Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Безработица в Чехии в сентябре выросла до 3,9%, количество вакансий увеличилось

Новости 420on
8 октября 2024
11:30
310
Безработица в Чехии в сентябре выросла до 3,9%, что на 0,1 процентного пункта выше, чем в предыдущие два месяца. Основной причиной роста стало появление на рынке труда около 3 000 недавних выпускников школ.
В конце сентября без работы были 290 905 человек, что на 4 585 больше, чем в предыдущем месяце. Но увеличилось и количество вакансий, по сравнению с августом на 1 400, до 264 654. Данные опубликовало сегодня Министерство труда Чехии. В сентябре прошлого года безработица была ниже — 3,6%.

«Количество претендентов по-прежнему превышает количество открытых вакансий. Однако количество размещенных претендентов на работу является абсолютным рекордом», — заявил Даниэль Криштоф, генеральный директор Бюро труда Чехии. В сентябре офис трудоустроил 31 845 соискателей. Это был самый высокий показатель с 1993 года. Количество вакансий выросло более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В число зарегистрированных в службах занятости населения входят и безработные, которые не могут сразу приступить к работе. Это, например, люди, проходящие курсы переподготовки, безработные женщины в декретном отпуске, заключенные или безработные по инвалидности. Существовал 268 701 так называемый свободный соискатель работы в возрасте от 15 до 64 лет, который мог немедленно приступить к работе в Чешской Республике в сентябре.

Самый высокий уровень безработицы был в сентябре в Устецком крае — 6,2%. Напротив, самая низкая безработица была в Праге, где 2,9% людей искали работу. В годовом исчислении ситуация больше всего изменилась в Оломоуцком и Моравско-Силезском краях, где доля безработных увеличилась на 0,7 процентных пункта по сравнению с сентябрем 2023 года.

Среди районов безработица была самой высокой в ​​Мосте, где она достигла 8,6%. Самая низкая доля безработных была в районе Прага-Восток, где работу искали 1,5% людей.

В сентябре прошлого года безработица в Чехии была на 0,3 процентных пункта ниже, чем в этом году. На тот момент без работы было 263 020 человек, а вакансий — 281 995.
Чехия безработица работа статистика
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
8 ОКТЯБРЯ 2024
51
ОБЩЕСТВО
В ЕСЕНИКАХ ОЖИДАЕТСЯ ВЕТРЕНАЯ НОЧЬ, ПОРЫВЫ МОГУТ ПРЕВЫШАТЬ 100 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС
14:00
8 ОКТЯБРЯ 2024
244
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ЗАКРОЮТ НА 10 МЕСЯЦЕВ СТАНЦИЮ МЕТРО «ФЛОРА»
12:20
8 ОКТЯБРЯ 2024
459
ОБЩЕСТВО
СУДЕБНАЯ ЗАБАСТОВКА В ЧЕХИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: ЧТО ЗАКРЫТО, А ЧТО ОСТАЛОСЬ РАБОТАТЬ?
09:00
8 ОКТЯБРЯ 2024
799
ОБЩЕСТВО
ТРОЕ ЧЕХОВ ОСУЖДЕНЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ. ОНИ ЖИЛИ В РОСКОШИ ЗА СЧЕТ РАБСКОГО ТРУДА СВОИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
08:00
8 ОКТЯБРЯ 2024
574
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: ДОЛЯ ЧЕХОВ, КОТОРЫЕ ОТКЛАДЫВАЮТ БОЛЕЕ 5 000 КРОН В МЕСЯЦ, ВЫРОСЛА ДО 27%
21:00
7 ОКТЯБРЯ 2024
1231
ЭКОНОМИКА
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КАРДИНАЛЬНО МЕНЯЕТ СЕМЕЙНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
19:30
7 ОКТЯБРЯ 2024
5484
ОБЩЕСТВО
НА ЕВРОПУ НАДВИГАЕТСЯ УРАГАН «КИРК»
15:00
7 ОКТЯБРЯ 2024
1522
ОБЩЕСТВО
КРОУПА О ТАЙНОЙ ВСТРЕЧЕ В ПРАГЕ: ЛУКАШЕНКО ХОТЕЛ ПЕРЕГОВОРИТЬ С США ДО ВОЙНЫ
08:00
7 ОКТЯБРЯ 2024
2732
ОБЩЕСТВО
АБСОЛЮТНЫЙ АД. УЧИТЕЛЬНИЦА ОПИСАЛА ТИПИЧНЫЙ ДЕНЬ В НЕМЕЦКОЙ ШКОЛЕ
18:00
6 ОКТЯБРЯ 2024
1654
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ РОТВЕЙЛЕРЫ СБЕЖАЛИ ОТ ХОЗЯИНА И ЗАГРЫЗЛИ НА УЛИЦЕ ДВУХ СОБАК
17:00
6 ОКТЯБРЯ 2024
1468
ЭКОНОМИКА
НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОКАЖЕТ ЗАВЫШЕННЫЕ ЦЕНЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
11:00
6 ОКТЯБРЯ 2024
7115
ОБЩЕСТВО
ИМПОРТ РОССИЙСКОГО ГАЗА В ЕВРОПУ РАСТЕТ. ОН ПРОСТО ДЕШЕВЛЕ
09:00
6 ОКТЯБРЯ 2024
3778
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИ СЧИТАЮТ СЕГОДНЯШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ
17:00
5 ОКТЯБРЯ 2024
2444
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: ПОЛОВИНА РОССИЯН ХОЧЕТ НЕМЕДЛЕННО ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ В УКРАИНЕ
11:00
5 ОКТЯБРЯ 2024
2119
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: МОШЕННИКИ В УКРАИНЕ ПОМОГАЛИ УКЛОНЯТЬСЯ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ И БРАЛИ ЗА ЭТО ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ