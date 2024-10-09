Иностранные инвесторы по-прежнему недооценивают Центральную Европу. Что должно измениться?

«Прежде всего, это исторически неудачный опыт — некоторые крупные иностранные группы инвестировали сюда в период после революции, и эти инвестиции были не совсем удачными. Да и геополитическая ситуация в связи с войной в Украине тоже не способствовала», — объясняет Малик. Однако самая главная причина, по которой иностранные инвесторы, вкладывающие средства в фонды прямых и венчурных инвестиций, не вкладывают много средств, заключается в том, что они плохо знают этот регион. «Поэтому мы должны стараться лучше его продвигать. Это очень стабильный регион в экономическом и политическом плане, у нас здесь большое ноу-хау, особенно в промышленном секторе, очень квалифицированные, трудолюбивые и высококвалифицированные люди, относительно низкие затраты, так что это определенно интересный регион», — говорит Малик. Какие еще тенденции он видит на рынке и что нужно сделать, чтобы Чехия догнала Западную Европу? Об этом вы узнаете из следующего интервью.



— Существуют ли новые тенденции, которые меняют рынок в регионе Центральной и Восточной Европы?



— К числу тенденций, которые мы наблюдаем, относится специализация. Многие инвесторы, вкладывающие деньги в инвестиционные фонды, сегодня нуждаются в определенной специализации фонда — как отраслевой, так и региональной. Jet Investment работает в Центральной Европе с момента своего основания, пытаясь соединить западную и восточную части Центральной Европы, при этом работая преимущественно в промышленном секторе. И это именно то, что нужно инвесторам сегодня. Еще одна тенденция, которую можно упомянуть, — это огромный спрос на инновации со стороны промышленных компаний.



Я твердо уверен, что оживление в сфере слияний и поглощений продолжится и что фонды прямых инвестиций и венчурного капитала подхватят эту волну. Местные игроки обладают отличным ноу-хау и необходимыми деловыми связями, поэтому если инвесторы выберут фонд с хорошей репутацией, они обязательно добьются успеха.



— Как текущая макроэкономическая и геополитическая ситуация влияет на ваш существующий портфель и, возможно, на процесс заключения новых сделок?



— Должен сказать, что в краткосрочной перспективе мы не ощутили каких-либо серьезных негативных последствий в период действия ковида и после начала войны в Украине. У нас не было операционной деятельности в России, за исключением двух офисов, поэтому с экономической точки зрения это не было для нас большой проблемой.



В среднесрочной перспективе весь регион пострадал в основном от цен на энергоносители, но нас эта ситуация не слишком затронула, за исключением типографий, поскольку 85% наших портфельных компаний поставляют продукцию с более высокой добавленной стоимостью или услуги, которые не столь энергоемки. В типографиях нам пришлось повысить цены, и мы шли на это с риском потерять клиентов, но в итоге этого не произошло, и бизнес остался стабильным. И, конечно, сегодня цены на энергоносители снова снизились.



Что касается долгосрочной перспективы, то в 2018 году мы открыли новый фонд и инвестировали в него свободный капитал, привлеченный в то время. И мы правильно разыграли свои карты. Мы инвестировали в компании, которые предоставляют передовые технологии, и сосредоточились на трансформации энергетического сектора от централизованных к децентрализованным источникам, от, скажем так, более грязных к более чистым. И сегодня мы пожинаем плоды, компании процветают, и в этом году мы наблюдаем значительный рост во всех из них, причем не только в доходах, но и в операционной и экономической эффективности.



Что касается изменений в подходе к сделкам, то принципиальных изменений не произошло. Оценки, безусловно, ниже, чем два года назад, несомненно. Однако если кто-то хочет инвестировать в действительно хорошую компанию, продавцы будут диктовать цену, несмотря на то, что сегодня доступного капитала стало меньше из-за сложностей с привлечением средств. За хорошие компании просто идет борьба. Конечно, часто возникает вопрос объективности в том, как выглядит хорошая компания, а как нет.



— Что нужно сделать, чтобы сократить разрыв между рынками стран ЦВЕ и Западной Европы в ближайшие годы?



— Это скорее вопрос к политикам, но с нашей точки зрения, это разница между Центральной Европой и Восточной Европой. Регион ЦВЕ очень сильно отличается. Я думаю, что Чехия, Польша и Словакия — это те страны региона ЦВЕ — мы называем их восточной частью Центральной Европы — которые очень близки к тому, чтобы сравняться с Западной Европой. Уже сегодня ВВП на душу населения, измеренный по паритету покупательной способности, составляет 80% от Германии. Польша развивается очень хорошо и стремится стать экономическим чемпионом Европы. Чехия и регион Центральной Европы в целом станут индустриальной державой. Таким образом, по крайней мере, по паритету покупательной способности мы приближаемся к Западу, и для улучшения ситуации необходимы некоторые изменения в политике. Нужно меньше популизма, меньше бюрократии, более гибкий рынок труда, больше инвестиций в инфраструктуру и некоторые налоговые льготы, стимулирующие инвестиции.



А если предприятия будут внедрять инновации, использовать образование людей и повышать производительность труда, то вместе с этим будет расти и заработная плата, что также необходимо. Если это сработает, мы будем очень конкурентоспособны. И я верю, что так и будет.



Что касается слияний и поглощений, то цель всех нас, профессионалов в этой области, — продвигать регион ЦВЕ. Очень важно показать, что региональные компании могут выходить на международный рынок с нашей помощью и что они могут способствовать глобальному росту. Мы в Jet Investment продемонстрировали это на примере таких компаний, как Kordárna и LESS & TIMBER, Benet Automotive, MSV Metal или в настоящее время TEDOM, Rockfin или 2JCP. Чешская или польская компания стала глобальной компанией, поставляющей продукты и услуги с особым решением. О таких успешных случаях необходимо говорить и продвигать их в мире, потому что о них мало что известно.





Марек Малик, как партнер и член совета директоров, участвует в стратегическом развитии компании Jet Investment, в которой он работает с 2010 года. Он руководит инвестиционной командой и ее проектами, а также активно работает в качестве члена инвестиционного комитета. Как член советов директоров портфельных компаний, он определяет их долгосрочную стратегию. В прошлом он занимался поиском приобретений, управлением компаниями и их выходом из бизнеса. Ранее работал в Bank Austria Creditanstalt или Deutsche Bank в Праге и Лондоне, где занимался торговлей на финансовых рынках Центральной и Восточной Европы. Окончил Технологический университет Брно и Университет Ноттингем Трент.