Идеальное время для покупки инвестиционных вин? Интерес к Чехии растет

«Чехи разбогатели и захотят сохранить свои деньги и порадовать себя, мы ожидаем бум альтернативных инвестиций», — говорит Коварж. С ним согласен Вратислав Юза, директор из консалтинговой компании 4fin. По его словам, люди уже имеют в своих портфелях традиционные активы и поэтому ищут альтернативы. «Для инвестиционного вина сейчас отличное время для покупки, рынок по многим причинам находится в состоянии после некоторой корректировки, подобно тому, как это было с акциями после 2008 года», — сказал он.



Инвесторы сходятся во мнении, что цель альтернативных вложений — не приобрести значительное богатство, а диверсификация активов. «Что принципиально отличает инвестиции в вино, винтаж и искусство, так это эмоции», — считает Юза.



Преимущество таких инвестиций в том, что они реагируют на рынок иначе, чем традиционные активы, устойчивы к колебаниям цен и неожиданным событиям на рынке. «Когда акции растут, вино показывает плохие результаты; когда акции падают, вино растет», — отметил Коварж.



Он рекомендует рассматривать вино как долгосрочную инвестицию. «Имеет смысл иметь инвестиционный горизонт не менее пяти-десяти лет, в течение которых инвестиционное вино повышается в качестве по мере созревания в бутылке, в то время как его доступность на рынке снижается», — уточнил Юза. По оценкам инвесторов, доходность составляет примерно от 8 до 10% в год.



Директор компании Wine Investment Partners Златко Мичко добавляет, что в мире существует всего несколько сотен вин, пригодных для инвестиций, и большинство из них — из Франции. «После покупки вино нужно разместить на таможенных складах и ждать подходящего момента для продажи, который зависит от характера каждого конкретного вина», — говорит он.



Именно ограниченные поставки способствуют повышению стоимости, считает директор Portu Gallery Мартин Ярош. «Например, вино Lafite Rothschild Vertical Selection 1970-2017 в прошлом году подорожало на 22,9%, виски Glenrothes 2013 — на 15,3%, а картины Йозефа Лады и Йозефа Шимы — на 28%», — добавил он.



Коварж также напомнил, что виноделы всего мира борются с последствиями изменения климата, и предложение вин сокращается, что делает инвестиционные вина более редкими и ценными, как и предметы искусства. «Качественных произведений искусства всегда меньше, чем богатых коллекционеров, которые могут их купить», — добавил он. «Мы ожидаем, что альтернативные инвестиции продолжат играть значительную роль в диверсификации портфелей, особенно в условиях неопределенности рынков и низкой доходности традиционных вложений», — добавил Ярош.



По словам эксперта по антиквариату Павла Урбана, рост цен на современное искусство в настоящее время составляет от 5 до 10% в год, но он ожидает, что в ближайшие пять лет крупные работы ныне не живущих знаменитых художников и хорошо сохранившиеся эксклюзивные предметы антиквариата будут дорожать. «Я не удивлюсь, если их стоимость вырастет на 50-100%», — отметил он.



Инвестиционное искусство, по его словам, лучше переносит экономические кризисы, и интерес к нему в Чехии растет. «Помимо финансовой выгоды, оно также приносит личное удовлетворение от обладания чем-то уникальным и красивым. Это хранитель ценностей и часто инвестиция для нескольких поколений, которую вы можете передать своим детям или внукам», — заключил он.





Однако августовский барометр сбережений IBRS для Golden Gate показал, что 80% чехов считают владение домом или квартирой наиболее интересным вариантом инвестирования или сбережения денег. Далее следуют владение землей и сберегательный счет.