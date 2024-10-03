Новое мобильное приложение покажет завышенные цены на потребительские кредиты
6 октября 2024
17:00
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Завышенные цены на различные кредиты — одна из причин, по которой задолжавшие люди рискуют оказаться банкротами. Зачастую они не в состоянии выплачивать оформленные кредиты не только из-за высоких процентов, но и сопутствующих платежей. Люди, сомневающиеся в том, не был ли кредит чрезмерно высоким и соответствует ли он закону, теперь могут проверить это в новом приложении Lichvolapka.
Оно доступно на сайте Jakprezitdluhy.cz/lichvolapka. «Все, что вам нужно сделать, — это заполнить несколько данных об обстоятельствах, при которых был выдан кредит, и о том, сколько вы платите», — говорит Дэвид Борхес, аналитик организации Člověk v tísni.
«Между тем, стоимость кредита оценивается по годовой процентной ставке (APR), которая включает в себя не только процентную ставку, но и различные комиссии, которые часто взимают кредиторы. Этот показатель является обязательной частью каждого кредитного договора», — добавил он.
В приложении люди должны указать месяц, когда им был выдан кредит, годовую процентную ставку и ответить на основные вопросы. Например, подтвердил ли кредитор их доход или стоимость жизни.
Затем они ответят, не противоречит ли, например, сумма кредита нормам морали, если она в четыре раза превышает ставку, действующую на момент заключения договора, или соответствует ли кредит законодательству.
«Если вы обнаружили, что кредит по нашему ориентировочному тесту не подходит, или у вас возникли сомнения, мы рекомендуем бесплатно обратиться за помощью к нашим консультантам по телефону 770 600 800. Они детально разберут каждую ситуацию», — добавили представители Člověk v tísni.
«Между тем, стоимость кредита оценивается по годовой процентной ставке (APR), которая включает в себя не только процентную ставку, но и различные комиссии, которые часто взимают кредиторы. Этот показатель является обязательной частью каждого кредитного договора», — добавил он.
В приложении люди должны указать месяц, когда им был выдан кредит, годовую процентную ставку и ответить на основные вопросы. Например, подтвердил ли кредитор их доход или стоимость жизни.
Затем они ответят, не противоречит ли, например, сумма кредита нормам морали, если она в четыре раза превышает ставку, действующую на момент заключения договора, или соответствует ли кредит законодательству.
«Если вы обнаружили, что кредит по нашему ориентировочному тесту не подходит, или у вас возникли сомнения, мы рекомендуем бесплатно обратиться за помощью к нашим консультантам по телефону 770 600 800. Они детально разберут каждую ситуацию», — добавили представители Člověk v tísni.
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