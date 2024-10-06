Ведущую роль в возврате инвестиций приобретают акции европейских и американских компаний
8 октября 2024
21:00
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Четвертый квартал будет проходить под влиянием дебатов о темпах снижения ставок и предстоящих выборов в США 5 ноября. После двух последних циклов в 2000 и 2007 годах инвесторы убеждены, что этот цикл снижения ставок также принесет с собой начало рецессии. Однако, если мы ищем подсказки на будущее, мы не должны смотреть только на недавнее прошлое.
Да, текущая оценка ФРС динамики ключевой ставки на ближайшие 12 месяцев более или менее соответствует предыдущим циклам снижения ставок из-за рецессии. Но если сделать поправку на инфляцию, то более вероятным представляется переход на более низкий уровень из-за снижения инфляционного давления. Более того, в прошлом снижение ставок обычно шло на пользу акциям, исключение составляют лишь циклы 1973, 2000 и 2007 годов. Хотя снижение ставок является важным сигналом для инвесторов, мы считаем, что им не стоит увлекаться и вместо этого подумать о том, правильно ли они составили портфель, чтобы соответствовать снижению базовой ставки ФРС.
Выборы в США в этом году, возможно, являются самыми важными выборами современности. Раскол в американской политике достиг своего пика, и исход выборов окажет влияние как на экономику, так и на финансовые рынки. Если рассматривать вероятные сценарии, то патовая победа Харрис (она станет президентом, но не получит большинства в Сенате), вероятно, будет наихудшей с точки зрения экономической активности.
В этом случае можно ожидать ослабления фискальных импульсов, поскольку заблокированному Конгрессу будет трудно провести в ближайшие годы что-либо, кроме прямых правительственных постановлений. Другой сценарий — победа Трампа, в результате которой республиканцы возьмут обе палаты Конгресса. Это, несомненно, окажет положительное влияние на европейскую оружейную промышленность, но, вероятно, негативно скажется на технологиях и развивающихся рынках из-за высоких тарифов Трампа.
Однако все еще существует возможность патовой ситуации, когда Трамп выиграет президентское кресло, а республиканцы получат контроль над Сенатом, но не смогут контролировать Палату представителей. В этом случае на карту будет поставлено все — заблокированный Конгресс, потеря фискальных стимулов и еще более высокие тарифы.
Распределение инвестиций
Каждый инвестор распределяет свои инвестиции по-разному, потому что у каждого свои предпочтения по риску и цели по доходности. Но если мы хотим уйти от человеческих предрассудков, нам может пригодиться более общий взгляд на распределение активов, основанный на статистике. Текущий режим по сути такой же, как и в третьем квартале, то есть спокойная турбулентность индексов и инфляция все еще выше целевого уровня в 2%. На основе аналогичных периодов с 2007 года можно рассчитать среднегодовую доходность для различных ключевых типов активов, что позволит инвесторам понять, как эти активы вели себя в прошлом при аналогичных режимах.
Выборы в США в этом году, возможно, являются самыми важными выборами современности. Раскол в американской политике достиг своего пика, и исход выборов окажет влияние как на экономику, так и на финансовые рынки. Если рассматривать вероятные сценарии, то патовая победа Харрис (она станет президентом, но не получит большинства в Сенате), вероятно, будет наихудшей с точки зрения экономической активности.
В этом случае можно ожидать ослабления фискальных импульсов, поскольку заблокированному Конгрессу будет трудно провести в ближайшие годы что-либо, кроме прямых правительственных постановлений. Другой сценарий — победа Трампа, в результате которой республиканцы возьмут обе палаты Конгресса. Это, несомненно, окажет положительное влияние на европейскую оружейную промышленность, но, вероятно, негативно скажется на технологиях и развивающихся рынках из-за высоких тарифов Трампа.
Однако все еще существует возможность патовой ситуации, когда Трамп выиграет президентское кресло, а республиканцы получат контроль над Сенатом, но не смогут контролировать Палату представителей. В этом случае на карту будет поставлено все — заблокированный Конгресс, потеря фискальных стимулов и еще более высокие тарифы.
Распределение инвестиций
Каждый инвестор распределяет свои инвестиции по-разному, потому что у каждого свои предпочтения по риску и цели по доходности. Но если мы хотим уйти от человеческих предрассудков, нам может пригодиться более общий взгляд на распределение активов, основанный на статистике. Текущий режим по сути такой же, как и в третьем квартале, то есть спокойная турбулентность индексов и инфляция все еще выше целевого уровня в 2%. На основе аналогичных периодов с 2007 года можно рассчитать среднегодовую доходность для различных ключевых типов активов, что позволит инвесторам понять, как эти активы вели себя в прошлом при аналогичных режимах.
Тип актива и среднегодовая доходность (%)
Европейские акции — 16,4
Акции США — 15,8
Акции развивающихся рынков — 11,8
Европейские государственные облигации — 3,6
Европейские корпоративные облигации — 6,3
Сырьевые товары — 4,5
Денежные эквиваленты — 1,6
Среднегодовые показатели доходности представляют собой годовую доходность в периоды со спокойной, свободной от турбулентности обстановкой и инфляцией, превышающей целевой уровень ЕЦБ в 2% с мая 2007 года. Эта информация представляет собой объективные факты, помогающие инвесторам принимать решения о распределении активов. Однако хорошие показатели в прошлом не являются гарантией хороших показателей в будущем.
Комментарий Питера Гарнри
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