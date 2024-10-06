Ведущую роль в возврате инвестиций приобретают акции европейских и американских компаний

Да, текущая оценка ФРС динамики ключевой ставки на ближайшие 12 месяцев более или менее соответствует предыдущим циклам снижения ставок из-за рецессии. Но если сделать поправку на инфляцию, то более вероятным представляется переход на более низкий уровень из-за снижения инфляционного давления. Более того, в прошлом снижение ставок обычно шло на пользу акциям, исключение составляют лишь циклы 1973, 2000 и 2007 годов. Хотя снижение ставок является важным сигналом для инвесторов, мы считаем, что им не стоит увлекаться и вместо этого подумать о том, правильно ли они составили портфель, чтобы соответствовать снижению базовой ставки ФРС.



Выборы в США в этом году, возможно, являются самыми важными выборами современности. Раскол в американской политике достиг своего пика, и исход выборов окажет влияние как на экономику, так и на финансовые рынки. Если рассматривать вероятные сценарии, то патовая победа Харрис (она станет президентом, но не получит большинства в Сенате), вероятно, будет наихудшей с точки зрения экономической активности.



В этом случае можно ожидать ослабления фискальных импульсов, поскольку заблокированному Конгрессу будет трудно провести в ближайшие годы что-либо, кроме прямых правительственных постановлений. Другой сценарий — победа Трампа, в результате которой республиканцы возьмут обе палаты Конгресса. Это, несомненно, окажет положительное влияние на европейскую оружейную промышленность, но, вероятно, негативно скажется на технологиях и развивающихся рынках из-за высоких тарифов Трампа.



Однако все еще существует возможность патовой ситуации, когда Трамп выиграет президентское кресло, а республиканцы получат контроль над Сенатом, но не смогут контролировать Палату представителей. В этом случае на карту будет поставлено все — заблокированный Конгресс, потеря фискальных стимулов и еще более высокие тарифы.



Распределение инвестиций

Каждый инвестор распределяет свои инвестиции по-разному, потому что у каждого свои предпочтения по риску и цели по доходности. Но если мы хотим уйти от человеческих предрассудков, нам может пригодиться более общий взгляд на распределение активов, основанный на статистике. Текущий режим по сути такой же, как и в третьем квартале, то есть спокойная турбулентность индексов и инфляция все еще выше целевого уровня в 2%. На основе аналогичных периодов с 2007 года можно рассчитать среднегодовую доходность для различных ключевых типов активов, что позволит инвесторам понять, как эти активы вели себя в прошлом при аналогичных режимах.





Тип актива и среднегодовая доходность (%)

Европейские акции — 16,4

Акции США — 15,8

Акции развивающихся рынков — 11,8

Европейские государственные облигации — 3,6

Европейские корпоративные облигации — 6,3

Сырьевые товары — 4,5

Денежные эквиваленты — 1,6



Среднегодовые показатели доходности представляют собой годовую доходность в периоды со спокойной, свободной от турбулентности обстановкой и инфляцией, превышающей целевой уровень ЕЦБ в 2% с мая 2007 года. Эта информация представляет собой объективные факты, помогающие инвесторам принимать решения о распределении активов. Однако хорошие показатели в прошлом не являются гарантией хороших показателей в будущем.



Комментарий Питера Гарнри