Чешские товары продолжают поступать в Россию. Обычный трюк с реэкспортом

В то время как чешский экспорт в Россию упал более чем на половину в прошлом году и еще на десятую часть в этом, в Турцию с начала года по август он вырос на 14%, в Узбекистан — почти на четверть, а в Кыргызстан — более чем вдвое. Это основано на данных Чешского статистического управления.



Экспорт в Грузию и Казахстан также несколько увеличился в этом году. Однако в предыдущие два года, когда вступили в силу санкции против России, экспорт в эти страны, а также в некоторые другие государства, вырос в несколько раз.



Эксперты сходятся во мнении, что таким образом Москве отчасти удается обойти международные санкции, введенные западными странами из-за вторжения в Украину.



Есть несколько способов

«Ситуация говорит о том, что происходит реэкспорт товаров из западного мира в Россию через третьи страны. Наиболее распространенными являются Китай и Турция. Также часто указываются Армения, Иран, Киргизия и другие страны», — сказал главный экономист компании Roklen Павел Петерка.



Азербайджан и Таджикистан также часто фигурируют среди стран, из которых товары отправляются в Россию. «Используя исторически сложившиеся торговые и политические связи с компаниями и владельцами, базирующимися не только в вышеупомянутых странах, некоторые виды товаров и услуг, похоже, удается вывести из-под действия санкций и направить в Россию», — добавил он.



По его словам, за реэкспорт в Россию третьи страны заставляют дорого платить.



«Вряд ли кто-то будет добровольно заниматься реэкспортом», — отметил Отто Данек, заместитель председателя Ассоциации экспортеров. «Мое мнение, что такие операции происходят, но я не могу оценить, насколько это известно поставщику», — добавил он.



Конечно, официальная статистика не измеряет объем торговли в обход санкционных запретов. «Однако сравнение долей разных стран в общем объеме чешской внешней торговли по сравнению с ситуацией в 2019 году косвенно указывает на то, что обход санкций все еще имеет место», — отметил Михал Скоржепа из Česká spořitelna.



Он также отметил, что относительная значимость различных стран-посредников несколько изменилась по сравнению с прошлым годом. «В то время как Казахстан и Индия немного отошли на второй план в экспорте в Чехию, значимость Турции возросла, а в качестве крупного канала появился Сингапур. Что касается импорта в Чехию, то значение Турции и Индии по-прежнему явно не дотягивает до роста по сравнению с 2019 годом», — отметил он.



По словам Скоржепы, у компаний и банков, желающих обойти санкции, было достаточно времени с момента их объявления, чтобы изучить имеющиеся возможности и связанные с ними риски. «Поэтому маловероятно, что обход санкций прекратится», — заявил Скоржепа.



Он добавил, что компании участвуют в обходе санкций только в том случае, если получаемая маржа в достаточной степени покрывает риск штрафов со стороны властей, риск репутационных потерь и, в некоторых случаях, риск финансовых потерь от несоблюдения соглашений их контрагентами, так как исполнение часто сложнее обеспечить в сделках через третьи страны из-за их тонкостей.



В начале сентября газета Deník N обратила внимание на то, что детективы Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) провели операцию в компании Ferrit во Фридеке-Мистеке. По данным издания, производитель горного оборудования и его руководство подозреваются в обходе антироссийских санкций.



Предполагается, что компания отправляла свои машины и запчасти в Россию в основном через Турцию и Казахстан.



Руководство Ferrit это отрицает. «Ferrit, s.r.o. не поставляет свою продукцию в Россию или Беларусь, которые находятся в международных санкционных списках. Наша компания также категорически отрицает, что отправляет свои машины или компоненты, попавшие в международные санкционные списки, в Россию через третьи страны», — заявил один из управляющих директоров компании Петр Мохельник.



Он добавил, что компания полностью соблюдает законодательство, касающееся международных санкций, и имеет строгие внутренние инструкции и механизмы внешнего контроля, чтобы исключить нарушения при продаже товаров Ferrito.



В августе Deník N также писал, что брненская компания ZKL, несмотря на санкции, собиралась импортировать в Россию подшипники для машин через китайского посредника.



Официально экспортируются в основном лекарства и алкоголь

В полиции не хотят раскрывать подробности случаев нарушения санкций и их частоту.



«Мы можем лишь в общих чертах сказать, что наш департамент занимается несколькими делами в связи с подозрениями в нарушении международных санкций», — сказал пресс-секретарь NCOZ Ярослав Ибегей.



По данным Министерства промышленности и торговли, в бывшие постсоветские страны экспортируются в основном автомобили и запчасти к ним, а также телекоммуникационное оборудование, причем экспорт из Чехии резко возрос. Экспорт в Россию, напротив, резко падает.



«В первой половине 2024 года он снизился на 11,8% и достиг 7,42 миллиарда крон. Основным экспортным товаром были фармацевтические препараты, в том числе ветеринарные. Из страны также экспортировались некоторые кислоты и алкогольные напитки», — заявила Петра Милкова от имени ведомства. Она добавила, что по сравнению с 2021 годом этот показатель снизился на 83%.



«Мы видим, что даже экспорт из Евросоюза в ряд стран к востоку от нас начал расти выше среднего при действующих санкциях против России», — отметил экономист Петерка. «Одной из причин этого может быть усиление реэкспорта западных товаров в Россию. Есть предположение, что эти потоки товаров и услуг могут работать в обратном направлении. Мотивацию компаний к реэкспорту товаров в Россию понять несложно. Они берут свою маржу как посредник с каждой такой сделки», — говорит он.



Однако, по его словам, нельзя сказать, что санкции не работают. «Эти санкции оказали и продолжают оказывать серьезное влияние на российскую промышленность и всю экономику страны», — подчеркнул Петерка. По его словам, некоторые виды товаров и услуг остаются дефицитными в России.



«Я убежден, что чем дольше будет длиться период санкций, тем больше проблем будет испытывать российская экономика и в конечном итоге потерпит крах. Это также происходит в контексте спекуляций по поводу проекта государственного бюджета России на 2025 год, в котором более трети расходов должно пойти на вооружение. Наряду с важными товарами и услугами, у России все в большей степени будут заканчиваться деньги», — говорит Петерка.