративного долга. В августе они составили 772 миллиарда крон, т.е. 55 процентов от объема кредитов нефинансовым предприятиям.



Центральный банк публикует статистику каждый месяц. В августе банковская статистика Чехии была составлена ​​на основе исходных данных 45 активно действующих банков и филиалов иностранных банков, без учета ЧНБ.