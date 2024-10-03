Новое мобильное приложение покажет завышенные цены на потребительские кредиты

Новости 420on 6 октября 2024 17:00 346

Завышенные цены на различные кредиты — одна из причин, по которой задолжавшие люди рискуют оказаться банкротами. Зачастую они не в состоянии выплачивать оформленные кредиты не только из-за высоких процентов, но и сопутствующих платежей. Люди, сомневающиеся в том, не был ли кредит чрезмерно высоким и соответствует ли он закону, теперь могут проверить это в новом приложении Lichvolapka.