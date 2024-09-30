Интерес к инвестициям растет. Куда вкладывают деньги чехи

Опрос, проведенный для банка Creditas, также показал, что за последний год стоимость сбережений домохозяйств увеличилась. Пандемия и последующая война в Украине оказали значительное влияние на экономическую ситуацию в мире. Чехи это осознают и постепенно меняют свой подход к различным аспектам жизни, в том числе и к сбережениям. По крайней мере, таков результат последнего опроса, проведенного компанией IPSOS для Creditas.



Согласно результатам опроса, в котором приняли участие около 1 000 респондентов, финансовое положение большинства чехов за последний год изменилось незначительно. Примерно десятая часть из них в настоящее время вообще не откладывает деньги, а около 40% удается откладывать максимум 2 000 крон в месяц.



Положительным моментом является то, что доля людей, откладывающих 5 000 крон и более в месяц, увеличилась по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году таких было всего четверть, то в этом году их количество приближается к 30%. В основном это мужчины, чехи с высшим образованием, жители Праги и люди с доходом более 50 000 крон в месяц.



Среднемесячные инвестиции также растут. Одним из значительных выводов из новых исследований, по мнению экспертов, является заметный рост интереса к инвестициям. Наиболее ярко это проявляется в прямых инвестициях в акции и облигации, на которые делают ставку 24% людей. В прошлом году так поступал лишь каждый шестой. Также значительно, примерно на 20%, выросли срочные вклады и альтернативные инвестиции. Эти инструменты уже привлекли 16 и 19% чехов соответственно.



Четверть респондентов используют для пополнения своих средств инвестиции в акции и облигации, а каждый третий выбирает паевые инвестиционные фонды, интерес к которым вырос на 9% по сравнению с прошлым годом. Увеличилось как количество инвесторов, так и суммы, которые люди готовы вкладывать.



Среднемесячная инвестиция в фонды в этом году составляет почти 2 800 крон, что на 500 крон больше, чем в прошлом году. В прямые инвестиции люди вкладывают около 2 600 крон в месяц, что на 100 крон больше, чем в прошлом году.



Однако, несмотря на возросший интерес к менее распространенным формам инвестиций, сберегательные счета по-прежнему занимают первое место по популярности. Почти 76% людей хранят на них свои сбережения, что на 10% больше, чем в прошлом году.



Этот рост происходит, несмотря на осведомленность о падении процентных ставок, из-за которого люди теряют дополнительную прибыль по сберегательным счетам. В любом случае, только треть из них решила сменить банк или перевести деньги в активы с большим потенциалом, а остальные продолжают хранить сбережения в прежнем виде.



Финансовое положение домохозяйств улучшилось. Несмотря на значительный рост интереса ко многим финансовым продуктам по сравнению с прошлым годом, привлекательность строительных сбережений значительно снизилась. В настоящее время ими пользуются около 30% чехов, что на 25% меньше по сравнению с прошлым годом. Незначительно снизилась и популярность пенсионных накоплений, которыми пользуются 60% потребителей — на 5% меньше, чем в прошлом году.