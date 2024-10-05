Безработица в Чехии в сентябре выросла до 3,9%, количество вакансий увеличилось

В конце сентября без работы были 290 905 человек, что на 4 585 больше, чем в предыдущем месяце. Но увеличилось и количество вакансий, по сравнению с августом на 1 400, до 264 654. Данные опубликовало сегодня Министерство труда Чехии. В сентябре прошлого года безработица была ниже — 3,6%.





«Количество претендентов по-прежнему превышает количество открытых вакансий. Однако количество размещенных претендентов на работу является абсолютным рекордом», — заявил Даниэль Криштоф, генеральный директор Бюро труда Чехии. В сентябре офис трудоустроил 31 845 соискателей. Это был самый высокий показатель с 1993 года. Количество вакансий выросло более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





В число зарегистрированных в службах занятости населения входят и безработные, которые не могут сразу приступить к работе. Это, например, люди, проходящие курсы переподготовки, безработные женщины в декретном отпуске, заключенные или безработные по инвалидности. Существовал 268 701 так называемый свободный соискатель работы в возрасте от 15 до 64 лет, который мог немедленно приступить к работе в Чешской Республике в сентябре.





Самый высокий уровень безработицы был в сентябре в Устецком крае — 6,2%. Напротив, самая низкая безработица была в Праге, где 2,9% людей искали работу. В годовом исчислении ситуация больше всего изменилась в Оломоуцком и Моравско-Силезском краях, где доля безработных увеличилась на 0,7 процентных пункта по сравнению с сентябрем 2023 года.





Среди районов безработица была самой высокой в ​​Мосте, где она достигла 8,6%. Самая низкая доля безработных была в районе Прага-Восток, где работу искали 1,5% людей.





В сентябре прошлого года безработица в Чехии была на 0,3 процентных пункта ниже, чем в этом году. На тот момент без работы было 263 020 человек, а вакансий — 281 995.