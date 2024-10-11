Опрос: треть населения Чехии не знает, что такое долгосрочный инвестиционный продукт

С 1 января 2024 года, когда первые компании начали предлагать свои финансовые продукты по схеме DIP, к июню, по оценкам, 60 000 человек стали участниками новой программы. «В интересах государства и общественных финансов продвигать DIP, а также инвестирование как нормальный и прежде всего перспективный способ подготовки к выходу на пенсию», — говорит соучредитель Fondee Ян Главса. По его словам, в то время как в западных странах принято и особенно выгодно обеспечивать старость за счет инвестиций, чехи по-прежнему выбирают консервативные сберегательные продукты, которые могут даже не обогнать инфляцию.



По данным исследования, 63% людей готовятся к выходу на пенсию в той или иной степени, 40% из них используют пенсионные накопления, 36% — «старое» пенсионное страхование, 43% — сберегательный счет, 21% — строительные сбережения и 19% — текущий банковский счет. Только 14% людей инвестируют в акции, 4% — в облигации и 11% — в так называемые ETF (биржевые фонды).



«Значительная часть общества до сих пор не поняла, что полагаться только на государственную пенсию или откладывать подготовку к выходу на пенсию на потом — не самая лучшая идея», — говорит Главса. По данным опроса, 34% респондентов вообще ничего не откладывают на старость, даже если они не обеспечены. Около 11% участников опроса заявили, что ничего не откладывают на пенсию, потому что уже слишком поздно.



В опросе, проведенном компанией Fondee совместно с исследовательским агентством Ipsos среди местных пенсионеров в конце года, почти 60% респондентов высказались против того, чтобы полагаться только на государственную пенсию. Четверть респондентов винят себя в том, что не начали откладывать деньги на пенсию раньше, а 30% предупреждают, что не стоит полагаться только на пенсионные накопления и допстрахование.





DIP включает в себя финансовые продукты, позволяющие накопить сбережения на старость. Он также расширяет возможности инвестирования, чтобы получить налоговые льготы, и дает возможность комбинировать продукты. В DIP, как и в страховании жизни или дополнительном пенсионном накоплении, работодатель может вносить до 50 000 крон в год в сумме на все три продукта.