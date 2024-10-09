Чехи предпочитают инвестировать в недвижимость и сберегательные счета, показал опрос

Владение домом или квартирой пользуется неизменной популярностью среди инвестиционных средств, и по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 1%. Напротив, земельная собственность и сберегательные счета снизились на 1% по сравнению с прошлым годом.



Привлекательность сбережений в драгоценных металлах снизилась на 2%. «Однако драгоценные металлы, в частности, уже давно считаются относительно безопасным и стабильным вариантом сохранения покупательной способности денег. Только в этом году цена на золото выросла на 28% и достигла рекордного уровня — более 2600 долларов за унцию», — говорит менеджер по работе с клиентами Golden Gate Павел Ржихак.



За последние пять лет наибольший сдвиг произошел в области акций и облигаций, которые теперь привлекательны для 36% чехов. Это на 11% больше, чем в 2019 г. Популярность сберегательных счетов выросла на 10% до 54%. В отличие от этого, сберегательные счета в зданиях пользуются вдвое меньшей поддержкой, чем пять лет назад, — 28%.



Популярность криптовалют с 2021 года снизилась примерно вдвое — с 32 до 17%. «Получается, что биткоин не выполняет в глазах вкладчиков функцию золота, то есть безопасного убежища в кризисные времена и накопления на черный день. Но, несмотря на это падение, люди покупают криптовалюты и спекулируют ими», — добавил генеральный директор Bit.plus Мартин Странски (Martin Stránský).