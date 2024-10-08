Иностранные инвесторы практически исчезли из Чехии. На смену им пришли отечественные

Хотя на внутреннем рынке мало иностранных инвесторов, наоборот, имеется избыток отечественных инвесторов, заинтересованных во вложения в компании. Рынок для средних и мелких компаний особенно загружен.



«Если посмотреть на статистику, мы продали 80% чешским инвесторам», — рассказал SZ Byznys Игорь Месенский, руководитель отдела сделок консалтинговой компании KMPG Czech Republic.



«Примерно 60% сделок заключаются с местным покупателем. Такими местными покупателями, как правило, являются компании, которые очень успешны в своей области и имеют сильные позиции на рынке», — подтвердил тенденцию Марек Ребергер, исполнительный директор консалтинговой фирмы Patria Corporate Finance.



Примером активности чешского капитала является смена в этом году владельца компании Block из Валашске-Мезиржичи, ориентированной на строительство лабораторий и операционных залов. Чешский фонд Central Europe Industry Partners купил компанию у инвестиционной группы BHM group.



Присматривается к рынку и инвестиционная группа R2G, управляющая капиталом миллиардеров Олдржиха Шлемра, Павла Баудиша и Эдуарда Кучеры. В прошлом году она заявила о себе, когда помогла крупному международному инвестору CVC и группе Emma Capital Йиржи Шмейца взять под контроль группу Packeta и ее чешскую компанию Zásilkovna.



«Несмотря на существующие геополитические и другие риски, мы видим интересные инвестиционные возможности как в Чехии, так и за рубежом. R2G, как семейная инвестиционная компания, которая фокусируется в основном на миноритарных инвестициях в партнерстве с другими инвесторами или другими успешными владельцами семейного бизнеса, в настоящее время ведет ряд переговоров о таких потенциальных сделках», — заявил инвестиционный директор R2G Якуб Дыба.



«Мы хотели бы расти не только органически, но и за счет приобретений. Сейчас мы ведем переговоры с пятью компаниями, с одной у нас даже эксклюзив. Мы хотели бы завершить приобретение в этом году», — сказал Любомир Червеняк из фонда SkyLimit Industry, специализирующегося на инвестициях в инжиниринговые компании.



Именно в рядах средних и малых компаний сейчас бурлит рынок слияний и поглощений.



«В сегменте сделок до 115 миллионов крон многие сделки не раскрываются. Исходя из развития количества известных запросов, реализованных нами сделок и доли рынка, мы можем подтвердить двукратное увеличение бизнеса на чешском рынке», — сказала Ленка Здражилова, директор по транзакционному консалтингу компании RSM.



Несмотря на доминирование чешских инвесторов, иностранные покупатели не исчезли полностью. Помимо ключевой доли CVC в приобретении Packet, например, производитель когенерационных установок Tedom недавно попал в иностранные руки. Его новым владельцем стала японская компания Yanmar Group. Остравский сталелитейный завод Vítkovice Steel недавно был приобретен индийской группой Jindal Steel. Тем не менее иностранные покупатели по-прежнему находятся в меньшинстве на рынке слияний и поглощений.



«Чтобы иностранные инвесторы вернулись, чешская экономика должна быть им интересна. Раньше мы были для них привлекательны, потому что валовой внутренний продукт в Центральной и Восточной Европе рос быстрее, чем на Западе, а ряд отраслей все еще ждал консолидации. Сегодня это уже не так. Хотя, конечно, у нас здесь есть ряд привлекательных инвестиционных объектов, но в целом привлекательность Чехии снижается», — сказал Мезенский из KPMG.



«Мы ожидаем, что чешские инвесторы еще будут доминировать над иностранными инвесторами. На наш взгляд, во многом это связано с тем, что те иностранные инвесторы, которые хотели быть на рынке Чехии, уже здесь. Другим фактором является то, что иностранные инвесторы предпочтут сосредоточиться на более крупных рынках, таких как Польша или Румыния, где у них гораздо больше шансов на успех», — добавил Ребергер из Patria Corporate Finance.



Состав инвесторов на рынке слияний и поглощений аналогичен составу инвесторов в бизнесе коммерческой недвижимости, такой как офисные или торговые центры или гостиницы. В этой сфере в настоящее время также доминируют чешские инвесторы.