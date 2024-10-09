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Инфляция в Чехии немного выросла. Ее подтолкнули цены на молоко, масло и шоколад

Новости 420on
10 октября 2024
13:00
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Потребительские цены в Чехии в сентябре выросли на 2,6 процента в годовом исчислении. Таким образом, темпы инфляции несколько ускорились по сравнению с августовским значением в 2,2 процента.
В сентябре инфляция в годовом исчислении составила 2,6 процента. В месячном исчислении цены выросли на 0,4 процента. На такое развитие событий в основном повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки. Чешское статистическое управление (ČSÚ) опубликовало данные в четверг.

«На динамику потребительских цен в годовом исчислении в сентябре, как и в августе, значительное влияние оказали цены на продукты питания и топливо. Цены на продукты питания выросли в годовом исчислении впервые с ноября прошлого года. Например, цены на полуобезжиренное молоко в сентябре были выше примерно на 20 процентов по сравнению с прошлым годом, сливочное масло примерно на 43 процента и шоколадные изделия на 22 процента», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен.

«Макроэкономический прогноз Чешского национального банка от начала августа предполагал, что в сентябре инфляция вырастет до 2,3%. Таким образом, прогноз ЧНБ занижал реальность все три месяца, что повышает вероятность осторожного подхода со стороны правления банка», — говорится в текущем отчете.

«Немногим более высокие темпы роста сентябрьской инфляции не станут сюрпризом для ЦБ и его представителей и не являются поводом менять рассуждения правления банка. Инфляция растет в первую очередь технически из-за более низкой сравнительной базы прошлого года, и нет оснований беспокоиться о том, что к концу года она вырвется из зоны толерантности выше 2% инфляции», — говорит Доминик Кохут из PWC, говоря, что у центральных банков может не быть еще более энергичного снижения процентных ставок к концу года, что существенно помогло бы запустить чешскую экономику, которая в этом году, скорее всего, не улучшится с 1% ВВП темпами роста.

«Если бы коммерческие банки также отреагировали бы на этот сигнал снижением ставок, до сих пор осмотрительные чешские компании получили бы необходимый импульс для повышения инвестиционной активности и поддержки экономического роста», — сказал Когоут.

Аналогичного мнения придерживается и главный экономист BHS Штепан Кржечек. «Курс кроны по отношению к евро с начала сентября ослаб на 32 геллера, что повышает цены на импортную продукцию. Однако в целом инфляция остается сдержанной, поэтому у Чешского национального банка есть свободный путь к дальнейшему снижению процентных ставок», — говорит он.

Чехия боролась с двузначной инфляцией в 2022 и 2023 годах, в июне прошлого года она упала ниже десяти процентов. В январе этого года инфляция снизилась до 2,3 процента, с тех пор находится в верхней половине диапазона допуска ЧНБ, который установлен на один процентный пункт выше и ниже целевого показателя центрального банка в два процента.
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